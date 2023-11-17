Двойной праздник

Общество
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Серик Кабдулов

В Атырау родился один из двадцатимиллионных жителей Казахстана.

фото РСК

Им оказался первенец дружной семьи Жумагазиевых. Мухаммад Косай родился 14 ноября. Его рост 54 см, вес – 3 кг 660 г, сообщили в городском роддоме.

Как рассказывает отец ребенка Берик Жумагазиев, это стало двойным праздником для его семьи.

По его словам, когда он прочитал новость о том, что в стране родились 20-миллионные жители Казахстана, то предположил, что среди них может быть и его сын. Так и случилось. Радостную весть рассказала супруга.

– Наш ребенок, которого мы так ждали четыре года, принес с собой благословение для своей страны. Хочу пожелать, чтобы он вырос любящим сыном и патриотом Родины, – сказал Берик Жумагазиев.

Не скрывала радости и мама малыша Айдана Оразымбетова:

– Желаю нашему малышу большого и светлого будущего, нашей стране – процветания и благополучия!

При выписке из родильного дома с поздравлением выступили аким области Серик Шапкенов и руководитель областного филиа­ла АО «Отбасы банк» Нуржан
Мугалимов. Они вручили молодой семье сертификат на сумму 2 млн тенге, которые можно внести на банковский депозит. В будущем 20-миллионный казахстанец может использовать эти накопления для обучения или улучшения жилищных условий.

Отметим, что с начала года в Атырауской области на свет появились порядка 14 тыс. малышей.

#дети #Атырау #рождаемость #20-миллионник

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