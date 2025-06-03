ДТП с автобусом в Астане: акимат сделал заявление

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Всего в аварии пострадали девять взрослых и шестеро детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трое пассажиров находятся в медицинских учреждениях. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В аварии пострадала 8-летняя девочка, которой ампутировали ноги. 

«Из числа доставленных 15 пострадавших - 6 детей.  Все они были осмотрены на уровне приемного покоя профильными специалистами. Пятеро из них проходят амбулаторное лечение, так как не было необходимости находится в стационаре. Девочка 2017 года рождения серьезно пострадала. В данное время она находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи сделали все возможное. К сожалению, им пришлось провести ампутацию ног, чтобы спасти жизнь ребенку», – пояснили в городском Управлении общественного здравоохранения. 

В городском акимате заверили, что пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь, также будет оказана материальная и другая необходимая дополнительная помощь. Пострадавшим пассажирам после проведения медицинской и страховой экспертизы будут произведены денежные выплаты.

Напомним, вечером 2 июня на проспекте Республики произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. 

«Водитель автобуса имеет общий стаж более 15 лет на пассажирском транспорте и работает в автопарке с 2020 года. В день происшествия он прошёл обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к работе. Работает первый день после выходного. Автобус 2024 года, на момент выезда на линию  находился в технически исправном состоянии», – уточнили в городской администрации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

#Астана #ДТП #акимат #автобус #заявление

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