Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) административные государственные должности корпуса «А» – административные государственные должности управленческого уровня, предусмотренные настоящим Законом и реестром должностей политических, избираемых и административных государственных служащих, для которых предусмотрены особый порядок поступления, прохождения и прекращения государственной службы Республики Казахстан, а также специальные квалификационные требования;

2) административный государственный служащий – государственный служащий, осуществляющий свою деятельность на постоянной профессиональной основе на административных государственных должностях корпусов «А» и «Б» по выполнению должностных полномочий в государственных органах, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

3) категория административной государственной должности – совокупность административных государственных должностей в соответствии с реестром должностей политических, избираемых и административных государственных служащих;

4) руководящая государственная должность (далее – руководящая должность) – государственная должность, в подчинении которой находятся государственные служащие и наделенная полномочиями по организации их деятельности;

5) административные государственные должности корпуса «Б» – административные государственные должности, предусмотренные реестром должностей политических, избираемых и административных государственных служащих, обеспечивающие организационное, правовое, информационное, аналитическое, финансово экономическое и иное функциональное сопровождение деятельности государственных органов, реализацию функций и задач государства в пределах полномочий соответствующего государственного органа и не относящиеся к административным государственным должностям корпуса «А»;

6) бонус – денежная выплата, устанавливаемая государственному служащему по результатам оценки его деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) квалификационные требования – требования по образованию, опыту работы и компетенциям, предъявляемые к гражданам Республики Казахстан, претендующим на занятие государственной должности;

8) рабочее место – структурно выделенное и организованное место постоянного или временного нахождения государственного служащего, и предназначенное для выполнения им должностных полномочий, в том числе оборудованное и организованное с учетом индивидуальных возможностей лица с инвалидностью;

9) ветеран государственной службы Республики Казахстан – лицо, имеющее стаж государственной службы не менее двадцати пяти лет, с безупречной репутацией, достигшее пенсионного возраста в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан либо пребывание которого на государственной службе по достижении пенсионного возраста продлено в соответствии с настоящим Законом;

10) государственная служба Республики Казахстан (далее – государственная служба) – профессиональная деятельность граждан Республики Казахстан, занимающих оплачиваемые государственные должности в государственных органах и осуществляющих должностные полномочия, направленные на реализацию функций и задач государства и (или) полномочий государственных органов в соответствии с назначением и особенностями государственной службы, предусмотренными настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

11) служебная необходимость – обстоятельства или условия, требующие временного изменения характера или объема работы, условий труда государственного служащего для обеспечения бесперебойного и эффективного выполнения полномочий государственного органа;

12) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или

по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах;

13) должностные полномочия – права и обязанности, предусмотренные конкретной государственной должностью, отвечающие целям и задачам, стоящим перед государственными органами, в которых осуществляют свою деятельность государственные служащие;

14) кадровый резерв государственной службы – сформированный в установленном порядке перечень граждан Республики Казахстан, обладающих необходимыми профессиональными и личными качествами, предназначенный для последующего занятия ими вакантных государственных должностей, а также укомплектования государственных органов необходимым количеством квалифицированных специалистов;

15) государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из средств республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан и (или) Специального государственного фонда, определенного законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов, государственную должность, предусмотренную реестром должностей политических, избираемых и административных государственных служащих, а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, и осуществляющий должностные полномочия по реализации функций и задач государства;

16) служебная этика государственных служащих (далее – служебная этика) – правила поведения государственных служащих, установленные настоящим Законом и Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан, предусматривающие этические принципы и стандарты служебной этики;

17) компетенция государственного служащего – совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности на конкретной государственной должности;

18) непосредственный руководитель государственного служащего − вышестоящее по государственной должности лицо, по отношению к которому государственный служащий находится в прямом подчинении в соответствии с его должностной инструкцией;

19) уполномоченный орган по делам государственной службы (далее – уполномоченный орган) – центральный государственный орган, осуществляющий реализацию единой государственной политики в сфере государственной службы;

20) государственная должность – структурная штатная единица государственного органа, на которую возложен установленный нормативными правовыми актами Республики Казахстан круг должностных полномочий для непосредственного исполнения функций и задач государства и (или) полномочий государственных органов, а также включенная в реестр должностей политических, избираемых и административных государственных служащих;

21) руководитель государственного органа – руководитель центрального государственного органа, его ведомства, их территориальных подразделений, руководитель исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, председатель ревизионной комиссии, руководитель аппарата, являющегося государственным органом, в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

22) контрактный служащий государственного органа (далее – контрактный служащий) – гражданин Республики Казахстан, привлеченный в государственный орган по контракту с особенностями, предусмотренными настоящим Законом, для реализации национальных и иных проектов, виды которых определяются Правительством Республики Казахстан;

23) контракт контрактного служащего государственного органа – трудовой договор между государственным органом и гражданином Республики Казахстан, устанавливающий его права и обязанности, условия труда, а также условия оплаты труда, взаимоувязанные с результатами труда (количественные и (или) качественные показатели), ответственность за недостижение результатов труда (количественные и (или) качественные показатели) и другие индивидуальные условия;

24) государственная цифровая кадровая система – государственная цифровая система, предназначенная для сбора, хранения, обработки, использования, передачи и анализа сведений о государственных служащих и работниках подведомственных организаций государственных органов, осуществления функций управления персоналом, а также мониторинга соблюдения законодательства Республики Казахстан;

25) избираемая государственная должность – должность акима, на которую гражданин Республики Казахстан избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»;

