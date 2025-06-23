Два золота и серебро завоевала Ерекешева на юниорском ЧМ в Болгарии

Спорт
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Акмарал стала первой казахстанкой, кому удалось победить на юниорском чемпионате мира

Фото: пресс-служба НОК РК

В Софии (Болгария) завершились финальные выступления в индивидуальных соревнованиях в рамках юниорского чемпионата мира. Триумфатором турнира стала казахстанка Акмарал Ерекешева - в её активе два золота и одно серебро, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Как отметили в НОК, гимнастка с первого места пробилась в три финала. Причём в каждом из них она попала на пьедестал.

Сначала Ерекешева стала лучшей в упражнениях с мячом - 26.150, а затем выиграла финал в упражнениях с лентой.

Второе место она заняла в упражнениях с обручем - 26.950. Айганым Рысбек показала пятый результат в упражнениях с булавами.

В НОК подчеркнули, что золотая награда Ерекешевой стала исторической. Акмарал стала первой казахстанкой, кому удалось победить на юниорском чемпионате мира.

 

#ЧМ #золото #медали #гимнастка #Ерекешева

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