От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

История СЭЗ «Qyzyljar» началась не с крупных заводов и тяжелого машиностроения, а с вполне себе «тихого» производства – грибной фермы полного цикла ТОО «Eco Glade», где урожай собирают несколько раз в день, а микроклимат в камерах регулируется цифровыми системами в режиме реального времени.
Предприятие было введено в эксплуатацию в 2025 году. Оно способно производить до 2,4 тыс. тонн грибов в год и около 4 тыс. тонн компоста. По оценкам экспертов, ферма закрывает до четверти потребления грибной продукции в стране. Производство выстроено как замкнутый технологический цикл: от выращивания до переработки и подготовки полуфабрикатов. В проект инвестировано порядка 11,3 млрд тенге.
На этом «тихая» промышленность СЭЗ заканчивается, и начинается тяжелая индустрия. В машиностроительном сегменте реализуется проект ТОО «KazCrane Engineering» по выпуску подъемно-транспортного оборудования. Здесь планируется производство мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 500 тонн. Причем мощность предприятия может достигнуть 150 единиц в год.
Производственный комплекс площадью 13,5 тыс. кв. м создается по принципу полного цикла – от обработки металла до испытаний готовой продукции. Внедряются цифровые технологии: системы дистанционного управления, автоматизированная диагностика и предиктивное обслуживание оборудования.
В деревообрабатывающей промышленности уже работает ТОО «Nord Panels». Завод был создан на базе ранее простаивавшего здания и сегодня выпускает ламинированную фанеру и ДСП. Инвестиции в проект составили около 11 млрд тенге, создано порядка 300 рабочих мест.
Продукция предприятия обеспечивает частичное импортозамещение и поставляется как на внутренний рынок, так и в страны ЕАЭС и ЕС. Параллельно предприятие расширяет линейку – от топливных пеллет до прессованных поддонов и медицинских палочек.
Значительный блок развития СЭЗ связан с пищевой промышленностью. Так, ТОО «Бейкертон» реализует крупный проект по выпуску хлебобулочных изделий длительного хранения. Объем инвестиций в предприятие превышает 37 млрд тенге, его производственная мощность достигнет 15 тыс. тонн продукции в год. Здесь уже завершен основной этап строительства, установлено оборудование европейских производителей. Запуск намечен на нынешний год, предусматривается создание сотен постоянных рабочих мест.
В целом промышленный контур региона расширяется одновременно по нескольким направлениям. По данным акимата Северо-Казахстанской области, в 2025 году объем привлеченных инвестиций составил около 609 млрд тенге. В рамках общенационального пула реализуются 64 проекта на сумму порядка 1,1 трлн тенге с созданием более 10 тыс. рабочих мест. В самой СЭЗ «Qyzyljar» работают 21 участник на восьми субзонах, при этом на каждый тенге бюджетных вложений приходится до восьми тенге частных инвестиций.
Таким образом, СЭЗ «Qyzyljar» постепенно выходит за рамки отдельной промышленной площадки. Это уже система, где разные отрасли – от агропрома до машиностроения – начинают работать как единый экономический организм, формируя новую индустриальную карту Северного Казахстана.