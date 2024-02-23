Дуйсенова: Эпидемия кори показала низкий уровень работы СЭС и контроля со стороны Минздрава

Здравоохранение, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ведомству поручено пересмотреть работу данной службы и внести предложения до 1 апреля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова подняла ряд вопросов в сфере лекарственного обеспечения граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

С 1 июля текущего года в Казахстане будет запущена система по маркировке и прослеживаемости лекарственных средств. Она направлена на борьбу с контрафактной фармпродукцией, а также обеспечение учета и рационального использования лекарств. Все организации, участвующие в обороте – от производителя до аптек – должны иметь соответствующие аппараты-сканеры для мониторинга.

- Министерство здравоохранения представило информацию о низком уровне оснащенности таким оборудованием крупных аптек, складов и ряда фармпроизводителей. График до каждого участника был доведен, всем необходимо обеспечить своевременное оснащение. Эти меры касаются безопасности и здоровья наших граждан, — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Без внимания не осталась и эпидемиологическая ситуация в стране. Как отметила вице-премьер, распространение кори показало низкий уровень работы санэпидслужб на местах и отсутствие должной координации и контроля со стороны Минздрава. Ведомству поручено пересмотреть работу данной службы и внести предложения до 1 апреля.

Тамара Дуйсенова обратила внимание и на вопросы кредиторской задолженности медучреждений. Ранее была поставлена задача – довести участие частного сектора в оказании медпомощи до 20%. По данным ФСМС, сейчас они оказывают 64% от всех услуг.

- Если так, то, во-первых, у нас же должна была быть экономия средств. Во-вторых, должно было улучшиться качество оказываемой помощи за счет конкуренции. У нас нет ни первого, ни второго результатов. В чем причина? Распределяя таким образом средства, не ухудшили ли мы состояние государственных медорганизаций, где сегодня, как правило, лечатся пациенты с экстренными патологиями? Министерству и ФСМС поручаю до 1 июля разобраться с этой ситуацией. Главная наша задача — обеспечить качество предоставляемой медпомощи, ее доступность населению и эффективное использование средств, — отметила Тамара Дуйсенова.

 

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