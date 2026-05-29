Педагог с большой буквы

Личность
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Сегодня, когда мир вступил в эпоху стремительных технологических и цивилизационных изменений, особую ценность приобретают личности, способные не только осмыслить вызовы времени, но и предложить научно обос­нованные пути развития общества.

Фото: КазНПУ

Для Казахстана одной из таких выдающихся фигур является лауреат Государственной премии РК, председатель правления Академии педагогических наук Аскарбек Кусаинов – ученый, педагог, просветитель, чья научная деятельность на протяжении десятилетий была неразрывно связана с судьбой отечественного образования. Его работы – это не только научное наследие, но и масштабная интеллектуальная школа, оказавшая влияние на формирование современной образовательной политики.

Истоки личности ученого – в его семье, в духовной атмосфере родного края, в уважении к труду, знаниям и нравственным принципам. Родившись в селе Кайнар Абайской области, на земле, пережившей тяжелые испытания ядерного полигона, Аскарбек Кабыкенович вырос в среде, где особое значение придавалось человеческому достоинству, честности и образованию. Влияние на формирование его мировоззрения оказала Кайнарская средняя школа им. Сапаргали Бегалина, одна из старейших сельских учебных организаций страны.

Научный путь Аскарбека Кабыкеновича начинался в технической сфере. Окончив энергетический факультет Казахского политехнического института в 1973 году, он начал заниматься наукой.

Через два года на базе этого факультета был создан Алматинский энергетический институт, откуда его отправили на учебу в докторантуру в Высший технический институт в г. Ильменау (Германия). После трех лет обучения и защиты диссертации он получил научную степень доктора-инженера.­ Он стал первым казахстанским ученым, получившим такую степень за рубежом.

Особое место в научной деятельности академика занимает развитие учебниковедения. В условиях независимого Казахстана­ вопрос качества учебников приобрел принципиальное значение. По мнению ученого, учебник – это не просто средство передачи информации, а инструмент формирования мировоззрения, граж­данской идентичности, функциональной грамотности и нацио­нального сознания. В 1998 году, став директром издательства «Мектеп», он одним из первых в стране поставил пробле­му их качества на научную основу.

Еще одним важным направлением дея­тельности профессора Аскарбека­ Кусаинова стало развитие казахской научной терминологии. После обретения независимости Казахстан столкнулся с необходимостью создания полноценного научного языка. В результате такой работы была создана база отрас­левых научных терминов казахского языка, охватывающая более 250 тыс. понятий, и заложена прочная основа для научного развития и совершенствования терминологии. В 2018 году под руководством Аскарбека Кусаинова впервые был подготовлен однотомный Краткий казахский этнографический словарь на шести языках, а в 2026-м – издан доработанный и дополненный сборник семитомных кратких словарей казахской этнографии на восьми языках.

Особую актуальность сегодня приобретают исследования ученого в области воспитания молодежи. Еще в начале 2000-х годов Аскарбек Кусаинов поднимал вопрос духовно-нравственного кризиса и необходимости системного подхода к воспитательной работе.

Для КазНПУ им. Абая имя Аскарбека­ Кусаинова имеет особое значение. На протяжении многих лет он связан с университетом как профессор, исследователь, наставник и организатор научно-практических исследований. Его деятельность была направлена на то, чтобы школа в Казахстане развивалась как единая и продуманная система, где важны не только знания, но и воспитание личности.

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