Учителя готовы к переменам

Об искусственном интеллекте в обществе чаще говорят как о задаче завтрашнего дня. Однако для многих казахстанских учителей это уже настоящее.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мае текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внедрении технологий ИИ в систему среднего образования. Результаты масштабного исследования, охватившего 7 223 педагога из 20 регионов страны, показали: школы уже активно осваивают эти инструменты благодаря инициативе и интересу учителей.

Уникальное исследование позволило взглянуть на современную казахстанскую школу глазами самих преподавателей. Его цель состояла в том, чтобы понять, какие практики на сегодня используют учителя и какие изменения действительно востребованы профессиональным сообществом. Главная ценность полученных данных состоит в том, что они позволяют обсуждать развитие образования не на уровне предположений, а опираясь на мнение педагогов. А значит, принимать решения с учетом того, что реально происходит в учебных организациях.

За последние годы казахстанское образование прошло через серьезные преобразования. Обновление его содержания, развитие цифровой инфраструктуры и повышение статуса педагога постепенно формируют новое профессиональное сообщество. Более 93% опрошенных учителей заявили о готовности использовать новые методы и инструменты обучения. Это очень высокий показатель для любой образовательной системы.

Особенно открыты к инновациям молодые специалисты. Однако и опытные педагоги демонстрируют не сопротивление изменениям, а стремление разобраться в них и использовать там, где они действительно помогают улучшать обу­чение. Именно такая готовность стала основой для быстрого распространения технологий искусственного интеллекта в школах.

Одним из самых интересных результатов исследования стало то, что ИИ уже вошел в повсе­дневную практику учителей. Поч­ти половина педагогов использует его при подготовке уроков. Так, 47,9% уже применяют ИИ-инструменты непосредственно при планировании уроков, а 45,7% используют их как источник идей и профессиональной поддержки наряду с коллегами.

С помощью ИИ педагоги соз­дают задания, адаптируют материалы под разные уровни подготовки учеников, подбирают примеры и планируют занятия. Важно понимать, что речь идет уже не об отдельных экспериментах энтузиастов. Искусственный интеллект постепенно становится обычным рабочим инструментом учителя.

По сути, сегодня задача заключается в том, чтобы обеспечить грамотное и эффективное использование технологий. Результаты исследования показывают, что независимо от педагогического стажа большинство учителей регулярно адаптируют учебные задания под потребности учеников. Доля педагогов, которые делают это на постоянной основе, составляет от 71 до 77% во всех профессиональных группах.

Такие результаты свидетельствуют о том, что индивидуализация воспринимается не как дополнительная практика, а как важный элемент эффективного образовательного процесса. Современные дети растут в условиях цифровой среды, где образовательные потребности становятся все более разнообразными. Поэтому адаптация обучения становится одним из ключевых инструментов поддержания мотивации и вовлеченности учащихся.

Одним из самых распространенных опасений остается воп­рос: сможет ли искусственный интеллект заменить учителя? Исследование показывает, что сами педагоги воспринимают ситуацию совершенно иначе. Для них ИИ – вовсе не конкурент, а помощник.

Особенно заметно это в вопросах дифференциации обучения. Учителя, активно использующие ИИ, значительно чаще предлагают задания разного уровня сложности, адаптируют материа­лы под возможности учеников и учитывают индивидуальные образовательные потребности.

Другими словами, технологии не заменяют педагогическое мас­терство. Они позволяют учителю уделять больше внимания тому, что всегда было главным в образовательном процессе, – работе с конкретным ребенком.

Вместе с тем отношение педагогов к ИИ нельзя назвать безоговорочно восторженным. Учителя хорошо понимают и потенциальные риски. Более половины опрошенных опасаются, что учащиеся могут использовать ИИ для получения готовых ответов вместо самостоятельного поиска решений. 54,2% респондентов видят риски для академической честности. Еще большее число учителей выражают обеспокоен­ность возможным снижением самостоятельности школьников (61,5%) и ослаблением критического мышления (58%).

Показательно, что почти половина педагогов признается: определить, использовал ли ученик искусственный интеллект при выполнении задания, сегодня бывает непросто. Это означает, что системе образования предстоит пересмотреть не только подходы к использованию новых технологий, но и сами принципы оценивания учебных достижений.

Еще один важный вывод исследования заключается в том, что государственная политика в вопросах искусственного интеллекта отвечает реальному запросу педагогического сообщества. Сегодня более 41% учителей называют работу с ИИ наиболее востребованным направлением повышения квалификации. По сути, это самый высокий показатель среди всех профессиональных запросов педагогов.

Учителя хотят не просто пользоваться новыми инструментами. Им важно понимать принципы их работы, критически оценивать результаты и эффективно интегрировать технологии в учебный процесс.

Полученные данные свидетельствуют о том, что развитие ИИ-компетенций в системе образования отвечает тем изменениям, которые уже происходят в школах. Мировая конкуренция все больше определяется качеством человеческого капитала. Способность общества осваивать новые технологии становится одним из ключевых факторов развития.

В этом контексте внедрение искусственного интеллекта в образование – это не очередная цифровая инициатива. Это инвестиция в будущее поколение казахстанцев, которым предстоит жить и работать в условиях экономики знаний.

Результаты исследования дают основания для прагматичного оптимизма. Казахстанские учителя демонстрируют готовность к изменениям, осваивают новые инструменты и стремятся использовать их в интересах учеников. А значит, модернизация образования получает самое важное условие для успеха – поддержку самого педагогического сообщества.