Текели обретает новый стиль

Вы наверняка слышали фразу «Главное – не где отдыхать, а как». Но что если объединить фантастические декорации Казахстанской Швейцарии с новым подходом к туризму? Именно так наряду с Бурабаем сейчас называют город Текели в области Жетысу.
Долгое время известный лишь своими промышленными рекордами город сегодня совершает революцию в сфере гостеприимства, будучи расположенным в ослепительной красоты предгорьях. Современному путешественнику больше не интересен банальный отдых в четырех стенах с мангалом. Ему нужны смыслы, драйв и настоящие, меняющие жизнь эмоции. И все здесь можно получить в таком объеме, что дух захватывает!
Современный организованный туризм в Текели – это не пассивное созерцание. На популярных местных базах отдыха пропагандируют философию погружения в ритм жизни дикой природы. Сюда приезжают не за тем, чтобы посидеть в домике у реки, поесть курочки с мангала (хотя и такое можно), а за тем, чтобы вернуться домой совершенно другим человеком.
О том, как устраивают такой отдых, рассказывает создатель одной из турбаз близ Текели Александр Артющенко:
– Наша концепция – это активный образ жизни и чистые эмоции. Мы создали формат, где каждый день расписан ради открытий. С полудня и до пяти вечера наши гости отправляются в горы с профессиональными гидами-инструкторами. Мы ведем их к панорамным смотровым площадкам, скрытым каменным гротам и грохочущим водопадам.
Более того, на турбазе у Артющенко открыли настоящую Школу гор, где учат взрослых и детей правильно выбирать маршруты, читать следы диких животных, разбираться в растениях, словом, понимать хоть немного язык природы. А для тех, кто ищет настоящий адреналин и скорость, доступна аренда багги, мото- и квадроциклов.
Кстати, если с организаторами отдыха в Текели договориться немного заранее, то можно пойти по одному из восьми официально разработанных для этой местности маршрутов разной сложности. Путешественников ждут самые культовые локации региона! Например, поход к водопаду Бурхан-Булак – это исполинский каскад, признанный самым высоким в Центральной Азии. Или в Долину камней – загадочное и кинематографичное плато, усыпанное гигантскими валунами.
Есть еще маршрут в Кызылауыз к живописному слиянию рек Ойсаз и Чижбулак. Манит туристов высокогорная смотровая площадка в лесхозе «Балдырган». Уникальность этих маршрутов – в их инклюзивности. Благодаря профессиональному сопровождению тропы открыты для всех – от семей с маленькими детьми до бодрых путешественников в возрасте 70–80 лет.
А когда солнце уходит за вершины, начинается время правильного расслабления: на базах гостей ждут караоке, живая музыка, песни под гитару у костра и традиционная жаркая баня с ледяной купелью.
Природа окрестностей Текели поражает альпийскими пейзажами, но ее главное сокровище – историческая многослойность. Это место, где буквально под ногами лежат свидетельства смены эпох. На местных тропах индустриальное эхо прошлого века гармонично переплетается с древней мистикой.
– Каждый город уникален, но Текели выделяется своей удивительной историей, – делится Александр Артющенко. – Мы показываем туристам Буддийскую стелу, водим к техническим дамбам в ущелье, рассказываем, какие тайны скрывает скала
Келиншектау. У нас можно увидеть нетронутые памятники сакского периода, посетить сакральные святилища, старинные часовни и даже заброшенные шахты. Это колоссальное наследие, которое делает Текели неповторимым.
Для искателей уникальных маршрутов Текели предлагает то, чего нет ни на одном раскрученном курорте: эстетику сталкерства в окружении изумрудной зелени, трипы к местам захоронений японских военнопленных и путешествия к древним наскальным рисункам – петроглифам.
То, что происходит сейчас с туризмом в Текели, – не случайность, это часть огромного культурного и экономического феномена. Казахстанцы массово меняют заграничные курорты на путешествия по родной стране, формируя тренд на локальную эстетику.
Эксперт Qazaq Expert Club в сфере туризма Жанна Асипова анализирует казахстанский турпрорыв:
– Если в 2020 году объем внутреннего туристского потребления составлял 807,2 миллиарда тенге, то уже в 2024-м он достиг 3,16 триллиона тенге. Всего за несколько лет внутренний туризм вырос почти в четыре раза! И этот бум обеспечивают сами казахстанцы: 100 процентов расходов на услуги дорожного пассажирского транспорта и 86,3 процента железнодорожных перевозок формируются именно нашими резидентами, – говорит она.
Сегодня в обществе доминирует запрос на короткие поездки, экотуризм и формат digital detox – потребность хотя бы ненадолго отключиться от удушающего ритма мегаполисов и провести время вне зоны покрытия сотовой связи. Настоящими драйверами индустрии стали соцсети: одного вирусного ролика в TikTok или Instagram сегодня достаточно, чтобы локация стала культовой.
Текели идеально отвечает этому запросу. Город предлагает дикую природу, но на базе современной инфраструктуры. Как отмечает аким города Алмас Адиль, соцэкономразвитие населенного пункта напрямую работает на индустрию гостеприимства.
– Инвестиции в город за последние годы выросли более чем в три раза, – констатирует он. – Мы понимаем, что модернизация тепло- и энергокомплекса, газификация, новые дороги – это фундамент, на котором строится новый туристический хаб. Инфраструктурный ренессанс налицо, например, 93 процента городских дорог в Текели приведены практически в идеальное состояние. Тряска на ухабах осталась в прошлом. Легко проехав через весь город, по таким же замечательным трассам добираешься до местных турбаз.
Несмотря на швейцарские пейзажи и растущий уровень сервиса, Текели остается одним из самых честных и доступных туристических направлений Казахстана. Логистика продумана так, чтобы путешествие было максимально беззаботным, трансфер можно заказать прямо из Талдыкоргана. Арендовать недорого домик или юрту на турбазе или в зоне отдыха можно, связавшись с менеджерами по туризму заранее, как и обговорить все нюансы типа предоставления мангалов и посуды, экскурсий и посещения сакской бани, скидок, если у вас большая семья или компания.
В Казахстане небольшой компактный Текели – редкий и вдохновляющий пример того, как моногород сумел не просто выжить, а обрести новый стиль, новый драйв. Горы, которыми он окружен, не любят суеты, но они щедро делятся силой с каждым, кто готов сойти с проторенной туристической тропы и поменять ленивые курорты с «все включено» на чистый воздух, нереальной красоты пейзажи, душевные посиделки у костра и походы в лес.
Приезжайте в Казахстанскую Швейцарию, чтобы увидеть это потрясающее превращение своими глазами. Горы зовут – пора собирать рюкзаки.