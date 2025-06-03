ДТП с автобусом в Астане: пассажирке ампутировали ноги

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

В результате аварии пострадало несколько человек

Фото: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

После инцидента пострадавших направили в различные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины. 

«Всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое. Остальные отпущены домой. Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей», – проинформировали в Управлении общественного здравоохранения Астаны.

Там же добавили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Напомним, вчера вечером на проспекте Республики произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. 

#Астана #ДТП #автобус #ампутация #пассажирка

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