От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

История СЭЗ «Qyzyljar» началась не с крупных заводов и тяжелого машиностроения, а с вполне себе «тихого» производства – грибной фермы полного цикла ТОО «Eco Glade», где урожай собирают несколько раз в день, а микроклимат в камерах регулируется цифровыми системами в режиме реального времени.

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Предприятие было введено в эксплуатацию в 2025 году. Оно способно производить до 2,4 тыс. тонн грибов в год и около 4 тыс. тонн компоста. По оценкам экс­пертов, ферма закрывает до четверти потребления грибной продукции в стране. Производство выстроено как замкнутый технологический цикл: от выращивания до переработки и подготовки полуфабрикатов. В проект инвестировано порядка 11,3 млрд тенге.

На этом «тихая» промышленность СЭЗ заканчивается, и начинается тяжелая индуст­рия. В машиностроительном сегмен­те реализуется проект ТОО «KazCrane Engineering» по выпуску подъемно-транспортного оборудования. Здесь планируется производство мостовых и козловых кранов грузоподъем­ностью до 500 тонн. Причем мощность предприятия может достигнуть 150 единиц в год.

Производственный комплекс площадью 13,5 тыс. кв. м создает­ся по принципу полного цик­ла – от обработки металла до испытаний готовой продукции. Внедряются цифровые технологии: системы дистанционного управления, автоматизированная диагностика и предиктивное обслуживание оборудования.

В деревообрабатывающей промышленности уже работает ТОО «Nord Panels». Завод был создан на базе ранее простаивавшего здания и сегодня выпускает ламинированную фанеру и ДСП. Инвестиции в проект составили около 11 млрд тенге, создано порядка 300 рабочих мест.

Продукция предприятия обеспечивает частичное импортозамещение и поставляется как на внутренний рынок, так и в страны ЕАЭС и ЕС. Параллельно предприятие расширяет линейку – от топливных пеллет до прессованных поддонов и медицинских палочек.

Значительный блок развития СЭЗ связан с пищевой промышленностью. Так, ТОО «Бейкертон» реализует крупный проект по выпуску хлебобулочных изделий длительного хранения. Объем инвестиций в предприя­тие превышает 37 млрд тенге, его производственная мощность достигнет 15 тыс. тонн продукции в год. Здесь уже завершен основной этап строительства, установлено оборудование европейских произ­водителей. Запуск намечен на нынешний год, предусматривается создание сотен постоянных рабочих мест.

В целом промышленный контур региона расширяется одно­временно по нескольким направлениям. По данным акимата Северо-Казахстанской области, в 2025 году объем привлеченных инвестиций составил около 609 млрд тенге. В рамках общенационального пула реализуются 64 проекта на сумму порядка 1,1 трлн тенге с созданием более 10 тыс. рабочих мест. В самой СЭЗ «Qyzyljar» работают 21 участник на восьми субзонах, при этом на каждый тенге бюджетных вложений приходится до восьми тенге частных инвести­ций.

Таким образом, СЭЗ «Qyzyljar» постепенно выходит за рамки отдельной промышленной площадки. Это уже система, где разные отрасли – от агропрома до машиностроения – начинают­ работать как единый экономический организм, формируя новую индустриальную карту Северного Казахстана.