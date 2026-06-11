Певец из Семея установил национальный рекорд

Исполнитель традиционных песен из Семея установил национальный рекорд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева культурный деятель Кайрат Кабышев провёл необычное выступление. В течение 6 часов 15 минут он без перерывов исполнил 102 песни. Со сцены прозвучали известные народные произведения и шедевры казахской музыкальной классики.

Проект направлен на продвижение традиционного песенного искусства на международном уровне. Его главная цель – повысить статус национального творчества и представить миру культурное наследие Казахстана.