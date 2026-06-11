«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал

фото МФК «Семей»

Полуфинальная стадия плей-офф национального первенства сезона-2025⁄2026 завершилась с гроссмейстерской точностью. Оба главных фаворита закрыли полуфинальные серии всухую, подтвердив свой статус. В решающей битве за золотые медали сойдутся алматинский «Кайрат» и действующий чемпион республики «Семей». Более громкий, принципиальный и долгожданный финал представить просто невозможно.

«Кайрат» оформлял свой пропуск в финал на выез­де. После двух результативных и крайне нервных домашних побед над «Актобе» (7:5 в овертайме и 7:4 в основное время) подопечные Густаво Парадеды отправились на запад страны с четким намерением не затягивать дело. Третий матч серии в Актобе прошел под диктовку гостей. Бразильский легионер Вендерсон Сильва открыл счет уже на третьей минуте. Несмотря на яростное сопротивление хозяев, которые ответили голом Егора Нулета, алматинцы свое­го не упустили. Точный «выст­рел» Даурена Турсагулова перед перерывом, дубль бразильца Атирсона и финальная точка от его соотечественника Эдсона Сантоса зафиксировали уверенную победу «Кайрата» со счетом 5:2 в матче и 3-0 в серии.

Их соперник по финалу также продвигался к решающей стадии. Действующий обладатель титула в своем полуфинальном противостоянии не оставил камня на камне от оборонительных порядков «Атырау». Завершив домашний этап двумя уверенными победами (6:0 и 3:1), команда приехала в гости к «нефтяникам», и третий поединок превратился в бенефис «Семея»: сухая и сокрушительная победа со счетом 7:0. По два мяча на свой счет записали опытнейший Чингиз Есенаманов, Ержан Карменов и неудержимый бразильский нападающий Дедезиньо, а еще один точный удар нанес Камиль Герейханов. «Семей» наглядно продемонстрировал, что расставаться со званием сильнейшей команды страны он не планирует.

Впереди нас ждет гран­диоз­ное противостояние двух абсолютно разных философий, огромных бюджетов и высочайшего мас­терства – матч «Кайрата» и «Семея». А «Актобе» и «Атырау» встретятся в битве за бронзовые награды.