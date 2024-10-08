Дорога между Кокшетау и Зерендой станет трехполосной

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В этом году специалисты приступили к среднему ремонту автодороги республиканского значения Кокшетау - Зеренда общей протяженностью порядка 50 километров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: акимат Акмолинской области

Проект завершится в следующем году. Ход ремонтных работ проинспектировал министр транспорта Марат Карабаев.

«Зеренда является популярным туристическим направлением в нашей стране. Соответственно, в пик летнего сезона на этом участке образовывается большой трафик. Дорога станет трёхполосной в следующем 2025 году. Две полосы будут работать в одном направлении, а одна – в противоположном. Решение о том, в каком направлении использовать две полосы будет приниматься совместно с местной полицией. Движение будет реверсивным», - отметил министр.

По его словам, если раньше ширина проезжей части была 7 метров, то теперь станет почти 11 метров. Ожидается, что расширенная дорога обеспечит более комфортные условия для дорожного движения: позволит увеличить пропускную способность и значительно уменьшить пробки.

После сдачи объекта в эксплуатацию специалисты установят необходимые элементы дорожной безопасности.

Сейчас средний ремонт идет на 20-м километровом участке от поселка Зеренда до середины дороги (это второй участок). Здесь специалисты укладывают два слоя асфальта и укрепляют обочины дороги. Кроме того, ведутся работы по определению подрядной организации, которая отремонтирует оставшийся отрезок (первый участок).

#экономика #дорога

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