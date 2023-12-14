ГАЗель влетела в карету скорой помощи близ Астаны: пострадали 4 человека

Карета скорой помощи попала в ДТП близ Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

ДТП произошло ночью 13 декабря на автодороге Астана – Кабанбай батыра, около ЖК «Құрылтай». По предварительным данным ДП Акмолинской области, 28-летний водитель ГАЗели, двигавшейся в сторону Кабанбай батыра, выехал на полосу встречного движения и влобовую столкнулся с машиной скорой помощи, направлявшейся в Астану.

В результате ДТП 28-летнюю девушку-фельдшера, 73-летнюю пациентку и двоих водителей с серьезными травмами доставили в многопрофильную областную больницу в столице.