Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые

По подозрению в совершении убийства двух мужчин в Актобе сотрудники полиции установили всех подозреваемых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее было задержано трое подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.

Еще шестерых задержали в одном из населенных пунктов региона в 400 км от областного центра.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 пункту 1 УК РК (Убийство).

Как рассказал помощник прокурора Актюбинской области О. Ещанов, вчера, 26 октября, в 20:14 часов на пульт "102" ЦОУ УП города Актобе поступило сообщение о том, что напротив банного комплекса "Оазис" по улице К.Нокина в Актобе на берегу реки "Илек" среди кустов обнаружены два трупа - А. Кушкимбаева 1991 г.р. и С. Тулеуова 1995 г.р. - с признаками насильственной смерти.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ГОП №3 Алматинского района по ст.99 ч.2 п.1 УК РК.

Ход расследования взят на контроль прокурором области, отметили в областной прокуратуре.