26) избранный государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий избираемую государственную должность;

27) политический государственный служащий – лицо, назначаемое на должность и освобождаемое от должности Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан или Курултаем Республики Казахстан, иными лицами (органами) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан, которое участвует в формировании и (или) реализации государственной политики и несет политическую ответственность за достижение ее целей и задач;

28) низовая должность – административная государственная должность корпуса «Б», которая в соответствии со штатным расписанием государственного органа является нижестоящей государственной должностью;

29) временно вакантная государственная должность – государственная должность, свободная на период отсутствия государственного служащего, занимающего данную государственную должность, в связи с прикомандированием, нахождением в социальном отпуске либо на обучении, временным отстранением от исполнения должностных полномочий, применением в отношении него в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан меры пресечения в виде домашнего ареста либо содержания под стражей, отсутствием на работе более двух месяцев подряд вследствие заболевания, если заболевание входит в перечень заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемый уполномоченным органом в области здравоохранения;

30) надбавка – денежная доплата к должностному окладу, устанавливаемая государственному служащему в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан;

31) штатное расписание – документ, устанавливающий организационную структуру, состав и численность государственных должностей государственного органа;

32) прикомандирование – занятие государственным служащим государственной должности в другом государственном органе, загранучреждении Республики Казахстан и должности в иной организации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в сфере государственной службы

1. Законодательство Республики Казахстан в сфере государственной службы основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Трудового кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Действие настоящего Закона распространяется на:

1) всех государственных служащих, за исключением случаев, когда Конституцией Республики Казахстан, конституционными законами или иными законами Республики Казахстан для них определен иной правовой статус;

2) граждан Республики Казахстан, поступающих на службу

в правоохранительные органы и органы гражданской защиты, в части прохождения тестирования и оценки личных качеств;

3) политических государственных служащих, проходящих службу в особых видах государственной службы, включая правоохранительную службу, службу в специальных государственных органах, воинскую службу, службу в органах гражданской защиты, с особенностями, предусмотренными законами Республики Казахстан;

4) политических государственных служащих Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с особенностями, предусмотренными законами Республики Казахстан;

5) граждан Республики Казахстан, состоящих в кадровом резерве государственной службы, и граждан Республики Казахстан, проходящих подготовку к поступлению на государственную службу, в части, урегулированной настоящим Законом;

6) лиц, осуществляющих содействие в реализации функций и задач государства, а также лиц, осуществляющих деятельность в государственных органах на основании трудового договора, в части, урегулированной настоящим Законом.

Статья 3. Цель и задачи настоящего Закона

1. Целью настоящего Закона является регулирование общественных отношений в сфере государственной службы, а также общественных отношений, связанных с содействием в реализации функций и задач государства.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) определение назначения государственной службы, ее особенностей и основ несения государственной службы;

2) регулирование статуса, прав, обязанностей, ответственности, правовых, социальных и иных гарантий государственных служащих, а также иных лиц в сфере государственной службы;

3) установление правовых основ поступления на государственную службу, ее прохождения и прекращения;

4) определение организационных основ управления персоналом государственной службы, порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, а также мониторинга и анализа причин нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы.

Статья 4. Принципы законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы

1. Законодательство Республики Казахстан в сфере государственной службы основывается на принципах:

1) законности – деятельность государственных служащих осуществляется в строгом соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также при их неукоснительном соблюдении;

2) приоритета прав и свобод человека и гражданина – права и свободы человека и гражданина Республики Казахстан, гарантированные Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан, признаются высшей ценностью и подлежат соблюдению и защите со стороны государственных служащих;

3) подотчетности, подконтрольности и ответственности – государственные служащие подотчетны обществу, подконтрольны вышестоящим государственным органам и должностным лицам, обязаны исполнять их решения, принятые в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан, и в пределах своих должностных полномочий несут ответственность за свои решения, действия или бездействие в пределах, установленных Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан;

4) равного права на доступ к государственной службе – гражданам Республики Казахстан обеспечивается равное право на доступ к государственной службе при соответствии условиям поступления на государственную службу;

5) прозрачности процедур – процедуры отбора на государственную службу и карьерного продвижения должны быть прозрачными, объективными и обеспечивать равные возможности для всех граждан Республики Казахстан;

6) меритократии – отбор граждан Республики Казахстан

на государственную службу осуществляется на основе их профессиональных компетенций, эффективности выполнения должностных обязанностей, соответствия квалификационным требованиям;

7) запрета злоупотребления формальными требованиями – должностному лицу запрещается осуществлять действия, направленные на отказ в реализации, ограничение либо прекращение прав физических и юридических лиц, а также на установление и предъявление требований исключительно по формальным основаниям, если такие основания не препятствуют рассмотрению вопроса по существу;

8) непрерывности профессионального развития государственных служащих – государственные служащие на постоянной основе проходят обучение с целью повышения компетенций государственного служащего и обеспечения эффективного выполнения возложенных на них должностных обязанностей;

9) правовой и социальной защищенности – государственные служащие обеспечиваются гарантиями оплаты труда, социальными и компенсационными выплатами, пенсионным обеспечением, правовой защитой, а также иными видами материального, социального и правового обеспечения, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

10) иных принципах, установленных законами Республики Казахстан.

