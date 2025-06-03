Автобус врезался в столб: десять человек пострадали в Астане

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Видео с места аварии очевидцы опубликовали в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На проспекте Республики произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. 

«В результате ДТП имеются пострадавшие. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшим оказывается необходимая помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства», –сообщили в правоохранительных органах.

В момент столкновения в автобусе находились пассажиры. 

«По предварительным данным, десять человек доставлены в различные городские стационары, двое из пострадавших доставлены в Национальный координационный центр экстренной медицины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, проводится экстренная операция», – прокомментировали в Управлении общественного здравоохранения Астаны.

#Астана #полиция #ДТП #автобус #авария #столб

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