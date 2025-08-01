На территории раннесредневекового городища Жанкент, расположенного в Казалинском районе, состоялось мероприятие, посвященное итогам трехлетнего сотрудничества между Тюркской Академией и Кызылординским университетом им. Коркыта-ата.

На месте раскопок специалисты установили памятную стелу и навес для защиты археологических находок от неблагоприятных погодных условий. Здесь же была развернута выставка ценных артефактов, найденных на руинах Жанкента с 2023 по 2025 год.

Исследования проводились сотрудниками Научно-исследовательского центра археологии и этнографии университета им. Коркыта-ата совместно со специа­листами из Института археологических исследований имени Я. Гулямова Академии наук Республики Узбекистан и астанинского филиала Института археологии им. А. Х. Маргулана.

В церемонии открытия объектов приняли участие президент Тюркской Академии Шахин Мустафаев и вице-президент Асхат Кесикбаев, проректор университета им. Коркыта-ата по научной работе и международным связям Майнур Бурибаева, руководитель управления Министерства культуры и информации РК Рига Онаева, заместитель руководителя областного управления культуры, архивов и документации Куаныш Жанузаков, специалист Самаркандского института археологии Айсулу Искандерова, архео­логи, научные сотрудники, студенты.

Как отметил Шахин Мустафаев, главной целью совместной работы были всестороннее изучение археологического памятника и популяризация историко-культурного наследия тюркских народов.

– До X века Жанкент занимал особое место в истории региона как столица государства сырдарьинских огузов, – рассказывает глава академии. – Благодаря своему расположению на Великом шелковом пути город стал важным центром торговых и культурных связей между Волго-Уральским регионом и Мавереннахром, Хазарским каганатом и Хорезмом.

В средневековых источниках Жанкент упоминается под разными именами, но означают они одно: «новый город». На древнетюркском языке название звучало как Янгикент, на арабском – аль-Карьят аль-Хадиса, на персидском – Дих-и-нау. Такие названия подчеркивают особое историческое значение города в Приаралье. Поэтому Жанкент – один из наиболее важных раннесредневековых городов и археологических объектов для изучения культурной и политичес­кой истории тюркской цивилизации. Обнаруженные здесь ценные находки поз­воляют глубже понять исторические связи Центральной Азии с тюркскими народами Кавказа и Анатолии. Эти научные исследования вносят значительный вклад в развитие тюркологической науки и восстановление общей истории тюркских народов.

Также Шахин Мустафаев отметил, что археологические исследования являются одним из главных направлений научной деятельности Тюркской Академии. В настоящее время на равнине Номгон в Монголии продолжаются полевые работы на мемориальном комплексе эпохи Тюркского каганата. А в 2024 году академией организована научная экспедиция по изучению могильников эпохи огуз-кыпчаков в Мангистауской области.

По словам Асхата Кесикбаева, Жанкент – важное поселение на Великом шелковом пути.

– Город был одним из центров расширения политических, торговых и культурных связей между Волгой, Уралом, Каспием и Хорезмом, – отметил он. – Археологическое наследие огуз-кыпчаков, обнаруженное в ходе раскопок, свидетельствует об общей культуре тюркского мира. В частности, артефакты позволяют уточнить этапы становления и развития тюрко-огузской культуры в Приаралье в VII–X веках и существенно расширяют представления об этнических системах в регионах средней части и низовья Сырдарьи.

По данным главы научного центра университета Сейдали Билалова, городище занимает площадь около 15 га.

– Культурные слои Жанкента превышают семь метров, что говорит о его богатой истории, – говорит ученый. – Выявлены остатки цитадели, дворцовые постройки, мавзолей из жженого кирпича. Главная улица делит город на две части, цитадель расположена в северо-западной части города. С 2023 года раскопки проведены на въездных воротах цитадели, жилых домах и шахристане. Основная цель раскопок – систематичес­кий сбор, классификация и анализ архео­логических материалов из поселений средневекового городского типа низовий Сырдарьи. Находки показали, что у жителей Жанкента была своя культура, а структура жилых и хозяйственных зданий города отражает его масштабную и развитую инфраструктуру.

По словам Майнур Бурибаевой, в ходе раскопок в течение трех полевых сезонов обнаружено множество ценных исторических артефактов, свидетельствующих о материальной культуре Жанкента.

– Особого внимания заслуживают образцы керамики, изделия из бронзы, различные рельефные виды постаментов в виде головы барана. А одна из самых ценных находок – серебряный клад со спрятанными монетами огузской эпохи, характерными для IX века. Историческая реликвия, впервые обнаруженная в Жанкенте, еще раз подчеркивает важность древнего города как крупного торгового и культурного центра на Великом шелковом пути, – говорит она.

Керамические изделия и постаменты свидетельствуют о развитии ремесла, а железные наконечники стрел и ножи доказывают, что город был военно-стратегическим центром.

– В каждом помещении обнаружены очаги, рядом с ними найдены глиняные хумы, горшки, миски, кувшины, светильники, скатерти (дастарханы) и даже мышеловка, – рассказывает Айсулу Искандерова. – Но самый ценный артефакт – около полусотни серебряных монет хорезмского периода с арабскими надписями на аверсах. Особенность этих монет в том, что они перечеканены. Поверх прежних печатей нанесены имена, символы, годы царствования правителей города.

После мероприятий в Жанкенте в Кызылорде состоялась встреча председателя правления – ректора Кызылординского университета им. Коркыта-ата Бейбиткуль Каримовой с Шахином Мустафаевым и Асхатом Кесикбаевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития взаимного сотрудничества в сфере науки, образования и культуры, а также планы по дальнейшей реализации совместных научных проектов.

В заключение добавим: археологичес­кие раскопки в городище Жанкент ведутся с 2005 года. Помимо казахстанских археологов вклад в исследования внесли ученые из Германии, Великобритании, России, Узбекистана и других стран.