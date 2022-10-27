Фото: Kazpravda.kz
Происшествия

Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе

Елисеева Екатерина
корреспондент

В Актюбинской области обнаружили тела двух людей возле банного комплекса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Как рассказал помощник прокурора Актюбинской области О. Ещанов, вчера, 26 октября, в 20:14 часов на пульт "102" ЦОУ УП города Актобе поступило сообщение о том, что напротив банного комплекса "Оазис" по улице К.Нокина в Актобе на берегу реки "Илек" обнаружены два трупа.

"Для проверки поступившей информации, на место происшествия прибыли прокурор области и следственно-оперативная группа. По прибытию среди кустов по указанному адресу были обнаружены трупы А. Кушкимбаева 1991 г.р. и С. Тулеуова 1995 г.р. с признаками насильственной смерти", – говорится в информации.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ГОП №3 Алматинского района по ст.99 ч.2 п.1 УК РК. 

Принимая во внимание гибель двух человек, по уголовному делу определена группа процессуальных прокуроров, отметили в областной прокуратуре.

Также отмечается, что ход расследования взят на контроль прокурором области.

 

 

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