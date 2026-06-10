Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах

Экономика

Казахстан последовательно реализует курс на диверсификацию экономики и привлечение качественных инвестиций.

Фото: пресс-служба правительства

Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева в стране активно развиваются перерабатывающие производства, зелёная энергетика, фармацевтика и современная инфраструктура.

В 2026 году сразу в нескольких регионах стартовали или получили одобрение крупные промышленные проекты, которые вносят вклад в создание рабочих мест, рост экспортного потенциала и технологическое развитие страны.

Переработка сельхозпродукции и агротехнологии

В Павлодарской области запущен завод по переработке масличных культур стоимостью 2 млрд тенге. Предприятие сможет перерабатывать до 60 тыс. тонн сырья в год и выпускать до 35 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Ещё один крупный маслозавод строит китайская компания XIYU AGRICULTURAL PTE. LTD в Северо-Казахстанской области. Инвестиции составят 53 млрд тенге. Мощность предприятия — 1,4 тыс. тонн продукции в сутки. Запуск запланирован на 2028 год, будет создано 150 новых рабочих мест.

В Туркестанской области уже запущено производство агродронов мощностью до 500 единиц в год. Беспилотники предназначены для обработки сельхозугодий и способны опрыскивать до 5 гектаров за один вылет. В перспективе планируется выпуск дронов для пожаротушения и транспортировки грузов.

Фармацевтика и биотехнологии

Правительство одобрило строительство и модернизацию фармацевтического комплекса в Карагандинской области стоимостью 42,5 млрд тенге. На предприятии будут выпускать 74 наименования лекарств, включая препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний, а также активные фармацевтические субстанции и иммунобиологические препараты. Проект позволит создать около 70 рабочих мест.

В Алматинской области на территории СЭЗ «Алатау» планируется строительство биофармацевтического комплекса полного цикла стоимостью 32,5 млрд тенге. Запуск намечен на 2031 год. Завод будет производить 20 наименований препаратов, в том числе для лечения онкологических и орфанных заболеваний, а также иммунобиологическую продукцию.

Энергетика и зелёные технологии

Казахстанская компания Baskan Irrigation намерена построить Покатиловскую ГЭС мощностью 30 МВт в области Жетысу. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Проект включает создание водохранилища объёмом до 80 млн кубометров, которое позволит орошать около 32 тыс. га сельхозземель, а также выработку около 30 тыс. МВтч электроэнергии в год.

В Туркестанской области началось строительство солнечной электростанции стоимостью $307 млн. Проект реализуют китайская компания China Energy Overseas Investment Co. Ltd. совместно с Qazaq Green Power PLC при поддержке «Самрук-Энерго». После запуска в 2027 году станция будет ежегодно производить порядка 674 млн кВт·ч электроэнергии.

Металлургия и горнодобыча

Самым масштабным проектом стал алюминиевый кластер в Павлодарской области, который построит сингапурская компания XINFA. Объём инвестиций — $15 млрд. Проект предусматривает глубокую переработку бокситов с выпуском до 4,8 млн тонн глинозёма, 2,4 млн тонн электролитического алюминия и 1,2 млн тонн продукции глубокой переработки ежегодно. Строительство начнётся в 2026 году, первая очередь запустится в 2028 году. Проект создаст около 10 тысяч рабочих мест.

Китайская компания Sinolnvest Group Ltd. приступит к разработке месторождения железной руды в Карагандинской области. Мощность — 100 тыс. тонн руды в год. Эксплуатация запланирована на 2027–2034 годы.

В Актобе началось строительство Евразийского интегрированного завода зелёной медной промышленности стоимостью $100 млн. Проект реализуется с китайскими инвестициями (Beijing Jinvi Yuanfang Group) совместно с казахстанской Phoenix Industrial Group. Завод будет выпускать до 25 тыс. тонн рафинированной меди в год из медного лома. Запуск намечен на 2027 год. Продукция пойдёт на внутренний рынок и на экспорт в страны ЕАЭС и ЕС.

Туризм и инфраструктура

К реализации горнолыжного курорта Almaty SuperSki привлечены компании из Франции, Канады и США. Французская сторона построит 11 канатных дорог, канадская займётся проектированием конструкций, а американская — управлением и координацией строительства. Запуск курорта запланирован на 2028 год.

На Бакинском судостроительном заводе начато строительство первого контейнеровоза для работы на Каспийском море в рамках проекта Казмортрансфлот и Абу-Даби Портс. До конца 2027 года планируется построить два судна вместимостью 780 TEU каждое.

Реализация этих проектов позволит Казахстану:

• Создать тысячи новых рабочих мест;

• Развить перерабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью;

• Увеличить экспортный потенциал;

• Продвинуться в зелёной энергетике и фармацевтике;

• Привлечь крупные иностранные инвестиции в регионы, и тем самым способствовать развитию регионов.

Реализация всех перечисленных проектов — прямое следствие последовательного курса Президента Касым-Жомарта Токаева в стрительстве Справедливого Казахстана и проведении масштабной экономической трансформации.

Главой государства поставлена задача по диверсификации экономики, развитию перерабатывающих производств и привлечению качественных иностранных инвестиций. Сегодня эта политика даёт конкретные результаты: в регионах появляются современные предприятия, создаются тысячи рабочих мест, растёт экспортный потенциал и укрепляется промышленный суверенитет страны.

Крупные проекты в металлургии, фармацевтике, зелёной энергетике и сельском хозяйстве подтверждают, что Казахстан уверенно движется по пути, обозначенному Президентом, к созданию высокотехнологичной, диверсифицированной и конкурентоспособной экономики.

 
#Казахстан #промышленность #заводы

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