Дорожную развязку построили на… частном участке

Местный предприниматель Нуржан Астанакулов прикупил по случаю участок в новом городском микрорайоне, чтобы построить на 0,32 гектара аптеку, магазин или тойхану. Но пока решал, какому направлению бизнеса отдать предпочтение, остался без земли – она пошла под строительство... кольцевой транспортной развязки.

Как потом признался владелец этого клочка земли, он даже не сразу понял, куда делся участок. Нет, он знал точное место его расположения, но в голове не укладывалось, что кто-то вот так запросто возьмет и построит на нем… дорогу. Согласия на изъятие земли он не давал, да никто его об этом и не спрашивал.

Так откуда взялась дорога? В управлении пассажирских перевозок и автомобильного транспорта акимата Шымкента только развели руками. Не удалось получить внятного ответа на свои вопросы и в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С осени прошлого года бизнесмен безрезультатно обивал пороги одного за другим этих государственных учреждений, но прояснить ситуацию так и не смог. Тем более не понимал, как теперь быть. Ведь за участок земли были заплачены немалые деньги.

Осознав, что самостоятельно справиться с проблемами не удастся, Нуржан Астанакулов обратился за содействием в палату предпринимателей Шымкента. Там изучили вопрос и даже включили его в повестку дня заседания Совета по защите прав предпринимателей.

– В палату предпринимателей нередко поступают жалобы, – сообщила заместитель ее директора Майя Исаева. – Что касается гражданина Астанакулова, то в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РК участок может быть принудительно отчужден для государственных нужд в исключительных случаях, причем с согласия и ведома собственника или по решению суда с условием равного возмещения. Однако на практике Нуржан Астанакулов какого-либо уведомления или постановления о начале принудительного изъятия своего земельного участка не получал. С октября 2023 года бизнесмен пишет письма в различные инстанции и только после обращения в прокуратуру города наконец-то получил ответ из Шымкентского городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений от 9 января 2024 года. В нем, в частности, сообщалось, что… разрабатывается проект постановления о принудительном отчуждении земельного участка (он, заметим, уже самоуправно занят под дорогу. – Прим. авт.) для государственных нужд.

В палате предпринимателей считают: в ситуации, в которой оказался Нуржан Астанакулов, речь следует вести о грубейшем нарушении конституционных прав и интересов в отношении частной собственности со стороны уполномоченных госорганов. Получается, при попустительстве госструктур фактически совершен захват частной земельной собственности, передачу которой не посчитали нужным оформить в соответствии с действующим законодательством.

Как такое могло случиться, на заседании Совета по защите прав предпринимателей попытался объяснить сотрудник городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Досангали Ертаев.

По его словам, принудительное отчуждение земельных участков для государственных нужд, подпадающих под строи­тельство кольцевой развязки, происходило на основании постановления акимата города Шымкента от 12 мая 2021 года. Значит ли это, что в перечне изымаемых участков значилась земля, которую осенью 2022 года беспрепятственно купил и оформил в собственность Нуржан Астанакулов, непонятно.

Вполне возможно, что так оно и было. Во всяком случае на исходе лета прошлого года, когда я делала репортаж о возведении кольцевой развязки, начальник участка ТОО «АленТрансЖол» Болат Таджибаев, руководивший дорожным строительством на пересечении микрорайона «Шымсити» и трассы А-2, сетовал, что темпы строительства сдерживает решение проблемы с изъятием земли по двум объектам, попавшим в зону строительства.

– Нам говорят представители заказчика из акимата, что решение об изъятии земли уже вроде бы есть, – отметил тогда Болат Таджибаев. – Пока у нас есть фронт работы, и это не так критично. Надеемся, за месяц-полтора вопрос с выкупом земли решится, чтобы не задерживать перенос водопровода и последующую сдачу столь важного объекта.

Такой была ситуация на 22 августа 2023 года, а спустя полтора месяца собственник, как мы уже сообщали выше, не нашел своего участка, значительную часть которого уже занимала дорога.

В соответствии с постановлением Шымкентского городского акимата от 5 февраля 2024 года № 161 в площадь оспариваемого земельного участка официально внесены изменения. Теперь Нуржану Астанакулову принадлежит лишь 0,1929 га земли.

– 6 февраля 2024 года управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений направлено письменное уведомление (предупреждение) об изъятии участка для государст­венных нужд, – прокомментировал Досангали Ертаев. – Независимый оценщик проведет оценку стоимости изъятой земли в соответствии с требованиями Закона РК «О государственном имуществе».

По логике управления получается, что можно сначала на частной земле проложить дорогу, а уж потом, если ее собственник проявит настойчивость, подготовить документы для земельного изъятия. С таким, мягко говоря, странным подходом не согласились и члены Совета по защите прав предпринимателей, обратив внимание госорганов на то, что управлением нарушен порядок вполне определенной процедуры.

– Не понимаю, в чем загвоздка, – возмутился член Совета по защите предпринимателей Шымкента Кайрат Акенов. – Если в 2021 году принималось, как вы утверждаете, постановление на изъятие, но в отношении другого собственника, который затем эту землю перепродал, то почему после принятия постановления управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений не передало документ в НАО «Госкорпорация для граждан» для установления обременения? Если бы своевременно поставили обременение, то не было бы данного спора, все сделки с землей стали бы невозможны. То есть опять налицо нарушение процедуры изъятия!

По данным председателя совета Мелеса Сейтжанова, более 32% обращений, поступающих в палату предпринимателей Шымкента, связаны с земельными отношениями. Актуальны такие вопросы, как изъятие земельного участка для государственных нужд, утверждение архитектурно-проектной документации на объект. В палате предпринимателей предложили выяснить, единичен ли этот случай или еще есть в городе подобные факты, требую­щие пристального внимания к работе госорганов.