Статья 5. Государственная служба и ее единство

1. Государственная служба составляет единую систему государственных органов, объединенную механизмами согласованного функционирования и взаимодействия для обеспечения эффективного выполнения функций и задач государства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Единство системы государственной службы Республики Казахстан основывается на:

1) унитарном устройстве государства;

2) единой системе правового регулирования, основанной на Конституции Республики Казахстан, законах Республики Казахстан и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан;

3) согласованном функционировании и взаимодействии государственных органов, их ответственности и подотчетности;

4) разграничении компетенций между государственными органами и полномочий между государственными служащими;

5) сохранении статуса государственного служащего при его должностном перемещении;

6) финансировании и материально-техническом обеспечении за счет средств республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан и (или) Специального государственного фонда, определенного законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов, если дополнительные источники финансирования не установлены законами Республики Казахстан.

3. Государственная служба также включает в себя ее особые виды:

1) правоохранительную службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о правоохранительной службе;

2) воинскую службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих;

3) службу в специальных государственных органах в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных государственных органах;

4) службу в органах гражданской защиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите;

5) государственную фельдъегерскую службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной фельдъегерской связи.

Глава 2. НАЗНАЧЕНИЕ И НЕСЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Статья 6. Назначение и особенности государственной службы

1. Назначением и одновременно миссией государственной службы являются реализация функций и задач государства в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, обеспечение реализации прав, свобод и законных интересов человека и гражданина Республики Казахстан, а также качества и доступности предоставления им государственных услуг.

2. Назначение государственной службы включает в себя следующие направления:

1) обеспечение защиты трудовых прав граждан Республики Казахстан, охраны труда, реализации мер по социальному и пенсионному обеспечению, социальному страхованию, предоставлению специальных социальных услуг, а также социальной поддержке социально уязвимых категорий граждан Республики Казахстан;

2) обеспечение реализации прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья, профилактику заболеваний, обеспечение доступности и гарантий предоставления медицинских услуг, удовлетворение потребностей граждан Республики Казахстан в эффективных, качественных и доступных лекарственных средствах;

3) обеспечение реализации прав граждан Республики Казахстан на получение гарантированного не оплачиваемого ими среднего образования, предоставление качественного и доступного образования на всех уровнях, охрана прав и законных интересов детей, развитие науки и техники;

4) обеспечение охраны окружающей среды, экологической безопасности страны, рационального использования и восстановления природных ресурсов, управления лесами, особо охраняемыми природными территориями и охраны, воспроизводства и использования животного мира;

5) обеспечение охраны, рационального использования и восстановления водных ресурсов страны, обеспечение потребностей населения и отраслей экономики в воде, сохранности водного фонда и защиты вод от загрязнения, засорения и истощения;

6) обеспечение развития туризма, массового и профессионального спорта, доступности спортивных мероприятий для всех слоев населения;

7) обеспечение поддержки и развития культуры, развития государственного и других языков, информационной сферы, общественных институтов, а также обеспечение реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности;

8) обеспечение развития агропромышленного комплекса, аквакультуры, семеноводства, зерновых культур и карантина растений, племенного животноводства, ветеринарии и пчеловодства;

9) обеспечение управления земельными ресурсами, рационального использования и охраны земель, регулирования земельных отношений, ведения земельного кадастра и осуществления мониторинга земель;

10) обеспечение реализации транспортной политики, удовлетворения потребностей экономики и населения Республики Казахстан в перевозках, обеспечение доступности и качества транспортных услуг, а также развития транспортной инфраструктуры;

11) обеспечение развития промышленности, горнометаллургического комплекса, машиностроения, строительной индустрии, регулирования недропользования, а также жилищных отношений и коммунального хозяйства;

12) обеспечение удовлетворения потребностей населения и отраслей экономики в энергии и энергетических ресурсах, развития производства нефтепродуктов и газа, газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения, использования атомной энергии, развития возобновляемых источников энергии, а также добычи урана;

13) обеспечение кибербезопасности, эффективной цифровой трансформации экономики, развития цифровой инфраструктуры, а также защиты персональных данных, электронного документа и электронной цифровой подписи;

14) обеспечение планирования и исполнения бюджета, налогового администрирования, управления государственным долгом, регулирования в сфере таможенного дела, государственных закупок, а также управления государственным имуществом;

15) обеспечение разработки и проведения денежно-кредитной политики государства, функционирования платежных систем, осуществления валютного регулирования и валютного контроля;

16) обеспечение стабильности финансовой системы, регулирования и развития финансового рынка, мониторинга финансового рынка и финансовых организаций, а также защиты интересов потребителей финансовых услуг;

17) обеспечение реализации единой государственной политики в сфере государственной службы и контроля за соблюдением качества оказания государственных и социально ответственных услуг, а также формирования и совершенствования государственной политики в сфере статистической деятельности;

18) обеспечение развития предпринимательства, государственно-частного партнерства, регулирования деятельности субъектов естественных монополий, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

19) обеспечение развития и регулирования внешнеторговой деятельности, внутренней торговли, развития и продвижения экспорта несырьевых товаров и услуг, а также защиты прав потребителей;

20) выработку и реализацию мер по проведению внешней политики и внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан, обеспечение защиты национальных интересов на международной арене, а также защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц Республики Казахстан за рубежом;

21) обеспечение защиты основ конституционного строя, государственного суверенитета, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала, охраны Государственной границы Республики Казахстан, поддержание и обеспечение правительственной связью, а также противодействие терроризму и экстремизму;

22) обеспечение обороноспособности государства, боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов Республики Казахстан, вооруженной защиты территориальной целостности и суверенитета страны;

23) обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов;

