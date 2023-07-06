Двое подростков утонули в канале в Павлодарской области

В Экибастузе расследуют обстоятельства гибели мальчиков-подростков, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Трагедия произошла вечером, 5 июля, в селе Байет. Два мальчика 13 и 14 лет вышли из дома в сторону канала имени Сатпаева.

Но обратно друзья так и не вернулись.

Позже вещи школьников обнаружили на берегу.

«6 июля около 01:00 нашли тело одного ребёнка в 50 метрах от места с вещами. Тело из водоёма извлек полицейский. Второго извлекли водолазы в 06:18», — сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Экибастуза.