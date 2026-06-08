Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Выпускница общеобразовательной школы №22 имени К. Аманжолова Мактааральского района Туркестанской области Медина Нурали Бектурсынкызы получила более 80 предложений от ведущих высших учебных заведений США, Канады, Великобритании, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Европы, подтвердив конкурентоспособность своих знаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Как отметили в министерстве, престижные международные университеты высоко оценили академические достижения абитуриентки, ее лидерские качества и общественную активность, предложив возможности для обучения и получения грантов.

Медина Нурали успешно сдала международные экзамены IELTS и SAT, показав уровень академической подготовки, необходимый для поступления в ведущие университеты мира.

В школе она была в числе лучших учениц, активно участвовала в научных, интеллектуальных и общественных проектах. Нурали Медина заняла I место на республиканской научно-творческой конференции по английскому языку на тему «Искусственный интеллект как новая возможность научного исследования» и стала победительницей республиканской олимпиады «Ой зерек».

Среди множества полученных предложений Нурали Медина намерена выбрать Inha University в Южной Корее. Она стремится получить качественное международное образование и в будущем направить приобретенные знания и опыт на благо страны, добавили в министерстве.