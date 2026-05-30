Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»

Перед этим на жеребца Галвана был установлен GPS-ошейник

Фото: пресс-служба Минэкологии

На территории государственного природного резервата «Алтын Дала» состоялся выпуск в дикую природу группы лошадей Пржевальского, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Как уточняется, жеребец Галван прибыл в Казахстан из Праги, а четыре кобылы — из национального парка Хортобадь (Венгрия). В течение года животные проходили адаптацию в просторных загонах центра под постоянным наблюдением специалистов и ветеринаров.

За это время лошади успешно освоились в новых природно-климатических условиях, благополучно пережили зиму и подготовились к самостоятельной жизни в степи.

Перед выпуском на жеребца Галвана был установлен GPS-ошейник, который позволяет отслеживать перемещения группы и получать важную информацию о поведении животных в естественной среде обитания.

После выхода на волю Галван и его гарем из четырёх кобыл начали осваивать территорию государственного природного резервата «Алтын Дала». По наблюдениям специалистов, животные чувствуют себя хорошо, активно исследуют новые пастбища и водопои.

После выпуска лошади Пржевальского остаются под постоянным наблюдением и охраной государственных инспекторов резервата. Специалисты продолжают мониторинг их перемещений и адаптации в дикой природе.

Выпуск лошадей Пржевальского стал важным этапом реализации программы по возвращению этого редкого вида в его исторический ареал и очередным шагом в восстановлении его природной популяции в Казахстане.