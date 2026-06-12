Текели обретает новый стиль

Вы наверняка слышали фразу «Главное – не где отдыхать, а как». Но что если объединить фантастические декорации Казахстанской Швейцарии с новым подходом к туризму? Именно так наряду с Бурабаем сейчас называют город Текели в области Жетысу.

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Долгое время известный лишь своими промышленными рекордами город сегодня совершает революцию в сфере гостеприимства, будучи расположенным в ослепительной красоты предгорьях. Современному путешественнику больше не интересен банальный отдых в четырех стенах с мангалом. Ему нужны смыслы, драйв и настоя­щие, меняющие жизнь эмоции. И все здесь можно получить в таком объеме, что дух захватывает!

Современный организованный туризм в Текели – это не пассивное созерцание. На популярных местных базах отдыха пропагандируют философию погружения в ритм жизни дикой природы. Сюда приез­жают не за тем, чтобы посидеть в домике у реки, поесть курочки с мангала (хотя и такое можно), а за тем, чтобы вернуться домой совершенно другим человеком.

О том, как устраивают такой отдых, рассказывает создатель одной из турбаз близ Текели Александр Артющенко:

– Наша концепция – это активный образ жизни и чистые эмоции. Мы создали формат, где каждый день расписан ради открытий. С полудня и до пяти вечера наши гости отправляются в горы с профессиональными гидами-инструкторами. Мы ведем их к панорамным смотровым площадкам, скрытым каменным гротам и грохочущим водопадам.

Более того, на турбазе у Артющенко открыли настоящую Школу гор, где учат взрослых и детей правильно выбирать маршруты, читать следы диких животных, разбираться в растениях, словом, понимать хоть немного язык природы. А для тех, кто ищет настоящий адреналин и скорость, доступна аренда багги, мото- и квадроциклов.

Кстати, если с организаторами отдыха в Текели договориться немного заранее, то можно пойти по одному из восьми офи­циально разработанных для этой местности маршрутов разной сложности. Путешественников ждут самые культовые локации региона! Например, поход к водопаду Бурхан-Булак – это исполинский каскад, признанный самым высоким в Центральной Азии. Или в Долину камней – загадочное и кинематографичное плато, усыпанное гигантскими валунами.

Есть еще маршрут в Кызылау­ыз к живописному слиянию рек Ойсаз и Чижбулак. Манит туристов высокогорная смотровая площадка в лесхозе «Балдырган». Уникальность этих маршрутов – в их инклюзивнос­ти. Благодаря профессиональному сопровож­дению тропы открыты для всех – от семей с маленькими детьми до бодрых путешественников в возрасте 70–80 лет.

А когда солнце уходит за вершины, начинается время правильного расслабления: на базах гостей ждут караоке, живая музыка, песни под гитару у костра и традиционная жаркая баня с ледяной купелью.

Природа окрестностей Текели поражает альпийскими пейзажами, но ее главное сокровище – историческая многослойность. Это место, где буквально под ногами лежат свидетельства смены эпох. На местных тропах индустриальное эхо прошлого века гармонично переплетается с древней мистикой.

– Каждый город уникален, но Текели выделяется своей удивительной историей, – делится Александр Артющенко. – Мы показываем туристам Буддийскую стелу, водим к техническим дамбам в ущелье, рассказываем, какие тайны скрывает скала

Келиншектау. У нас можно увидеть нетронутые памятники сакского периода, посетить сакральные святилища, старинные часовни и даже заброшенные шахты. Это колоссальное наследие, которое делает Текели неповторимым.

Для искателей уникальных марш­рутов Текели предлагает то, чего нет ни на одном раскрученном курорте: эстетику сталкерства в окружении изумрудной зелени, трипы к местам захоронений японских военнопленных и путешествия к древним наскальным рисункам – петроглифам.

То, что происходит сейчас с туризмом в Текели, – не случайность, это часть огромного культурного и экономического феномена. Казахстанцы массово меняют заграничные курорты на путешествия по родной стране, формируя тренд на локальную эстетику.

Эксперт Qazaq Expert Club в сфере туризма Жанна Асипова анализирует казахстанский турпрорыв:

– Если в 2020 году объем внут­реннего туристского потребления сос­тавлял 807,2 миллиарда тенге, то уже в 2024-м он достиг 3,16 триллиона тенге. Всего за нес­колько лет внутренний туризм вырос почти в четыре раза! И этот бум обеспечивают сами казах­станцы: 100 процентов расходов на услуги дорожного пассажирского транспорта и 86,3 процента железнодорожных перевозок формируются именно нашими резидентами, – говорит она.

Сегодня в обществе доминирует запрос на короткие поездки, экотуризм и формат digital detox – потребность хотя бы ненадолго отключиться от удушающего ритма мегаполисов и провести время вне зоны покрытия сотовой связи. Настоящими драйверами индустрии стали соцсети: одного вирусного ролика в TikTok или Instagram сегодня достаточно, чтобы локация стала культовой.

Текели идеально отвечает этому запросу. Город предлагает дикую природу, но на базе современной инфраструктуры. Как отмечает аким города Алмас Адиль, соцэконом­развитие населенного пункта напрямую работает на индустрию гостеприимства.

– Инвестиции в город за последние годы выросли более чем в три раза, – констатирует он. – Мы понимаем, что модернизация тепло- и энергокомплекса, газификация, новые дороги – это фундамент, на котором строится новый туристический хаб. Инфраструктурный ренессанс налицо, например, 93 процента городских дорог в Текели приведены практически в идеальное состоя­ние. Тряска на ухабах осталась в прошлом. Легко проехав через весь город, по таким же замечательным трассам добираешь­ся до местных турбаз.

Несмотря на швейцарские пейзажи и растущий уровень сервиса, Текели остается одним из самых честных и доступных туристичес­ких направлений Казахстана. Логистика продумана так, чтобы путешествие было максимально беззаботным, трансфер можно заказать прямо из Талдыкоргана. Арендовать недорого домик или юрту на турбазе или в зоне отдыха можно, связавшись с менеджерами по туризму заранее, как и обговорить все нюансы типа предоставления мангалов и посуды, экскурсий и посещения сакской бани, скидок, если у вас большая семья или компания.

В Казахстане небольшой компакт­ный Текели – редкий и вдохновляю­щий пример того, как моногород сумел не просто выжить, а обрести новый стиль, новый драйв. Горы, которыми он окружен, не любят суеты, но они щедро делятся силой с каждым, кто готов сойти с проторенной туристической тропы и поменять ленивые курорты с «все включено» на чистый воздух, нереальной красоты пейзажи, душевные посиделки у костра и походы в лес.

Приезжайте в Казахстанскую Швейцарию, чтобы увидеть это потрясающее превращение свои­ми глазами. Горы зовут – пора собирать рюкзаки.