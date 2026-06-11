Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Сегодня, в ночь с 11 на 12 июня стартует чемпионат мира по футболу. В матче открытия мундиаля сборная Мексики сыграет в Мехико со сборной ЮАР, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

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Встреча состоится на стадионе «Ацтека». Начало матча в 00:00 по казахстанскому времени. Трансляция, где также будет показана церемония открытия, стартует в 23:40. Игра будет показана на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и на официальных сайтах телевещателей.

Главным арбитром этой встречи будет Вилтон Сампайо из Бразилии.

Отметим, что сборная Мексики наряду с США и Канадой является одной из хозяек мирового первенства. Также в квартете A сыграют сборные Южной Кореи и Чехии.

Всего на предстоящем мундиале впервые в истории сыграют 48 сборных.

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