Достойный путь генерала Уразова

Нурали Мансуров

Судьбы людей, чья жизнь неразрывно связана со служением Родине, всегда складываются из простых, но глубоких истоков. История генерал-майора в отставке Едила Уразова – яркое тому подтверждение.

Характер будущего офицера формировался в небольшом поселке на берегу Жайыка. Детство пришлось на годы, когда память о Великой Отечественной войне жила в каждой семье. Ветераны, вернувшиеся с фронта, становились нравственными ориентирами для подрастающего поколения.

В семье Уразовых воевали и отец, и деды, и многие родственники. Их рассказы о войне оказали сильное влияние на мировоззрение нашего героя. Как и многие мальчишки того времени, он мечтал о военной службе. Но в отличие от большинства не отказался от своей мечты.

Поступление в военное училище стало первым серьезным шагом на пути к большой карьере. Курсантские годы как начало офицерской службы были непростыми: строгая дисциплина, жизнь вдали от дома, адаптация к новым условиям. Однако именно в этот период закалился характер Едила Лукпановича.

Молодому лейтенанту предложили должность, связанную с техникой, которую он практически не знал. Отказ едва не привел к серьезным последствиям, но судьба распорядилась иначе. Встреча с высокопоставленным офицером, оказавшимся его земляком, изменила ход событий. Именно он убедил Едила Лукпановича принять вызов и продолжить службу. Более того, хотя он его больше ни разу и не встретил, но тогда из его уст прозвучало предсказание, что в будущем он станет генералом. Спустя годы эти слова оказались пророческими.

Более двух десятилетий Едил Уразов проходил службу за пределами Казахстана: командовал подразделениями, обучал курсантов, совершенствовал свои знания в военной академии. Этот опыт стал прочной основой его профессионального роста.

Распад Советского Союза и обретение Казахстаном независимости стали переломным моментом не только для страны, но и для самого Едила Лукпановича. Как и многие офицеры-казахстанцы, он продолжал службу за пределами Родины, но внимательно следил за происходящими событиями. Возвращение в Казахстан в начале 1990-х годов совпало с одним из самых сложных этапов в истории молодой республики.

На посту военного комиссара ему пришлось работать в условиях сис­темного кризиса: разрушение прежней армейской структуры, падение дисциплины, рост правонарушений в войсках. Эти годы требовали не только профессионализма, но и личной стойкости. Работа с призывниками, взаимодействие с семьями военнослужащих, разбор трагических ситуаций – все это стало частью его ежедневной службы. Несмотря на трудности, он и его коллеги смогли сохранить управляемость системы и внести вклад в становление Вооруженных сил независимого Казахстана.

Особое место в его профессиональной биографии занимает служба под руководством выдающихся военачальников независимого Казахстана. С глубоким уважением Едил Уразов вспоминает первого министра обороны РК, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Это был человек исключительной принципиальности, офицерской чести и личного мужества, который сумел заложить прочный фундамент для развития Вооруженных сил страны.

Не менее теплые воспоминания связаны с Халық Қаһарманы генералом армии Мухтаром Алтынбаевым. Именно под его руководством Едил Лукпанович работал в системе военного образования. Он отмечает стратегическое мышление, дальновидность и умение Мухтара Алтынбаева принимать выверенные решения. Благодаря его инициативам и поддержке Военная академия была преобразована в Национальный университет обороны, что стало важным этапом в развитии военной науки и подготовки кадров.

Мухтар Капашевич умел не только ставить масштабные задачи, но и вдохновлять людей на их выполнение. Именно по его предложению генералом Уразовым была подготовлена и выпущена книга к 80-летию Сагадата Нурмагамбетова.

Особое место в карьере нашего героя занимает работа в Национальном университете обороны. В этот период активно проводились реформы, направленные на создание современной системы подготовки офицерских кад­ров, соответствующей международным стандартам.

Не менее значимой страницей стала военно-дипломатическая служба. В качестве военного атташе Едил Лукпанович представлял Казахстан в ряде стратегически важных стран, включая Россию, Китай и государства Ближнего Востока. Эта работа требовала не только военных знаний, но и дипломатичес­кого мастерства, умения выстраивать международные связи и продвигать интересы своей страны.

Сегодня генерал-майор в отставке Едил Уразов продолжает служить государству, занимаясь подготовкой будущих офицеров на военной кафедре Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. Он убежден, что современная армия должна быть профессиональной, технологичной и опираться на высокий уровень пат­риотического воспитания. Как член президиума Центрального совета РОО «Ветераны ВС РК», он особое внимание уделяет работе с молодежью, считая ее ключевым ресурсом страны.

