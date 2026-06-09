Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров

Повсеместное выделение грантов, внедрение новых стимулов для молодежи, увеличение стипендий и зарплат специалистам этого профиля продиктованы экономическими потребностями страны: растет промышленность, расширяются производства, развиваются сельское хозяйство, транспортная инфраструктура и цифровизация.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Если несколько лет назад абитуриенты массово хотели учиться на юристов и экономистов, то сегодня акценты смещаются на технические профессии, вост­ребованные на рынке труда. Это инженеры, программисты, энергетики, строители, операторы и специалисты по автоматизации и промышленным системам.

В Министерстве науки и высшего образования напоминают, что государственный образовательный заказ формируется на основе комплексного анализа потребности кадров Министерства труда и социальной защиты населения, а также с учетом стратегических и программных документов развития страны. Согласно прогнозным данным, до 2030 года экономике Казах­стана потребуется более 883 тыс. специалистов, около 60% из них будут инженерами технического профиля.

Как сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на недавнем заседании Правительства, на 2026–2027 учебный год государством выделено 89 457 образовательных грантов. Из них 75 371 предназначен для обучения по программам бакалавриа­та, 11 007 – магистратуры и 3 079 – докторантуры. 60% грантов направлено на инженерно-технические и сельскохозяйственные специальности.

«На 2026–2027 учебный год предусмотрено выделение около 40 тыс. образовательных грантов по инженерно-техническим направлениям подготовки. По сравнению с предыдущим учебным годом объем государственного образовательного заказа сохраняется на аналогичном уровне», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

На инженерные, обрабатывающие и строи­тельные направления выделено 19 250 грантов, на информационно-коммуникационные технологии – 11 662, сельское хозяйство и биоресурсы – 3 145, ветеринарию – 1 275 грантов.

Дополнительно вузами проведена профориен­тационная работа в рамках программы «Серпін». Было охвачено более 13 тыс. учащихся, порядка 2 тыс. родителей и свыше 700 профориентаторов. Так формируется целостная система образовательной навигации: от профдиагностики школьника до выбора образовательной программы и трудоустройства.

«По данным Бюро национальной статис­тики, в 2025–2026 учебном году на инженерные, сельскохозяйственные и информационно-коммуникационные направления подготовки было зачислено порядка 70 тыс. студентов. Прогнозировать количество поступающих в 2026–2027 учебном году еще преждевременно, поскольку конкурс на присуждение образовательных грантов не начался. Отбор проведут с 13 по 20 июля 2026 года, после чего будут подведены итоги приемной кампании и определено фактичес­кое количество поступивших», – отметили в пресс-службе МНВО.

Многие университеты активно развивают дуальное обучение, при котором студенты получают теоретические знания и практичес­кий опыт непосредственно на производстве. Будущие инженеры проходят стажировки на крупных предприятиях, знакомятся с современным оборудованием и участвуют в решении реальных производственных задач еще во время учебы.

Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Акерке Абылайхан отмечает, что 85% образовательных программ разработаны на основе профессиональных стандартов. 5 942 из 8 507 программ, размещенных в реестре, прошли аккредитацию в национальных и международных аккредитационных центрах. Оценка качества образовательных программ проводится с участием работодателей, отрас­левых экспертов и НПП «Атамекен». В рейтинге учитываются карьерные перспективы выпускников, достижения обучающихся и общие показатели вуза.

Университеты ежегодно обновляют не менее 20% учебных дисциплин, опираясь на рекомендации рынка труда. Также вузы меняют программы на основе Атласа новых профессий.

– Этот документ позволяет увидеть, как цифровизация, искусственный интеллект, автоматизация, роботизация, ESG-переход, развитие платформенной экономики и изменение производственных процессов влияют на содержание труда в конкретных отраслях и регионах. В них определены более 1 136 новых, 635 трансформирующихся и 261 исчезающих профессий, – сообщила Акерке Абылайхан.

Для абитуриентов это не только возможность получить актуальное образование, но и более высокие шансы на успешное трудоустройство после окончания вуза.