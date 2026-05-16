Пять лет на защите прав граждан

В июне 2026 года исполняется пять лет с момента внедрения административной юстиции в Республике Казахстан. Развитие административного судопроизводства прошло путь от советской традиции до формирования самостоятельной отрасли правосудия. Это значимый этап развития отечественного законодательства, в котором можно выделить несколько периодов.

Введение нового вида судопроизводства и принятие Административного процедурно-процессуального кодекса создали реальный инструмент защиты прав граждан и бизнеса и стали частью политики укрепления закона и порядка. Об эффективности реформы свидетельствует статистика. Если до введения АППК граждане выигрывали у государства лишь в 15% случаев, то за годы работы новых судов этот показатель вырос до 60%.

К первому периоду можно отнести ранние годы становления и развития отечественного законодательства. В ранней казахстанской доктрине отсутствовали четкая систематизация и понимание административного акта, а все, что сейчас относится к этой категории, охватывалось общим понятием «индивидуальный правовой акт». В итоге длительное время административные споры рассматривались судами в порядке гражданского судопроизводства, что не позволяло в полной мере учитывать специфику публично-правовых отношений и фактическое неравенство сторон.

Затем последовал период переосмысления национального законодательства. В 2000 году был принят ныне утративший силу Закон «Об административных процедурах», который регулировал преимущественно организационные вопросы и носил во многом декларативный характер, но в то же время стал первой попыткой выйти за рамки традиционного постсоветского понимания административного права. Однако в стране долгое время не было полноценных правовых механизмов для сбалансированного регулирования публично-правовых споров, несмотря на наличие многочисленных доктринальных исследований в этой сфере.

Вместе с тем в стране предпринимались попытки разработать полноценный кодифицированный акт в сфере административного судопроизводства. Первый проект такого кодекса был разработан еще в 2009 году, однако впоследствии был отозван из Парламента. Одной из причин неудачи была попытка объединить несовместимые по своей природе производства – дела об административных правонарушениях (деликты) и оспаривание действий государственных органов. Негативный опыт был связан еще и с тем, что многие годы в системе существовало сопротивление реформе, так как чиновники не верили, что гражданин может реально выигрывать споры у государства.

Поворотным для административного судопроизводства стал третий условный период развития с 2019 по 2021 год. Начало этому этапу было положено инициативой Президента, когда в Послании от 2 сентября 2019-го Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить административную юстицию как особый механизм разрешения споров, чтобы нивелировать неравенство возможностей граждан и государственного аппарата.

После указанного поручения научное сообщество, судейский корпус, депутаты и сотрудники органов юстиции приступили к разработке Админист­ративного процедурно-процессуального кодекса, который был принят 29 июня 2020 года. За основу был взят опыт ведущих государств, прежде всего Германии, как одного из образцов административного судопроизводства. Также изучался опыт Латвии, Болгарии, Нидерландов, Эстонии и других стран, которые имеют аналогичные по структуре акты, объединяющие процедуры и судопроизводство.

Первая редакция АППК была «самодостаточной» и полной, без отсылок к Гражданскому процессуальному кодексу. Однако после критики судей были убраны повторяющиеся нормы, и кодекс приобрел нынешний вид, сохранив связь с ГПК в неурегулированных частях.

Перед запуском нового вида судопроизводства была проведена масштабная подготовка судейского корпуса: прочитаны сотни лекций, организованы стажировки в Европу, чтобы преодолеть инерцию судебного мышления. Для кандидатов в судьи АППК был введен дополнительный «боковой вход». Были созданы специализированные межрайонные административные суды (21 по всей республике), а также коллегии в областных и Верховном судах. Все это дало свои плоды, показав высокую эффективность АППК.

Важно подчеркнуть, что без политичес­кой воли внедрение АППК и создание системы административных судов в их нынешнем виде были бы невозможны, так как проект долгое время встречал скептицизм и сопротивление внутри госаппарата.

Текущий четвертый период развития административной юстиции уже показал заметные результаты. С момента запуска административных судов 1 июля 2021 года судейский корпус Казахстана проделал масштабную работу по внед­рению новой модели правосудия, направленной на защиту прав граждан в спорах с государством. Обучение прошли 350 действующих судей, пожелавших перейти в новые суды. Еще 34 судьи административных судов прошли курсы повышения квалификации на базе Восточного института в Висмаре (Германия).