24) обеспечение охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, общественной безопасности, безопасности дорожного движения;

25) обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, функционирования и развития государственной системы гражданской защиты;

26) обеспечение защиты и восстановления прав и свобод человека и гражданина Республики Казахстан, прав и законных интересов юридических лиц, общества и государства, выявления и устранения нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;

27) обеспечение формирования и реализации антикоррупционной политики, выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений;

28) обеспечение противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

29) иные направления в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Отличительными признаками государственной службы от иных видов трудовой деятельности являются:

1) особый правовой статус государственных служащих, предусматривающий дополнительные права, обязанности, льготы, гарантии и ограничения, установленные законами Республики Казахстан;

2) особые условия и порядок поступления на государственную службу, ее прохождения и прекращения;

3) публично-правовой характер деятельности государственных служащих, включающий исполнение должностных полномочий, направленных на реализацию функций и задач государства, защиту интересов государства и общества, а также обеспечение реализации прав и свобод человека и гражданина Республики Казахстан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан.

Статья 7. Основа несения государственной службы

Несение государственной службы основывается на приверженности государственной политике, доверии общества к государственной службе и верности государственного служащего принесенной им присяге.

Несение государственной службы предъявляет к государственному служащему требования к казахстанскому патриотизму, профессионализму, клиентоориентированности, открытости, этичности и безупречной репутации, а также нетерпимости к правонарушениям и конфликту интересов.

Статья 8. Казахстанский патриотизм

Государственная служба в Республике Казахстан осуществляется гражданами Республики Казахстан на основе казахстанского патриотизма, выражающегося в добросовестном исполнении возложенных должностных обязанностей, служении народу как единственному источнику государственной власти, обеспечении защиты основ конституционного строя и национальных интересов Республики Казахстан, а также в пресечении действий, наносящих ущерб интересам государственной службы.

Статья 9. Профессионализм

1. Профессионализм государственного служащего определяется его образованием, наличием компетенций, необходимых для надлежащего исполнения должностных обязанностей, опытом работы – в случае его установления квалификационными требованиями, а также эффективностью исполнения должностных обязанностей.

2. Эффективность исполнения должностных обязанностей включает достижение целей, установленных Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан, показателей эффективности деятельности государственных органов, в том числе предусмотренных документами Системы государственного планирования Республики Казахстан, своевременное и надлежащее исполнение должностных обязанностей, поручений и актов вышестоящих государственных органов и должностных лиц.

3. Квалификация и компетенции кандидата, претендующего на занятие государственной должности, подтверждаются соответствием квалификационным требованиям, предъявляемым для конкретной государственной должности.

4. Оценка эффективности исполнения должностных обязанностей осуществляется в соответствии с настоящим Законом и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 10. Клиентоориентированность

1. Клиентоориентированность включает совокупность требований, предъявляемых к организации деятельности и должностному поведению государственного служащего, направленных на создание условий, необходимых для эффективного взаимодействия с физическими и (или) юридическими лицами, с учетом их прав, свобод и законных интересов.

2. Государственный служащий обязан рассматривать обращения физических и (или) юридических лиц в установленные законодательством Республики Казахстан сроки и представлять им в пределах своих должностных полномочий полные и исчерпывающие ответы.

3. Государственный служащий обязан принимать меры по организации деятельности государственного органа, направленной на обеспечение реализации прав, свобод и законных интересов физических и (или) юридических лиц, в том числе:

1) без их обращения, если момент возникновения их прав может быть определен и при наличии его согласия;

2) на основании одного обращения в случае возможности обеспечения одновременной реализации нескольких взаимосвязанных прав физических и (или) юридических лиц;

3) независимо от места жительства физических лиц или места нахождения юридических лиц, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;

4) недопущение отказа в рассмотрении обращения по формальным основаниям путем предоставления заявителю возможности устранить ошибки, неточности или несоответствия, допущенные в обращении и прилагаемых документах, а также представить недостающие документы либо документы с истекшим сроком действия, если их представление предусмотрено нормативным правовым актом Республики Казахстан.

4. В целях повышения эффективности взаимодействия с физическими и юридическими лицами государственный служащий принимает меры по непрерывному совершенствованию деятельности государственного органа, в том числе:

1) внесение предложений по оптимизации и автоматизации государственных функций, включая сокращение сроков и этапов их исполнения, объема запрашиваемых документов;

2) выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям бюрократизма и волокиты, в том числе административных, цифровых и правовых барьеров, избыточных и дублирующих требований, препятствующих эффективному исполнению государственных функций и (или) реализации прав, свобод и законных интересов физических и (или) юридических лиц.

5. Клиентоориентированность государственного служащего обеспечивается при осуществлении им должностных полномочий, в том числе при оказании государственных услуг, разработке нормативных правовых актов Республики Казахстан, формировании и развитии цифровых систем, а также в иных случаях, установленных законами Республики Казахстан.

Государственный служащий при взаимодействии с физическими и (или) юридическими лицами в пределах своих должностных полномочий проявляет клиентоориентированность в соответствии с Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан.

Статья 11. Открытость

1. Открытость деятельности государственного служащего включает обеспечение доступа к информации в порядке, установленном Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О доступе к информации», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Государственный служащий обеспечивает открытость своей деятельности в пределах должностных полномочий, возложенных на государственную должность, за исключением информации с ограниченным доступом.

