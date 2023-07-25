Доля валютных активов в портфеле КФГД увеличится до 15%

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Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) намерен увеличить долю активов в иностранной валюте в своем портфеле до 15%, покупая казначейские облигации США, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

«В настоящее время Казахстанский фонд гарантирования депозитов инвестирует активы исключительно в финансовые инструменты в национальной валюте, однако новое решение совета директоров фонда предусматривает постепенное увеличение доли активов в иностранной валюте до 15%», – поясняют в фонде.

В соответствии с законодательством, КФГД гарантирует депозиты не только в национальной, но и в иностранной валюте. В связи с этим фонд принял решение о диверсификации активов специального резерва, сформированного для выплаты гарантийного возмещения, через покупку казначейских облигаций США.

Данные ценные бумаги – инвестиции с наивысшими надежностью и ликвидностью, поскольку обладают высоким рейтингом и низким кредитным риском, так как выплаты по ним гарантируются Правительством США.

По состоянию на 1 июля 2023 года размер специального резерва КФГД составляет 944 млрд тенге.