Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На проспекте Республики произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«В результате ДТП имеются пострадавшие. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшим оказывается необходимая помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства», –сообщили в правоохранительных органах.

В момент столкновения в автобусе находились пассажиры.