2. Государственный служащий при осуществлении своих должностных полномочий не вправе допускать необоснованный отказ в предоставлении информации физическим и (или) юридическим лицам, включая отказ по формальным основаниям, необоснованную задержку в предоставлении информации, а также передачу недостоверной и (или) неполной информации, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Отказ в предоставлении информации физическим и (или) юридическим лицам осуществляется в случаях и на основаниях, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан.

Государственный служащий вправе отказать в предоставлении информации по запросам, если они не связаны с осуществлением его должностных полномочий или повесткой темы публичного выступления и (или) общественного мероприятия, содержат вопросы неэтичного или оскорбительного характера либо затрагивают его частную жизнь.

3. Государственный служащий вправе не рассматривать анонимные обращения, за исключением случаев, когда в них содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо угрозах государственной или общественной безопасности, которые подлежат немедленному перенаправлению в государственные органы, уполномоченные на их рассмотрение в соответствии с их компетенцией.

Статья 12. Этичность, безупречная репутация

1. Государственный служащий обязан соблюдать служебную этику, поддерживать безупречную репутацию, воздерживаться от действий и поведения, способных вызвать негативный общественный резонанс или дискредитировать государственную службу.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан утверждается Президентом Республики Казахстан.

Нарушение служебной этики государственным служащим влечет дисциплинарную ответственность, установленную настоящим Законом, вплоть до увольнения с занимаемой государственной должности.

2. Безупречная репутация государственного служащего, лица, претендующего на занятие государственной должности, включает совокупность личных, этических и профессиональных качеств, связанных с отсутствием обстоятельств, препятствующих поступлению на государственную службу и прохождению ее.

Государственный служащий или лицо, претендующее на занятие государственной должности, не считается лицом, обладающим безупречной репутацией, при наличии оснований для отказа в приеме на государственную службу либо неснятого дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, или несоблюдение служебной этики.

Статья 13. Нетерпимость к правонарушениям и конфликту интересов

1. Государственный служащий обязан соблюдать Конституцию Республики Казахстан, законы Республики Казахстан и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, не допускать нарушения прав, свобод и законных интересов физических и (или) юридических лиц, а также сообщать о ставших ему известными при исполнении должностных полномочий фактах правонарушений.

Государственный служащий обязан противодействовать проявлениям коррупции, сообщать о коррупционных правонарушениях и принимать меры, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции». Государственному служащему, оказывающему (оказавшему) содействие в противодействии коррупции, предоставляются гарантированные государством меры защиты в соответствии с законами Республики Казахстан.

В случае публичного обвинения государственного служащего в коррупции он обязан в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения принять меры по его опровержению и (или) оспорить его в судебном порядке, за исключением случаев анонимного обвинения.

Руководство государственного органа обязано в течение десяти календарных дней со дня получения информации принять меры по заявлению государственного служащего о коррупционных правонарушениях, случаях склонения его к совершению данных нарушений, в том числе путем организации проверок и направления обращений в уполномоченные органы в порядке, определяемом уполномоченным органом.

2. Государственному служащему запрещается осуществлять должностные полномочия, если имеется конфликт интересов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов осуществляются в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Статья 14. Ограничения, связанные с несением государственной службы

1. Государственному служащему, лицу, временно исполняющему обязанности, предусмотренные государственной должностью, запрещается:

1) быть депутатом представительного органа;

2) быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе, либо в организации, непосредственно подчиненной или подконтрольной данному государственному органу;

3) использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию;

4) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению должностных обязанностей, включая забастовки;

5) в связи с исполнением должностных полномочий пользоваться в личных целях услугами физических и (или) юридических лиц;

6) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной, творческой деятельности, прохождения воинской службы в резерве.

Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни, труда в ночное время государственных служащих, являющихся членами избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов, осуществляется за счет средств, выделенных на проведение выборов;

7) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением случаев, когда это является его должностными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо необходимо для управления акциями, указанными в подпункте 9) настоящего пункта, либо является участием на безвозмездной основе в управлении политической партией, профессиональным союзом, потребительским или жилищно-строительным кооперативом;

8) заниматься предпринимательской деятельностью;

9) приобретать ценные бумаги, за исключением приобретения и (или) реализации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций, акций коммерческих организаций (простые акции в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций).

2. Государственному служащему не допускается осуществлять совместную государственную службу (работу) с близкими родственниками, супругами или свойственниками в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

3. В государственных органах не допускается создание организаций политических партий.

Государственный служащий при исполнении должностных полномочий руководствуется требованиями законодательства Республики Казахстан и не связан с решениями политических партий, религиозных и общественных объединений и их органов.

Государственный служащий обязан быть беспристрастным и независимым от их деятельности.

4. Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его заместители, Председатель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и его заместители:

1) в течение тридцати календарных дней с даты назначения на указанные государственные должности обязаны передать в доверительное управление и представить в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления принадлежащими им паями инвестиционных фондов, облигациями, акциями коммерческих организаций;

2) не вправе приобретать паи инвестиционных фондов, облигации, акции коммерческих организаций.

5. Государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в течение тридцати календарных дней со дня занятия должности обязаны на время прохождения государственной службы передать в доверительное управление принадлежащее им на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих им, а также имущества, переданного в имущественный наем (аренду), и представить в указанный срок в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

При поступлении на государственную службу член крестьянского или фермерского хозяйства либо индивидуальный предприниматель обязан в срок, не превышающий шести месяцев со дня занятия государственной должности, принять меры по прекращению предпринимательской деятельности и (или) отчуждению имущества. До завершения указанных действий он не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и участвовать в управлении принадлежащим ему имуществом. Прекращение деятельности и (или) отчуждение имущества подтверждаются документами, представляемыми в службу управления персоналом (кадровую службу).

