Мостостроителям дан срок до сентября

Бетонно-растворный узел, установленный и запущенный в работу возле сооружаемого уже десятый год горного моста через глубокое ущелье и речку Пихтовку, стал показателем решимости мостостроителей Рудного Алтая завершить в текущем году это сложное транспортно-коммуникационное сооружение на автотрассе Усть-Каменогорск – Алтай.

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Мост – ключевой сегмент новой дороги, призванной, по замыслам дорожных строителей, исключить серпантины Осиновского перевала. Перспективный проект стартовал еще в 2017 году и сразу же увяз в проблемах.

Сначала стройку пришлось заморозить из-за долгой процедуры перевода участков Государственного лесного фонда в транспортные земли. Дальше в связи с удорожанием материа­лов и работ потребовалась корректировка проектно-сметной документации, был объявлен новый конкурс по определению компании-подрядчика.

В конце 2024-го работы вроде возобновились, но в 2025-м выяснилось: грунт, на котором начали ставить мостовые опоры, совсем не такой, какой указан в проекте. Бурить пришлось глубже. Возникло отставание в графике работ, вдобавок строители вынуждены были заявить об удорожании.

Год назад областной филиал национальной компании «ҚазАвтоЖол» обратился в суд в связи с тем, что подрядное ТОО систематически не справляется с договорными обязательствами. Осенью 2025-го данное предприя­тие включили в реестр недобросовестных участников госзакупок, с ним расторгли договор.

«Полностью отсутствовала динамика по заготовке инерт­ных и дорожно-строительных материалов, в том числе по битуму и минеральному порошку, – дали комментарий в филиале «ҚазАвтоЖол». – Была прямая угроза, что план дорожно-строи­тельных работ на год останется не выполнен».

На сегодня мостовой долгострой, как уже было сказано выше, отметил десятилетний «юбилей». С бывшего подрядчика взыскано 2,2 млрд тенге.

По результатам тендера, организованного весной нынешнего года, определено новое – уже третье по счету на данном объекте (!) подрядное ТОО – «ОблШығысЖол». В его активе – строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Компания уже подогнала на объект необходимую технику, смонтировала бетонный узел, наняла дорожных строителей.

По данным «ҚазАвтоЖол», бетонные работы пока выполнены на 48%, для оставшегося объема (52%) отведен срок до сентября. В ТОО полны решимости сдать объект в нынешнем году.

Мост в горной местности должен соединить два отрезка – 56–72-й и 72–88-й километры, разделенные ущельем. Завершение инженерной мостовой конструкции будет означать завершение всего проекта нового дорожного участка в обход Осиновского перевала.

Для мостостроителей данный путепровод – настоящее испытание на профессионализм. При общей длине 175 м высота его мостовых опор (которых предусмотрено восемь) достигает 42 м. Дорожникам приходится также решать задачи, связанные с заметным перепадом высоты между берегами. После того как все каменные «атланты» займут свои места, начнется монтаж пролетов.

Стратегическая стройка находится на контроле у областного филиала Национального цент­ра качества дорожных активов. Действует мобильная лаборатория, отбирающая десятки проб на каждом этапе. Выявленные недочеты тут же устраняются.

Осиновский перевал – опасный участок крутых серпантинов на автостраде Усть-Каменогорск – Алтай. Зимой на ней вводится ограничение для большегрузного транспорта, часто трассу закрывают в связи с высокой лавинной опасностью. Строящийся отрезок сократит время в пути для турис­тов, которые направляются на Бухтарминское водохранилище или в Катон-Карагайский район. А главное – сделает марш­рут безопасным.