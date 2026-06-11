«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал

Казахстанский футзал, давно приучивший наших болельщиков к запредельному накалу и высочайшему международному уровню, выходит на финишную прямую.
Полуфинальная стадия плей-офф национального первенства сезона-2025⁄2026 завершилась с гроссмейстерской точностью. Оба главных фаворита закрыли полуфинальные серии всухую, подтвердив свой статус. В решающей битве за золотые медали сойдутся алматинский «Кайрат» и действующий чемпион республики «Семей». Более громкий, принципиальный и долгожданный финал представить просто невозможно.
«Кайрат» оформлял свой пропуск в финал на выезде. После двух результативных и крайне нервных домашних побед над «Актобе» (7:5 в овертайме и 7:4 в основное время) подопечные Густаво Парадеды отправились на запад страны с четким намерением не затягивать дело. Третий матч серии в Актобе прошел под диктовку гостей. Бразильский легионер Вендерсон Сильва открыл счет уже на третьей минуте. Несмотря на яростное сопротивление хозяев, которые ответили голом Егора Нулета, алматинцы своего не упустили. Точный «выстрел» Даурена Турсагулова перед перерывом, дубль бразильца Атирсона и финальная точка от его соотечественника Эдсона Сантоса зафиксировали уверенную победу «Кайрата» со счетом 5:2 в матче и 3-0 в серии.
Их соперник по финалу также продвигался к решающей стадии. Действующий обладатель титула в своем полуфинальном противостоянии не оставил камня на камне от оборонительных порядков «Атырау». Завершив домашний этап двумя уверенными победами (6:0 и 3:1), команда приехала в гости к «нефтяникам», и третий поединок превратился в бенефис «Семея»: сухая и сокрушительная победа со счетом 7:0. По два мяча на свой счет записали опытнейший Чингиз Есенаманов, Ержан Карменов и неудержимый бразильский нападающий Дедезиньо, а еще один точный удар нанес Камиль Герейханов. «Семей» наглядно продемонстрировал, что расставаться со званием сильнейшей команды страны он не планирует.
Впереди нас ждет грандиозное противостояние двух абсолютно разных философий, огромных бюджетов и высочайшего мастерства – матч «Кайрата» и «Семея». А «Актобе» и «Атырау» встретятся в битве за бронзовые награды.