Непринятие мер, указанных в настоящем пункте, влечет увольнение с государственной должности.

6. Государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, имеют право получать доход от имущества, переданного в доверительное управление.

Государственный служащий, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее им на праве собственности, и получать доход от такой сдачи, а также получать доход от переданного в доверительное управление имущества и из других законных источников.

7. Порядок передачи имущества государственных служащих, лиц, временно исполняющих обязанности, предусмотренные государственной должностью, в доверительное управление определяется уполномоченным органом.

8. Государственный служащий, а также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, обязаны в течение тридцати календарных дней со дня вступления в государственную должность самостоятельно ограничить себя в участии в азартных играх и (или) пари в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе».

9. Ограничения, связанные с пребыванием на государственной службе, и антикоррупционные ограничения, принимаемые государственным служащим, лицом, временно исполняющим обязанности, предусмотренные государственной должностью, устанавливаются настоящим Законом, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и иными законами Республики Казахстан.

Глава 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Статья 15. Статус государственного служащего

1. Статус государственного служащего включает общие права, свободы и обязанности государственного служащего как гражданина Республики Казахстан с ограничениями, установленными настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, связанными с пребыванием на государственной службе, а также права, обязанности и ответственность, обусловленные особенностями государственной службы.

Ограничение прав и свобод государственного служащего компенсируется дополнительными правами и гарантиями, установленными законами Республики Казахстан.

2. Граждане Республики Казахстан приобретают статус государственного служащего с момента назначения или избрания на государственную должность и утрачивают с момента прекращения государственной службы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

Статья 16. Основные права государственного служащего

Государственный служащий имеет право:

1) пользоваться правами и свободами, гарантированными Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан;

2) на правовую и социальную защиту в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) на гарантии и компенсации, установленные законами Республики Казахстан;

4) на пенсионное и иные виды социального обеспечения;

5) на уважение личного достоинства, справедливое и уважительное отношение к себе со стороны государственных служащих и физических лиц;

6) на охрану труда, здоровья, безопасные и необходимые для эффективной работы условия труда;

7) требовать от своего непосредственного руководителя точного определения задач и объема должностных полномочий в соответствии с занимаемой им государственной должностью;

8) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных полномочий;

9) участвовать в пределах своих должностных полномочий в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, требовать их исполнения соответствующими должностными лицами, физическими и юридическими лицами;

10) посещать организации в установленном порядке для исполнения своих должностных полномочий;

11) беспрепятственно знакомиться с материалами, касающимися прохождения им государственной службы, и в необходимых случаях давать личные объяснения;

12) требовать проведения служебного расследования при наличии безосновательных, по мнению государственного служащего, обвинений;

13) на стимулирование и оплату труда в зависимости от эффективности работы, профессионального опыта и иных оснований, установленных законами Республики Казахстан;

14) на подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств соответствующего бюджета либо средств Национального Банка Республики Казахстан, если дополнительные источники финансирования не установлены законами Республики Казахстан;

15) на должностное перемещение и продвижение по государственной службе;

16) на увольнение с государственной службы по собственному желанию, за исключением случаев, установленных настоящим Законом;

17) использовать цифровые системы, основанные на технологиях искусственного интеллекта, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Иные права государственного служащего устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 17. Основные обязанности государственного служащего

Государственный служащий обязан:

1) соблюдать Конституцию Республики Казахстан, законы Республики Казахстан и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан;

2) приносить присягу в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан, и соблюдать ее;

3) соблюдать требования и ограничения, установленные законодательством Республики Казахстан;

4) соблюдать служебную дисциплину;

5) добросовестно и профессионально выполнять возложенные на него должностные обязанности;

6) обеспечивать открытость своей деятельности в пределах, установленных законами Республики Казахстан;

7) соблюдать служебную этику, требования к безупречной репутации, установленные настоящим Законом и актами Президента Республики Казахстан;

8) осуществлять свою деятельность на основе клиентоориентированности;

9) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

10) не допускать совершения правонарушений, предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных государственных служащих и иных подчиненных лиц;

11) выполнять приказы и распоряжения руководителей государственных органов, решения и указания вышестоящих государственных органов и должностных лиц, изданные в пределах их должностных полномочий;

12) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, рассматривать их обращения и принимать по ним необходимые меры в порядке и сроки, которые установлены законами Республики Казахстан;

13) хранить государственные секреты и иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, в том числе после прекращения государственной службы, в течение времени, установленного законами Республики Казахстан;

14) не разглашать получаемые при исполнении должностных полномочий сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство человека и гражданина, не требовать от них предоставления такой информации, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

15) обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать вверенную государственную собственность только в служебных целях;

16) обеспечивать кибербезопасность при работе с цифровыми ресурсами государственного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

17) не допускать публичных выступлений, наносящих ущерб имиджу и интересам государственной службы.

Иные обязанности государственных служащих устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Глава 4. ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ

Статья 18. Подготовка к поступлению на государственную службу

1. Подготовка граждан Республики Казахстан к поступлению на государственную службу включает комплекс образовательных и учебно-воспитательных мероприятий, направленных на развитие профессиональных и личностных компетенций граждан Республики Казахстан, необходимых для поступления на государственную службу и ее прохождения, и предусматривает:

1) подготовку для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации;

2) подготовку для занятия руководящих должностей.

