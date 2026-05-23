В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Спорт,Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

В соревнованиях приняли участие сборные команды главных управлений, управлений и служб. Всего в турнире выступили 120 участников, продемонстрировавших высокий уровень спортивной подготовки и достойные результаты, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

I место — команда Главного управления оперативного назначения;

II место — команда Главного управления боевой подготовки;

III место — команды Управления военной полиции и Юридического управления.

Кроме того, по итогам турнира были определены лучшие игроки в отдельных номинациях:

«Лучший игрок» — подполковник Бекзат Джандарбеков, военнослужащий Главного управления оперативного назначения;

«Лучший бомбардир турнира» — майор Багдат Ашимов, военнослужащий Главного управления боевой подготовки;

«Лучший вратарь» — майор Андрей Потанин, военнослужащий Главного управления воспитательной и социально-правовой работы.

Победители и призёры соревнований были награждены кубками, грамотами и ценными подарками.

Подобные турниры предоставляют военнослужащим возможность проявить себя в спорте, а также способствуют укреплению командного духа, сплочённости и взаимной поддержки в воинских коллективах.

#футбол #Нацгвардия

Популярное

Все
Золото – банке кумыса
Удивительный кубик Рубика
Голоса степи
Ребенок в цифровой среде
Сохранить историю для будущих поколений
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Квартиры для горожан
Потребителям возвращено свыше 405 млн тенге
Рост на бумаге, на деле – перекос
Татьяна Бурмистрова: «Песня – это состояние души»
Производство отечественных товаров набирает обороты
Стартовала вторая фаза испытаний вакцины против аллергии
Мечты сбываются
Торговые неурядицы
Фабрика, которую спасли упорство и удача
Травы надежды
Налог на… вывеску
Представлен отчет об исполнении бюджета
Формируя читающее общество
Экологические поправки направлены на цифровизацию отрасли
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Пять лет на защите прав граждан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Голос Олжаса
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре

Читайте также

Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продол…
Бегом к своей мечте
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка Казахстана …
В Вооруженных силах отмечают День специалиста инженерно-ави…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]