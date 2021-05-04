ЕАЭС: переход к постпандемическому восстановлению

– Наши страны постепенно переходят к фазе посткризисного восстановления. Последовательное наращивание темпов массовой вакцинации позволяет говорить о выходе ЕАЭС из текущего кризиса в краткосрочной перспективе, – отметил Аскар Мамин.

Глава Правительства РК отметил улучшение показателей взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза, восстановление роста в производственной сфере и повышение деловой активности в секторе услуг.

В январе-феврале взаимная торговля ЕАЭС составила 9 млрд долларов, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Премьер-министр РК подчерк­нул необходимость существенного ускорения темпов формирования общих производственных систем, промышленной кооперации, наращивания и концентрации перерабатывающего потенциала ЕАЭС.

– Наши страны обладают как человеческим, так и ресурсным потенциалом, чтобы включиться в усиливающуюся конкуренцию по формированию производств практически по всем стратегичес­ки важным видам продукции и услуг, включая батареи для электромобилей, редкоземельные металлы, «новые материалы», продукцию АПК с высокой добавленной стоимос­тью, – сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства Казах­стана отметил важность формирования дополнительных источников финансирования проектов промышленной ­кооперации, в том числе с участием государственных и квазигосударственных средств. В качестве примера он привел подписанное 28 апреля соглашение о соинвестировании между фондами прямых инвестиций Казахстана, России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Премьер-министр РК призвал усилить работу по недопущению создания искусственных барьеров для взаимной торговли товарами и услугами, повышению эффективности процедур пересечения границ, обмена данными систем мониторинга и контроля.

Отмечена важность продолжения работы по наращиванию качества и доступности инфраструктуры в рамках ЕАЭС.

Глава Правительства РК подчеркнул, что с учетом масштабного перераспределения международных транспортных потоков, вызванного в том числе ростом опасений по поводу надежнос­ти сложившихся маршрутов и неопределенности касательно транзитного потенциала отдельных регионов, у ЕАЭС есть возможность увеличить свою долю в международном рынке перевозок и включиться в ранее недоступные для него внешние производственные цепочки.

– Указанная динамика уже находит отражение в наших транзитных показателях. В 2020 году, несмотря на пандемию, рост контейнерных перевозок по территории ЕАЭС по направлению Китай – Европа – Китай составил 64% (511,8 тысячи ДФЭ). За первые три месяца текущего года рост составил уже 133% (147 тысяч ДФЭ), – сказал Аскар Мамин.

В ходе заседания утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Документ направлен на стимулирование опережающего роста промышленного производства государств – членов ЕАЭС на основе потенциала общего рынка, повышение конкурентоспособности промышленных предприятий государств – членов ЕАЭС, продвижение экспорта совместно произведенных товаров на внешних рынках, переход на новый уровень технологического развития промышленного производства путем совместного стимулирования инноваций и цифровой трансформации промышленности.

Рассмотрены вопросы формирования интегрированной космической системы дистанционного зондирования Земли, дальнейшего устранения барьеров во взаимной торговле, порядок регулирования электронной торговли с третьими странами, защиты рынка сельскохозяйственной продукции ЕАЭС от распространения опасных вирусов растений и другие вопросы.

Евразийская экономическая комиссия и Правительство Узбекистана подписали меморандум о взаимодействии и План мероприятий по его реализации.

В заседании также приняли участие и. о. Премьер-министра Армении Никол Пашинян, главы правительств: Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Улукбек Марипов, России – Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, и. о. Премьер-министра Молдовы Аурелий Чокой (в онлайн-режиме), заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Премьер-министр Кубы Крус Мануэль Марреро выступил с видеообращением.