2. Порядок отбора граждан Республики Казахстан для подготовки к поступлению на государственную службу, организации и прохождения подготовки к поступлению на государственную службу определяется правилами подготовки к поступлению на государственную службу, утверждаемыми уполномоченным органом.

3. С гражданином Республики Казахстан, проходящим подготовку для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации либо подготовку для занятия руководящих должностей, заключается договор обучения, в котором предусматриваются обязательства по отработке после завершения подготовки, а также недопущению фактов, являющихся основаниями для отказа в приеме на государственную службу.

Форма договора обучения, порядок его заключения, продления, изменения, расторжения и прекращения определяются правилами приема на обучение, утвержденными организациями образования.

В случае заключения договора обучения с лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия), необходимо согласие родителей, усыновителей (удочерителей), опекунов или попечителей.

4. Гражданин Республики Казахстан, завершивший подготовку для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации, обязан отработать на государственной службе в течение трех лет со дня завершения обучения в порядке, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования по согласованию с уполномоченным органом и установленном договором обучения.

5. Гражданин Республики Казахстан, завершивший подготовку для занятия руководящих должностей, обязан отработать на государственной службе в течение трех лет со дня завершения обучения в порядке, определяемом правилами подготовки к поступлению на государственную службу и установленном договором обучения.

6. Гражданин Республики Казахстан, завершивший подготовку для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации, подготовку для занятия руководящих должностей, обязан возместить расходы, понесенные за счет бюджетных средств на обучение, соразмерно фактически отработанному периоду при неисполнении обязательств по отработке, в том числе в связи с наличием фактов, являющихся основаниями для отказа в приеме на государственную службу.

Основания, порядок приостановления и досрочного прекращения обязательств по отработке для лиц, завершивших подготовку для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации, определяются законодательством Республики Казахстан в области образования.

Основания, порядок приостановления и досрочного прекращения обязательств по отработке для граждан Республики Казахстан, завершивших подготовку для занятия руководящих должностей, определяются правилами подготовки к поступлению на государственную службу.

Статья 19. Подготовка для занятия низовых должностей

1. Подготовка для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации предусматривает обучение, направленное на формирование профессиональных компетенций государственных служащих и навыков, необходимых для эффективного исполнения должностных обязанностей, укрепление казахстанского патриотизма, развитие правовой культуры и соблюдение служебной этики на государственной службе.

2. Перечень приоритетных направлений подготовки специалистов для занятия низовых должностей в рамках образовательного гранта ежегодно формируется уполномоченным органом на основании стратегических и программных документов, предусматривающих потребности в кадрах, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Образовательные гранты могут быть распределены по иным направлениям подготовки в соответствии с актами Президента Республики Казахстан.

3. Гражданин Республики Казахстан приобретает статус лица, участвующего в подготовке для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации, со дня зачисления на обучение по программе бакалавриата в организациях высшего и (или) послевузовского образования и утрачивает его со дня завершения или прекращения обучения в соответствии с правилами подготовки к поступлению на государственную службу.

Гражданин Республики Казахстан не допускается к подготовке для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 19) части первой пункта 2 статьи 21 настоящего Закона.

4. На период обучения лицо, участвующее в подготовке для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации, принимает на себя обязательства о недопущении фактов, являющихся основаниями для отказа в приеме на государственную службу.

Несоблюдение обязательств, предусмотренных частью первой настоящего пункта, влечет прекращение обучения и отчисление из организации высшего и (или) послевузовского образования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области образования.

5. Гражданин Республики Казахстан, завершивший подготовку для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации, может занять низовую должность в исполнительных органах, финансируемых из местного бюджета, в течение двух лет со дня завершения обучения без проведения конкурса по согласованию с территориальными подразделениями уполномоченного органа в порядке, определяемом правилами подготовки к поступлению на государственную службу.

Статья 20. Подготовка для занятия руководящих должностей

1. Подготовка для занятия руководящих должностей предусматривает обучение по программе магистратуры на основе государственного образовательного заказа в организациях образования при Президенте Республики Казахстан.

2. На обучение в рамках подготовки для занятия руководящих должностей может быть зачислен гражданин Республики Казахстан, завершивший подготовку для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации и исполнивший обязательства по отработке на государственной службе после завершения подготовки.

Гражданин Республики Казахстан не допускается к подготовке для занятия руководящих должностей в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 21 настоящего Закона.

3. Гражданин Республики Казахстан приобретает статус лица, участвующего в подготовке для занятия руководящих должностей, со дня зачисления на обучение и утрачивает его со дня завершения либо прекращения обучения в порядке, установленном правилами подготовки к поступлению на государственную службу.

4. На период обучения лицо, участвующее в подготовке для занятия руководящих должностей, принимает на себя обязательства по соблюдению служебной этики и недопущению фактов, являющихся основаниями для отказа в приеме на государственную службу.

Несоблюдение обязательств, предусмотренных частью первой настоящего пункта, влечет прекращение обучения и возмещение расходов, понесенных на обучение за счет бюджетных средств.

5. Гражданин Республики Казахстан, указанный в пункте 2 настоящей статьи, завершивший подготовку для занятия руководящих должностей, может занять руководящую должность в центральных государственных органах и исполнительных органах, финансируемых из местного бюджета, за исключением избираемых государственных должностей, в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Глава 5. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ

Статья 21. Условия поступления на государственную службу

1. На государственную службу принимаются граждане Республики Казахстан, обладающие безупречной репутацией, соответствующие квалификационным требованиям, способные по своим личным и профессиональным качествам, уровню образования выполнять возложенные на них должностные обязанности, а также не достигшие пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан.

