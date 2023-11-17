Двойной праздник Общество 17 ноября 2023 г. 8:34 21 Серик Кабдулов В Атырау родился один из двадцатимиллионных жителей Казахстана. фото РСК Им оказался первенец дружной семьи Жумагазиевых. Мухаммад Косай родился 14 ноября. Его рост 54 см, вес – 3 кг 660 г, сообщили в городском роддоме. Как рассказывает отец ребенка Берик Жумагазиев, это стало двойным праздником для его семьи. По его словам, когда он прочитал новость о том, что в стране родились 20-миллионные жители Казахстана, то предположил, что среди них может быть и его сын. Так и случилось. Радостную весть рассказала супруга. – Наш ребенок, которого мы так ждали четыре года, принес с собой благословение для своей страны. Хочу пожелать, чтобы он вырос любящим сыном и патриотом Родины, – сказал Берик Жумагазиев. Не скрывала радости и мама малыша Айдана Оразымбетова: – Желаю нашему малышу большого и светлого будущего, нашей стране – процветания и благополучия! При выписке из родильного дома с поздравлением выступили аким области Серик Шапкенов и руководитель областного филиала АО «Отбасы банк» Нуржан Мугалимов. Они вручили молодой семье сертификат на сумму 2 млн тенге, которые можно внести на банковский депозит. В будущем 20-миллионный казахстанец может использовать эти накопления для обучения или улучшения жилищных условий. Отметим, что с начала года в Атырауской области на свет появились порядка 14 тыс. малышей. #дети #Атырау #рождаемость #20-миллионник