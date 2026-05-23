В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

В соревнованиях приняли участие сборные команды главных управлений, управлений и служб. Всего в турнире выступили 120 участников, продемонстрировавших высокий уровень спортивной подготовки и достойные результаты, передает корреспондент Kazpravda.kz

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

I место — команда Главного управления оперативного назначения;

II место — команда Главного управления боевой подготовки;

III место — команды Управления военной полиции и Юридического управления.

Кроме того, по итогам турнира были определены лучшие игроки в отдельных номинациях:

«Лучший игрок» — подполковник Бекзат Джандарбеков, военнослужащий Главного управления оперативного назначения;

«Лучший бомбардир турнира» — майор Багдат Ашимов, военнослужащий Главного управления боевой подготовки;

«Лучший вратарь» — майор Андрей Потанин, военнослужащий Главного управления воспитательной и социально-правовой работы.

Победители и призёры соревнований были награждены кубками, грамотами и ценными подарками.

Подобные турниры предоставляют военнослужащим возможность проявить себя в спорте, а также способствуют укреплению командного духа, сплочённости и взаимной поддержки в воинских коллективах.