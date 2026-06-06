Мостостроителям дан срок до сентября

Инфраструктура
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Бетонно-растворный узел, установленный и запущенный в работу возле сооружаемого уже десятый год горного моста через глубокое ущелье и речку Пихтовку, стал показателем решимости мостостроителей Рудного Алтая завершить в текущем году это сложное транспортно-коммуникационное сооружение на автотрассе Усть-Каменогорск – Алтай.

фото автора

Мост – ключевой сегмент новой дороги, призванной, по замыслам дорожных строителей, исключить серпантины Осиновского перевала. Перспективный проект стартовал еще в 2017 году и сразу же увяз в проблемах.

Сначала стройку пришлось заморозить из-за долгой процедуры перевода участков Государственного лесного фонда в транспортные земли. Дальше в связи с удорожанием материа­лов и работ потребовалась корректировка проектно-сметной документации, был объявлен новый конкурс по определению компании-подрядчика.

В конце 2024-го работы вроде возобновились, но в 2025-м выяснилось: грунт, на котором начали ставить мостовые опоры, совсем не такой, какой указан в проекте. Бурить пришлось глубже. Возникло отставание в графике работ, вдобавок строители вынуждены были заявить об удорожании.

Год назад областной филиал национальной компании «ҚазАвтоЖол» обратился в суд в связи с тем, что подрядное ТОО систематически не справляется с договорными обязательствами. Осенью 2025-го данное предприя­тие включили в реестр недобросовестных участников госзакупок, с ним расторгли договор.

«Полностью отсутствовала динамика по заготовке инерт­ных и дорожно-строительных материалов, в том числе по битуму и минеральному порошку, – дали комментарий в филиале «ҚазАвтоЖол». – Была прямая угроза, что план дорожно-строи­тельных работ на год останется не выполнен».

На сегодня мостовой долгострой, как уже было сказано выше, отметил десятилетний «юбилей». С бывшего подрядчика взыскано 2,2 млрд тенге.

По результатам тендера, организованного весной нынешнего года, определено новое – уже третье по счету на данном объекте (!) подрядное ТОО – «ОблШығысЖол». В его активе – строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Компания уже подогнала на объект необходимую технику, смонтировала бетонный узел, наняла дорожных строителей.

По данным «ҚазАвтоЖол», бетонные работы пока выполнены на 48%, для оставшегося объема (52%) отведен срок до сентября. В ТОО полны решимости сдать объект в нынешнем году.

Мост в горной местности должен соединить два отрезка – 56–72-й и 72–88-й километры, разделенные ущельем. Завершение инженерной мостовой конструкции будет означать завершение всего проекта нового дорожного участка в обход Осиновского перевала.

Для мостостроителей данный путепровод – настоящее испытание на профессионализм. При общей длине 175 м высота его мостовых опор (которых предусмотрено восемь) достигает 42 м. Дорожникам приходится также решать задачи, связанные с заметным перепадом высоты между берегами. После того как все каменные «атланты» займут свои места, начнется монтаж пролетов.

Стратегическая стройка находится на контроле у областного филиала Национального цент­ра качества дорожных активов. Действует мобильная лаборатория, отбирающая десятки проб на каждом этапе. Выявленные недочеты тут же устраняются.

Осиновский перевал – опасный участок крутых серпантинов на автостраде Усть-Каменогорск – Алтай. Зимой на ней вводится ограничение для большегрузного транспорта, часто трассу закрывают в связи с высокой лавинной опасностью. Строящийся отрезок сократит время в пути для турис­тов, которые направляются на Бухтарминское водохранилище или в Катон-Карагайский район. А главное – сделает марш­рут безопасным.

#ВКО #долгострой #автотрасса

Популярное

Все
А у нас во дворе
Все о республиканском бюджете
Переход к сервисной модели
Конституционный закон Республики Казахстан
Уровень инфляции снижается
Университеты Евразии становятся точками притяжения
Развивая культурное сотрудничество
Конституционный закон Республики Казахстан
Открылся цифровой медпункт
Военнослужащие осваивают современные профессии
Конституционный закон Республики Казахстан
Политическая инженерия
Задача – стать глобальным отраслевым лидером
Конституционный закон Республики Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Мостостроителям дан срок до сентября
Сохранить не стены, а память
Водопровод для Актумы
Экологичные скамейки
Мудрость, обращенная к будущему
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Педагог с большой буквы
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Жанатас: большой трансфер инноваций
В Актау откроется консульство РФ
Мудрый, добрый, человечный...
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
Экзамен на скорость
Для гуманизации уголовного законодательства
О Целях устойчивого развития
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

Видеонаблюдение против неряшливых
В Конаеве стартовал купальный сезон
Ужесточен контроль качества дорожных работ
Посвящается певцу и композитору

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]