В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи

Проект призван погрузить всех желающих в мир современных цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Фото: Дмитрий Ерофеев

Образовательный интенсив организован региональным IT-хабом Jetisu Digital города Талдыкоргана при содействии областного управления цифровых технологий. Программа составлена так, чтобы охватить максимально широкую аудиторию: от школьников и студентов до начинающих разработчиков, дизайнеров и создателей цифрового контента. Главная цель – ознакомить участников с возможностями нейросетей, а также вовлечь креативную молодежь в технологическое сообщество региона.

Стартовала работа лагеря с дня открытых дверей, где была представлена работа хаба Jetisu Digital. Основной блок программы продолжается прак­тическими занятиями в формате AI Bootcamp. Под руководством менторов молодые люди осваивают проектирование интерфейсов, учатся генерировать фото- и видеоконтент с помощью нейросетей, а также пробуют создавать свои первые прототипы IT-проектов.

– Формат лагеря сочетает обучение, практику и свободное общение, – рассказывает менеджер IT-хаба Jetisu Digital Рахман Айдарулы. – Знакомя молодежь с современными технологиями, программа помогает увидеть, как искусственный интеллект может применяться в учебе и творчестве. Неформальная часть – настольные игры, творческие задания и киновечер – это тоже важная составляющая образовательной среды, развивающая коммуникативные навыки.

Проект получил живой отклик среди первых посетителей.

– Мне очень понравился формат IT Campus, было весьма интересно, – делится впечатлениями ученик 11-го класса СШ № 19 Ерасыл Санак. – Самое главное, что школьники города смогли собраться вместе, пообщаться и узнать много нового. Такие площадки помогают расширять кругозор, находить единомышленников и развивать навыки.

Организаторы уверены, что летний лагерь станет ежегодной стартовой платформой для будущих высококлассных специалистов в области технологий.