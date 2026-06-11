Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева поднялась на пятое место в мировом рейтинге среди женщин по классическим шахматам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

После обновления рейтинга от 10 июня Асаубаева набрала 2 537,6 балла и прибавила сразу 10,6 пункта. Благодаря этому 22-летняя казахстанка поднялась на две позиции и вошла в пятерку сильнейших шахматисток мира.

Лидером рейтинга остается китаянка Хоу Ифань (2596), за которой следуют ее соотечественницы Лэй Тинцзе (2566) и действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2559,6). Четвертое место занимает еще одна представительница Китая Чжу Цзиньэр (2549,6).

Еще одна представительница Казахстана, Алуа Нурман, занимает 27-е место в мире с рейтингом 2 435 очков. За последний год 19-летняя шахматистка прибавила 96 пунктов рейтинга.

В топ-50 мирового рейтинга также входит казахстанка Меруерт Камалиденова. Она расположилась на 49-й строчке с рейтингом 2 400,4 очка и за последнее обновление добавила 3,4 балла.