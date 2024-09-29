Двести мероприятий провела молодежь Казахстана в Дня труда

Всего было охвачено свыше 2 тыс. молодых людей, передает Kazpravda.kz

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В рамках Дня труда в Казахстане прошло более 200 мероприятий с участием молодежи. Это круглые столы, ярмарки вакансий, экологические акции, профориентационные встречи, диалоговые площадки «Адал азамат – Адал еңбек».

Особый акцент сделали на популяризации рабочих профессий. С этой целью крупные фестивали провели в области Абай «Енбекші жастар – 2024» и «Шебердің қолы алтын» в Карагандинской области.

Также в ряде регионов бойцы отрядов «Жасыл ел» в торжественной обстановке подвели итоги трудового сезона.

Всего мероприятиями ко Дню труда было охвачено свыше 2000 молодых людей.