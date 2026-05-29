Педагог с большой буквы

Сегодня, когда мир вступил в эпоху стремительных технологических и цивилизационных изменений, особую ценность приобретают личности, способные не только осмыслить вызовы времени, но и предложить научно обоснованные пути развития общества.
Для Казахстана одной из таких выдающихся фигур является лауреат Государственной премии РК, председатель правления Академии педагогических наук Аскарбек Кусаинов – ученый, педагог, просветитель, чья научная деятельность на протяжении десятилетий была неразрывно связана с судьбой отечественного образования. Его работы – это не только научное наследие, но и масштабная интеллектуальная школа, оказавшая влияние на формирование современной образовательной политики.
Истоки личности ученого – в его семье, в духовной атмосфере родного края, в уважении к труду, знаниям и нравственным принципам. Родившись в селе Кайнар Абайской области, на земле, пережившей тяжелые испытания ядерного полигона, Аскарбек Кабыкенович вырос в среде, где особое значение придавалось человеческому достоинству, честности и образованию. Влияние на формирование его мировоззрения оказала Кайнарская средняя школа им. Сапаргали Бегалина, одна из старейших сельских учебных организаций страны.
Научный путь Аскарбека Кабыкеновича начинался в технической сфере. Окончив энергетический факультет Казахского политехнического института в 1973 году, он начал заниматься наукой.
Через два года на базе этого факультета был создан Алматинский энергетический институт, откуда его отправили на учебу в докторантуру в Высший технический институт в г. Ильменау (Германия). После трех лет обучения и защиты диссертации он получил научную степень доктора-инженера. Он стал первым казахстанским ученым, получившим такую степень за рубежом.
Особое место в научной деятельности академика занимает развитие учебниковедения. В условиях независимого Казахстана вопрос качества учебников приобрел принципиальное значение. По мнению ученого, учебник – это не просто средство передачи информации, а инструмент формирования мировоззрения, гражданской идентичности, функциональной грамотности и национального сознания. В 1998 году, став директром издательства «Мектеп», он одним из первых в стране поставил проблему их качества на научную основу.
Еще одним важным направлением деятельности профессора Аскарбека Кусаинова стало развитие казахской научной терминологии. После обретения независимости Казахстан столкнулся с необходимостью создания полноценного научного языка. В результате такой работы была создана база отраслевых научных терминов казахского языка, охватывающая более 250 тыс. понятий, и заложена прочная основа для научного развития и совершенствования терминологии. В 2018 году под руководством Аскарбека Кусаинова впервые был подготовлен однотомный Краткий казахский этнографический словарь на шести языках, а в 2026-м – издан доработанный и дополненный сборник семитомных кратких словарей казахской этнографии на восьми языках.
Особую актуальность сегодня приобретают исследования ученого в области воспитания молодежи. Еще в начале 2000-х годов Аскарбек Кусаинов поднимал вопрос духовно-нравственного кризиса и необходимости системного подхода к воспитательной работе.
Для КазНПУ им. Абая имя Аскарбека Кусаинова имеет особое значение. На протяжении многих лет он связан с университетом как профессор, исследователь, наставник и организатор научно-практических исследований. Его деятельность была направлена на то, чтобы школа в Казахстане развивалась как единая и продуманная система, где важны не только знания, но и воспитание личности.