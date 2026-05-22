Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот

Герой нашего рассказа родился в Жалагашском районе. С раннего возраста в семье мальчик был приучен к строгой дисциплине, поэтому рос, что называется «с армейской косточкой».

Для освоения военной специальности Зелимхан после окончания школы-гимназии № 31 поселка Жалагаш поступил в кадетский корпус Вооруженных сил имени Шокана Уалиханова Министерства обороны РК в городе Щучинске Акмолинской области.

В 2011 году молодой военный специалист стал командиром отделения в войсковой части, расположенной в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.

Со временем стремление к знаниям привело его в сферу права. Он окончил колледж «Фемида» в городе Шымкенте по специальности «юрист», а затем получил высшее образование по направлению «Юриспруденция» в гуманитарно-техничес­ком институте «Акмешит» в Кызылорде.

С 2015 года Зелимхан служит в органах внутренних дел. В настоящее время работает инспектором-дежурным в Центре оперативного управления Жалагашского районного отдела полиции, трудится на благо общественной безопасности и спокойствия земляков.

– Приход в органы внутренних дел – мой осознанный выбор, – говорит Зелимхан Хасиханов. – Обеспечивать безопасность и поддерживать правопорядок на родной земле – для меня большая ответственность. Главное – служить честно, важно правильно общаться с людьми и завоевывать их доверие. А для этого я всегда стараюсь всесторонне развиваться.

В семье, да что там, в династии Хасихановых все до единого отлично владеют государственным языком. Так сложилось, что в 40-х годах прошлого века в период депортации чеченцев Казахстан стал вторым домом для его деда Абдулхадира Хасиханова и бабушки Залпы Ильясовой. Спустя многие годы им суждено было вернуться на родную землю в Чечню. Но все же 1972 году они возвратились в Казахстан.

Сегодня в Жалагаше живут отец Зелимхана Чингис-хан Хасиханов, мама Хазан Хожахмедовна Берсанова, брат Ислам. Зелимхан вместе с супругой Миланой Раисовой растят и воспитывают троих сыновей – Исмаила, Алавди и Исраила. Старший из них учится в школе, младшие – еще в детском саду.

– Мои альма-матер – детсад, улица, школа, – вспоминает мой собеседник. – Сколько себя помню, всегда разговаривал на казахском языке. Почти все мои друзья – казахи. Самые близкие из них – Канат Маханов, который сейчас работает в СЭС, и Азамат Ильясов, трудящийся в лесхозе. Знание нескольких языков – чеченского, казахского, русского – мне в жизни помогает. Это дает огромное преимущество перед остальными. И поэтому нигде не испытываю проблем в общении – что дома, что в коллективе. Считаю, каждый гражданин должен знать государственный язык той страны, где живет. Так должно быть и в Казахстане. Отмечу, у нас в Кызылординской области давно уже не удивляются тому, что представители всех живущих здесь этносов общаются на казахском языке.

Зелимхан – приверженец здорового образа жизни, в свободное время особое внимание уделяет спорту и принимает активное участие в различных спортивных мероприятиях коллектива.

Как охарактеризовал своего подчиненного начальник РОВД Жалагашского района полковник полиции Максат Баймаганбетов, старший лейтенант Зелимхан Хасиханов завоевал доверие населения еще тогда, когда трудился на службе в качестве участкового инспектора полиции.

– Его знания и коммуникабельность помогли ему на службе установить тесные связи с населением, – рассказал начальник РОВД. – В ходе повседневной работы он выстроил отношения, основанные на открытом диалоге и взаимопонимании. Иметь такого сотрудника – большая ценность для любого руководителя. Отмечу, что он отличный спортсмен, примерный отец, счастливый хозяин семьи. Спорт помогает ему быть целеустремленным и держать себя в форме, а наличие надеж­ного тыла подкрепляет моральную устойчивость, умение расставлять приоритеты и ценить человеческие отношения. Такие люди в коллективе надежны, уравновешены и служат отличным примером для остальных.