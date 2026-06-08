Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров провел встречу с Федерико Пульезе, генеральным директором ТОО «Plenitude Kazakhstan», дочерней компании итальянской Eni S.p.A, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
В ходе встречи Асхат Шахаров подчеркнул значимость деятельности Plenitude Kazakhstan для развития энергетического сектора региона. Реализованный компанией проект ветровой электростанции в с. Бадамша стал первой крупной инвестицией Eni в ветроэнергетику и первым проектом компании в области возобновляемых источников энергии в Казахстане.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализации социальных инициатив компании в регионе. Генеральный директор ТОО «Plenitude Kazakhstan» Федерико Пульезе представил информацию о текущей деятельности компании, реализуемых проектах и перспективах дальнейшего расширения присутствия в Казахстане.
В мае 2026 года ТОО получило право на строительство ветроэлектростанции мощностью 100 МВт по итогам аукциона, организованного Министерством энергетики РК. После ввода объекта в эксплуатацию обьем генерации электроэнергии планируется на уровне 400 ГВт*ч в год. После принятия окончательного инвестиционного решения реализация проекта намечена на 2026–2028 годы.