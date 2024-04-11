Дорожную развязку построили на… частном участке Общество 11 апреля 2024 г. 3:00 11 Любовь Доброта Треть заявлений в Шымкентскую городскую палату предпринимателей касается земельных споров фото автора Местный предприниматель Нуржан Астанакулов прикупил по случаю участок в новом городском микрорайоне, чтобы построить на 0,32 гектара аптеку, магазин или тойхану. Но пока решал, какому направлению бизнеса отдать предпочтение, остался без земли – она пошла под строительство... кольцевой транспортной развязки. Как потом признался владелец этого клочка земли, он даже не сразу понял, куда делся участок. Нет, он знал точное место его расположения, но в голове не укладывалось, что кто-то вот так запросто возьмет и построит на нем… дорогу. Согласия на изъятие земли он не давал, да никто его об этом и не спрашивал. Так откуда взялась дорога? В управлении пассажирских перевозок и автомобильного транспорта акимата Шымкента только развели руками. Не удалось получить внятного ответа на свои вопросы и в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С осени прошлого года бизнесмен безрезультатно обивал пороги одного за другим этих государственных учреждений, но прояснить ситуацию так и не смог. Тем более не понимал, как теперь быть. Ведь за участок земли были заплачены немалые деньги. Осознав, что самостоятельно справиться с проблемами не удастся, Нуржан Астанакулов обратился за содействием в палату предпринимателей Шымкента. Там изучили вопрос и даже включили его в повестку дня заседания Совета по защите прав предпринимателей. – В палату предпринимателей нередко поступают жалобы, – сообщила заместитель ее директора Майя Исаева. – Что касается гражданина Астанакулова, то в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РК участок может быть принудительно отчужден для государственных нужд в исключительных случаях, причем с согласия и ведома собственника или по решению суда с условием равного возмещения. Однако на практике Нуржан Астанакулов какого-либо уведомления или постановления о начале принудительного изъятия своего земельного участка не получал. С октября 2023 года бизнесмен пишет письма в различные инстанции и только после обращения в прокуратуру города наконец-то получил ответ из Шымкентского городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений от 9 января 2024 года. В нем, в частности, сообщалось, что… разрабатывается проект постановления о принудительном отчуждении земельного участка (он, заметим, уже самоуправно занят под дорогу. – Прим. авт.) для государственных нужд. В палате предпринимателей считают: в ситуации, в которой оказался Нуржан Астанакулов, речь следует вести о грубейшем нарушении конституционных прав и интересов в отношении частной собственности со стороны уполномоченных госорганов. Получается, при попустительстве госструктур фактически совершен захват частной земельной собственности, передачу которой не посчитали нужным оформить в соответствии с действующим законодательством. Как такое могло случиться, на заседании Совета по защите прав предпринимателей попытался объяснить сотрудник городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Досангали Ертаев. По его словам, принудительное отчуждение земельных участков для государственных нужд, подпадающих под строительство кольцевой развязки, происходило на основании постановления акимата города Шымкента от 12 мая 2021 года. Значит ли это, что в перечне изымаемых участков значилась земля, которую осенью 2022 года беспрепятственно купил и оформил в собственность Нуржан Астанакулов, непонятно. Вполне возможно, что так оно и было. Во всяком случае на исходе лета прошлого года, когда я делала репортаж о возведении кольцевой развязки, начальник участка ТОО «АленТрансЖол» Болат Таджибаев, руководивший дорожным строительством на пересечении микрорайона «Шымсити» и трассы А-2, сетовал, что темпы строительства сдерживает решение проблемы с изъятием земли по двум объектам, попавшим в зону строительства. – Нам говорят представители заказчика из акимата, что решение об изъятии земли уже вроде бы есть, – отметил тогда Болат Таджибаев. – Пока у нас есть фронт работы, и это не так критично. Надеемся, за месяц-полтора вопрос с выкупом земли решится, чтобы не задерживать перенос водопровода и последующую сдачу столь важного объекта. Такой была ситуация на 22 августа 2023 года, а спустя полтора месяца собственник, как мы уже сообщали выше, не нашел своего участка, значительную часть которого уже занимала дорога. В соответствии с постановлением Шымкентского городского акимата от 5 февраля 2024 года № 161 в площадь оспариваемого земельного участка официально внесены изменения. Теперь Нуржану Астанакулову принадлежит лишь 0,1929 га земли. – 6 февраля 2024 года управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений направлено письменное уведомление (предупреждение) об изъятии участка для государственных нужд, – прокомментировал Досангали Ертаев. – Независимый оценщик проведет оценку стоимости изъятой земли в соответствии с требованиями Закона РК «О государственном имуществе». По логике управления получается, что можно сначала на частной земле проложить дорогу, а уж потом, если ее собственник проявит настойчивость, подготовить документы для земельного изъятия. С таким, мягко говоря, странным подходом не согласились и члены Совета по защите прав предпринимателей, обратив внимание госорганов на то, что управлением нарушен порядок вполне определенной процедуры. – Не понимаю, в чем загвоздка, – возмутился член Совета по защите предпринимателей Шымкента Кайрат Акенов. – Если в 2021 году принималось, как вы утверждаете, постановление на изъятие, но в отношении другого собственника, который затем эту землю перепродал, то почему после принятия постановления управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений не передало документ в НАО «Госкорпорация для граждан» для установления обременения? Если бы своевременно поставили обременение, то не было бы данного спора, все сделки с землей стали бы невозможны. То есть опять налицо нарушение процедуры изъятия! По данным председателя совета Мелеса Сейтжанова, более 32% обращений, поступающих в палату предпринимателей Шымкента, связаны с земельными отношениями. Актуальны такие вопросы, как изъятие земельного участка для государственных нужд, утверждение архитектурно-проектной документации на объект. В палате предпринимателей предложили выяснить, единичен ли этот случай или еще есть в городе подобные факты, требующие пристального внимания к работе госорганов. #Шымкент #документы #предприниматели #изъятие #земельные споры