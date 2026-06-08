Лучшего производителя кумыса выберут в Астане

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Обладатель Гран-при получит в подарок автомобиль

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане на ипподроме «Казанат» 11–12 июля пройдет крупное международное культурно-аграрное мероприятие — гастрономический фестиваль национальных блюд «BaiQymyz – бапталған қымыз», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Данный фестиваль направлен на возрождение традиционной культуры питания нашего народа, включая традиции производства кумыса, и продвижение его на международном уровне. Планируется, что мероприятие посетят от 60 до 70 тысяч человек.

В фестивале примут участие около 60 производителей кумыса из разных регионов страны, а также из Кыргызстана и Российской Федерации (Якутия). Организаторы стремятся сделать фестиваль культурно-аграрным брендом международного образца, похожим на Октоберфест. В течение двух дней гости смогут попробовать разные виды кумыса, посетить выставку пород лошадей и принять участие в этнокультурных программах.

Главная особенность фестиваля — международный конкурс «Лучший кумыс». Общий призовой фонд составляет 45 миллионов тенге. В рамках конкурса определят победителей в номинациях «BaiQymyz-2026», «Ем қымыз» и «Халық таңдауы». Победителям конкурса вручат денежные призы, специальные кубки и ценные награды. А обладатель гран-при получит в подарок автомобиль.

По данным организаторов, на фестивале развернут выставку национальных пород лошадей, таких как жабы, мугалжарская, костанайская, кушумская и адаевская. Также пройдет аукцион племенных лошадей, где на продажу выставят около 30 голов. Гостям представят выставку мастеров народного ремесла. Там покажут ювелирные изделия, работы из кожи и дерева, а также конное снаряжение и предметы, связанные с конной культурой.

В рамках фестиваля будет организована творческая выставка известных мастеров кисти Казахстана. В выставке примут участие такие выдающиеся художники, как Жумакын Кайрамбаев, Досбол Касымов, Сембигали Смагулов, Геймран Баймуханов, Даурен Кастеев, которые представят свои произведения на суд общественности.

Кроме того, в ходе выставки пройдет аукцион произведений искусства в специальном закрытом формате, где посетители получат возможность познакомиться с уникальными работами казахстанских художников.

В рамках культурной программы выступят популярные звезды казахстанской эстрады. Зрители смогут насладиться концертом Sadraddin, Казыбека Курайыша, Газизхана Шекербека, этно-фольклорного ансамбля «Туран», Жубаныша Жексена, Кайрата Баекенова и группы «Format», Кыдырали Болманова, Каракат Абильдиной и других артистов.

Также на фестивале будут организованы соревнования по национальным и современным видам спорта, таким как кокпар, аударыспак, кыз куу, мужская и женская байге, забеги тазы, детское родео, чоген, квиддич на лошадях, конкур и другие.

В целях продвижения национального духа и культуры пройдет специальная книжная выставка. На ней будут представлены книги по коневодству, производству кумыса, национальным блюдам, цивилизации кочевников, этнографии и детской литературе. Гастрофестиваль «BaiQymyz-2026» — это уникальный проект, направленный на популяризацию культуры кумыса на международном уровне, продвижение национальных ценностей, развитие коневодства и повышение туристического потенциала Казахстана.

#Астана #акимат #кумыс #гастрофестиваль

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