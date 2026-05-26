Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Принято считать, что иностранцу невозможно пробиться в закрытую систему немецкой госслужбы. Маншук Назарбай доказала обратное. В интервью корреспонденту Kazpravda.kz она рассказала, как устроена изнанка европейской бюрократии и какова реальная цена успеха за границей

В 2001 году 19-летняя девушка уехала в Германию вслед за любовью. Тогда она и представить не могла, что спустя годы возглавит одно из направлений в финансовом департаменте Мюнхена, где будет отвечать за городской бюджет, налоги и казначейство.

Сегодня Маншук называет свой путь примером осознанной интеграции, когда карьерный успех в чужой стране не мешает сохранять связь с корнями. За ее статусом немецкого госслужащего стоят годы жесткой адаптации: изучение языка с нуля, учеба и полная перезагрузка карьеры.

«Конечно, не думала, что однажды буду работать в городской администрации и заниматься налогами. Со временем жизнь здесь превратилась в пространство для самореализации. Пришлось глубоко вникать в местное устройство, учить язык, привыкать к совершенно иной культуре общения и труда. Воспринимаю это как долгую дорогу, где нужно было оставаться открытой к сложным задачам и не бояться перемен. Наверное, именно это помогло занять свое место в международной среде и не потерять себя», – делится собеседница.

Однако карьерные успехи не отменяют жестких вызовов, с которыми Маншук столкнулась в первые годы. Переезд означал необходимость заново учиться базовым вещам: улавливать иной ритм общества, привыкать к чужим социальным нормам, с нуля учить иностранный язык и выстраивать круг общения.

«Вначале было действительно тяжело. Современной молодежи сложно представить время без видеозвонков и соцсетей. А мы редко созванивались с родными, чаще писали друг другу письма, поэтому колоссальное расстояние ощущалось особенно остро. Менталитет, культура, быт – все казалось чужим. Разумеется, опускались руки и казалось, что ничего не выйдет. Но постепенно ты адаптируешься. Многое зависит от внутренней установки: если искренне хочешь построить жизнь на новом месте, то обязательно найдешь дорогу. Для меня было важно создать здесь семью, обрести почву под ногами и двигаться вперед. При этом никогда не отрекалась от своих корней: казахские ценности и отношение к близким навсегда остались со мной», – пояснила она.

По словам Маншук, интеграция – процесс, который не заканчивается даже спустя десятилетия. Человек продолжает непрерывно изучать общество, профессиональную культуру и скрытые нюансы взаимодействия внутри системы. Главным инструментом адаптации она считает безупречное владение языком.

«Самая большая сложность – безусловно, языковой барьер, особенно если вы стремитесь на немецкую госслужбу. Здесь недостаточно просто понимать речь. Нужно филигранно формулировать мысли, ориентироваться в профессиональной терминологии и грамотно вести документооборот. Некоторые бюрократические процедуры для иностранцев действительно длятся дольше. Например, мое трудоустройство затянулось из-за того, что родилась за границей. Но был и исключительно позитивный опыт: если ты выдаешь результат, работаешь надежно и хочешь развиваться, это сразу замечают. Руководители разглядели мой потенциал и поддержали меня. Мне довелось ощутить доверие и готовность со стороны руководства делегировать мне серьезные задачи, что и помогло вырасти профессионально», – говорит госслужащая.

Сравнивать немецкую и казахстанскую государственные модели она не берется, поскольку никогда не работала в госорганах Казахстана. Тем не менее годы службы в Мюнхене позволили ей четко понять главные принципы местного управления.

По ее словам, немецкая система держится на прозрачности процессов, строгом распределении полномочий и высокой персональной ответственности. Важную роль играет и федеративное устройство страны: часть решений принимается на уровне земель, однако все они обязаны строго соответствовать общегосударственному законодательству.

«Честно говоря, не могу проводить прямые параллели между государственной службой в Германии и Казахстане, потому что никогда не работала на родине. Но, исходя из личного опыта, отмечу: здесь процессы прозрачны, а задачи четко структурированы. Огромную роль играет высокая персональная ответственность – каждый сотрудник понимает свою функцию и зону компетенции. Из-за федеративного устройства на уровне земель могут приниматься собственные нормативные акты, но действует незыблемый принцип: все они должны соответствовать общегосударственному законодательству. Такая вертикаль создает ощущение стабильности и понятных правил. Думаю, именно поэтому у граждан формируется доверие к институтам власти», – говорит она.

Отдельно Маншук отмечает роль женщин в профессии. Формально на госслужбе все решает уровень квалификации. Однако на практике женщинам порой приходится прикладывать гораздо больше усилий, чтобы доказать свою компетентность и право на руководящие позиции.

При этом ключевым качеством для международной карьеры она называет ментальную гибкость – готовность принять тот факт, что корпоративная культура, логика мышления и методы управления за рубежом кардинально отличаются от привычных стереотипов.

«Универсальных рецептов успеха не существует, у каждого своя дорога. Но убеждена: для международной карьеры требуется открытость. Принимайте местную специфику без осуждения. Не нужно цепляться за жесткие стереотипы о том, как все «должно» быть – позволяйте новому опыту трансформировать вас. Верю, что знания, полученные за рубежом, в будущем могут принести пользу родной стране. Именно поэтому сегодня открыто делюсь своей историей, рассказывая о трудностях, возможностях и уроках, которые прошла сама», – заключила спикер.

По ее наблюдениям, за рубежом Казахстан до сих пор знают поверхностно: в основном благодаря большой территории, природным ландшафтам или документальным фильмам. При этом она убеждена, что республика имеет значительный человеческий и экономический потенциал.

Сегодня Маншук ведет блог в Instagram, где рассказывает о жизни в Германии, карьерной адаптации и опыте интеграции. Для нее это не просто личный блог, предоставляющий возможность поддержать тех, кто стоит перед непростым выбором, – особенно женщин, которым порой сложнее решиться на крутые жизненные перемены.

За время жизни в Германии Маншук создала семью и построила карьеру, однако она не противопоставляет эти две страны. Германия стала для нее местом профессиональной реализации, в то время как Казахстан остается источником личных ценностей и культурной опоры. Ее опыт показывает, что интеграция в другое общество не требует отказа от собственной идентичности, а скорее помогает точнее осознать свои корни независимо от места жительства.