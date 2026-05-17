Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны

Фото: Kazpravda.kz

В LRT предусмотрено несколько удобных способов оплаты проезда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на CTS

Как уточняется, оплатить поездку можно сразу при проходе через турникеты – с помощью смартфона, транспортной картой, банковской картой и Face Pay.



Всего будет доступно пять способов оплаты:

- транспортной картой LRT – стоимость карты - 1000 тенге. Приобрести карту можно в кассах и TVM-автоматах на станциях LRT;

- разовым билетом – билет можно приобрести в кассах и TVM-автоматах на станциях LRT;

- Face Pay – оплата с использованием биометрии лица через приложение Halyk Bank;

- по QR-коду – заранее приобретенный билет через приложения Halyk Bank и Kaspi Bank;

- банковскими картами Visa/Mastercard и через NFC – оплата с помощью смартфона или смарт-часов с поддержкой Apple Pay и Samsung Pay.

Стоимость проезда – 200 тенге.

Учащимся учебных заведений столицы (школ, колледжей и вузов) до 18 лет, а также льготным категориям граждан, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане, будет предоставлен бесплатный проезд как в автобусах. Оплата подтверждается с помощью именной транспортной картой LRT.