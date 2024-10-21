Двойные премии и фиктивные командировочные: в Актюбинской области проверили детсады

Коррупция
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Прокуратурами Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области в дошкольных учреждениях выявлены факты растраты бюджетных средств в сумме свыше 240 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бюджетные средства присваивались через премирование работников, завышались суммы на премирование заведующих. Схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, дублирования переводов, фиктивных командировочных.

Кроме того, один из бухгалтеров некоторым работникам незаконно начисляла завышенные зарплаты, двойные отпускные и командировочные на общую сумму свыше 24 млн тенге. Эти же сумм переводились на личные счета бухгалтера, либо заведующей детсада.

В отношении экс-руководителя районного отдела образования, трех заведующих и четырех бухгалтеров детсадов начаты досудебные расследования.

Антикор проводит досудебные расследования.

#Образование #Антикор #растрата #детсады

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