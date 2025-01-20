В Кызылорде впервые провели операцию по трансплантации печени

Операция по пересадке печени 40-летнему пациенту успешно завершилась в областной многопрофильной больнице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Кызылординской области

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Донором стал родственник пациента, 1993 года рождения. Пациент страдал от цирроза печени уже 9 лет, лечение не давало результатов. Для него эта операция стала долгожданным событием.

Операция, длившаяся 10 часов, прошла успешно. На данный момент пациент пришел в себя, освободился от зависимости в лечении, от ограничений по времени и питанию, получил возможность работать и вести активный образ жизни.

Операция по трансплантации проведена командой под руководством председателя правления АО «ННЦХ им.А.Н.Сызганова» доктора медицинских наук, профессора, врача высшей категории Болатбека Баймаханова, который специально для этого прибыл в Кызылорду.

Следует отметить, что в операции ассистировали врачи областной многопрофильной больницы. Операции по трансплантации печени будут осуществляться и в будущем. На сегодняшний день в Кызылординской области 16 человек перенесли трансплантацию печени. Их здоровье оценивается сегодня как «хорошее».

Современная хирургия успешно выполняет трансплантацию донорской печени, что позволяет восстановить пациентов с хроническими и осложненными заболеваниями печени и обеспечить их полное медицинское и социальное восстановление.