В условиях работы адмюстиции законом от 21 ноября 2024 года в АППК закреплены новая задача и принцип – единообразие административных процедур и административных актов. Статья 15-1 АППК предусматривает, что в одинаковых правовых ситуациях административными органами не должны приниматься разные решения.

Еще одним новшеством стало введение экстерриториальной подсудности. Это механизм, позволяющий истцу по своему выбору подать иск в суд другого региона, без привязки к месту нахож­дения госоргана. Это эффективный антикоррупционный инструмент, который снижает риски влияния местного административного органа на рассмот­рение дела.

Несмотря на достигнутые успехи, сохраняется ряд направлений, требую­щих дальнейшего реформирования. К ним относится, в частности, вопрос введения в правовое поле института административного договора – конт­ракта или сделки публично-правового характера, который в странах Европы подчинен административному праву. Планируется также внедрение институтов ничтожности административного акта, обещания принятия акта и механизмов его исполнения.

Одной из причин высокой эффективности административной юстиции является принцип активной роли суда. Если в гражданском судопроизводстве судья преимущественно выступает как арбитр, который основывается только на доказательствах, представленных сторонами, то в административном процессе суд обязан проявлять инициативу для установления истины.

Это означает, что суд не ограничивается только теми материалами, которые представили стороны. Если доказательств недостаточно, судья обязан по собственной инициативе истребовать необходимые документы и сведения, исследовать все обстоятельства, которые сочтет важными для дела.

При этом в АППК обязанность доказывать законность своих действий и решений полностью возлагается на государственный орган. Также гражданин или бизнес должны обоснованно поставить под сомнение правомерность решения власти. Это снижает риск отказа в судебной защите по чис­то техническим или формальным основаниям.

На практике судья адмсуда не просто формально проверяет букву закона, а оценивает, насколько решение госоргана было соразмерным, справедливым и разумным. Более того, если при проверке усмотрения чиновника выявляются неясности или противоречия в законодательстве, суд должен толковать их в пользу гражданина или организации.

Также АППК предоставляет судье право высказывать сторонам свое предварительное мнение по правовым аспектам дела до вынесения итогового решения. Это позволяет участникам процесса лучше подготовиться, представить дополнительные аргументы и исключает эффект «неожиданного» судебного акта.

Все эти принципы и институты были не только закреплены на уровне буквы закона и сухой теории, но и апробированы судебной практикой за годы работы адмсудов и Судебной коллегии по административным делам ВС РК. 29 ноября 2024 года было принято нормативное постановление «О судебном решении по административным делам», 9 апреля 2026-го – нормативное постановление «Об отдельных вопросах применения процессуального законодательства по административным делам».

При этом сфера адмюстиции продолжает расширяться. Прямое поручение было дано Главой государства еще в Послании 2022 года, в котором он отметил, что «передача в процедурно-процессуальный кодекс широкого круга административных проступков и гражданско-правовых споров с государственными органами сделает отечественное правосудие гуманным и справедливым».

С этого времени судейским сообщест­вом, депутатским корпусом и Министерством юстиции начата масштабная работа в данном направлении. Проводились регулярные совещания и обсуждения в рамках рабочих групп, встречи на базе городского суда и СМАС Астаны.

17 декабря 2025 года Глава государства подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи. Этот закон стал промежуточным итогом большой совместной работы по расширению сферы адмюстиции. В сферу административного судопроизводства были переданы две категории дел: об установлении записей гражданского состояния и об оспаривании законности НПА.

Пятилетний опыт функционирования административной юстиции в Республике Казахстан позволяет сделать вывод о том, что реформа АППК стала одним из наиболее значимых преобразований в сфере судебной защиты прав граждан и бизнеса в спорах с государством. Ключевым результатом этих преобразований стало реальное усиление гарантий защиты прав граждан и бизнеса. Об этом свидетельствует как изменение самой логики процесса, основанной на активной роли суда и возложении бремени доказывания на административный орган, так и статистические показатели роста доли дел, завершившихся в пользу граждан и бизнеса.

Административная юстиция доказала свою эффективность как механизм обеспечения законности и справедливости в публично-правовой сфере. Дальнейшее совершенствование административного судопроизводства будет иметь определяющее значение для укрепления принципов правового государства и повышения доверия общества к судебной власти.