В настоящее время участились факты мошенничества с участием так называемых дропперов, которых преступники используют в корыстных целях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дропперы передают свои банковские карты, переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, тем самым скрывая следы реальных преступников.

При координации прокуратуры полиция разъясняет потерпевшим порядок взыскания с дропперов денег ввиду неосновательного обогащения, в порядке ст.953 Гражданского кодекса.

К примеру, мошенники путем обмана завладели деньгами потерпевшей в сумме 26 млн тенге. Установлено, что часть денег в сумме 15,4 млн тенге были переведены на счет так называемого дроппера.

Потерпевшая в последующем обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с «дроппера» суммы неосновательного обогащения в порядке ст.953 Гражданского кодекса. Иск потерпевшей удовлетворен.

В области за 2024 год судом удовлетворено 42 иска на сумму 69 млн тенге, в этом году – 13 исков на сумму 28,3 млн тенге.

При установлении причастности «дропперов» к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников.

Прокуратура области Ұлытау рекомендует гражданам воздерживаться от участия в подобных схемах, проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать свои персональные данные.