Граждане Республики Казахстан, поступающие на государственную службу, принимают на себя ограничения, связанные с пребыванием на государственной службе, и антикоррупционные ограничения.

Ограничение по возрасту, предусмотренное частью первой настоящего пункта, не распространяется на политические государственные должности, для которых Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан определены сроки их должностных полномочий.

В иных не предусмотренных настоящей статьей случаях гражданин Республики Казахстан, достигший пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, может быть назначен на политическую государственную должность только Президентом Республики Казахстан.

Ограничение по возрасту к гражданам Республики Казахстан, претендующим на занятие воинских должностей и должностей правоохранительных, специальных государственных органов и органов гражданской защиты, устанавливается законами Республики Казахстан.

2. На государственную службу не может быть принят гражданин Республики Казахстан:

1) гражданство Республики Казахстан которого прекращено вследствие утраты, лишения либо выхода из гражданства Республики Казахстан;

2) моложе восемнадцати лет, если законодательством Республики Казахстан в отношении соответствующих государственных должностей не установлены иные требования;

3) не соответствующий квалификационным требованиям в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

4) признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) состоящий на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья лицам с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием), либо имеющий заболевание, препятствующее выполнению должностных полномочий, на основании заключения медицинского учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, препятствующих выполнению должностных полномочий, а также требованиями к состоянию здоровья для занятия государственных должностей, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере здравоохранения;

6) отказавшийся принять на себя ограничения, установленные настоящим Законом, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и иными законами Республики Казахстан;

7) имеющий судимость, которая ко времени поступления на государственную службу не погашена или не снята в установленном законами Республики Казахстан порядке;

8) лишенный судом права занимать государственные должности в течение определенного срока;

9) в течение двух лет перед поступлением на государственную службу уволенный за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, а также в течение одного года перед поступлением на государственную службу уволенный за несоблюдение ограничений, установленных законами Республики Казахстан, или служебной этики;

10) в течение двух лет перед поступлением на государственную службу уволенный по отрицательным мотивам с правоохранительной, воинской службы, из специальных государственных органов, со службы в органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, а также прекративший полномочия судьи по отрицательным мотивам.

Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на лицо:

прекратившее полномочия судьи на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан о несоответствии занимаемой должности в силу профессиональной непригодности;

уволенное в связи с отсутствием на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд;

11) в течение двух лет перед поступлением на государственную службу уволенный или освобожденный от занимаемой должности, а равно прекративший полномочия в связи с несоответствием расходов гражданина Республики Казахстан его доходам в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

12) который в течение двух лет перед поступлением на государственную службу был уволен с политической государственной должности в связи с утратой доверия;

13) на которого в течение трех лет до поступления на государственную службу за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание, за исключением случая, когда он в качестве государственного служащего впервые привлекался к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;

14) в отношении которого в течение трех лет перед поступлением на государственную службу вынесен обвинительный приговор суда за совершение уголовного проступка или который в течение трех лет перед поступлением на государственную службу освобожден от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

15) в отношении которого в течение пяти лет перед поступлением на государственную службу за совершение преступления небольшой тяжести вынесен обвинительный приговор суда или который в течение пяти лет перед поступлением на государственную службу освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

16) в отношении которого в течение восьми лет перед поступлением на государственную службу вынесен обвинительный приговор суда за совершение преступления средней тяжести или который в течение восьми лет перед поступлением на государственную службу освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (при этом на государственную службу не принимается гражданин Республики Казахстан, имеющий или имевший судимость или освобожденный от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение преступления средней тяжести против личности, семьи и несовершеннолетних, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, интересов государственной службы и государственного управления, порядка управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, конституционного производства, а также за совершение преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности);

17) совершивший коррупционное преступление;

18) ранее судимый или освобожденный от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение тяжких или особо тяжких преступлений;

19) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Наличие любого из указанных в части первой настоящего пункта случаев является основанием для отказа в приеме на государственную службу.

3. Для занятия руководящей должности сроки ограничений, указанные в подпунктах 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 16) части первой пункта 2 настоящей статьи, увеличиваются на три года.

4. Для занятия избираемой государственной должности граждане Республики Казахстан должны соответствовать требованиям настоящего Закона, Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

5. Ограничения в приеме граждан Республики Казахстан на правоохранительную службу, воинскую службу, службу в органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу, службу в специальные государственные органы устанавливаются законами Республики Казахстан.

6. Непредставление или умышленное искажение сведений, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, является основанием для отказа в приеме на государственную службу, прекращения государственной службы.

7. Граждане Республики Казахстан, поступающие на государственную службу, и их супруги представляют в органы государственных доходов декларацию об активах и обязательствах в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, и сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Граждане Республики Казахстан, поступившие на государственную службу, и их супруги обязаны представлять в органы государственных доходов декларации физических лиц в порядке и сроки, которые установлены налоговым законодательством Республики Казахстан.

8. Граждане Республики Казахстан, поступающие на службу в правоохранительные органы и органы гражданской защиты, проходят тестирование, в том числе оценку личных качеств, в уполномоченном органе, за исключением лиц:

1) поступающих на обучение в организации образования правоохранительных органов и органов гражданской защиты;

2) поступающих на первоначальную профессиональную подготовку на должности рядового и младшего начальствующего составов;

3) предусмотренных пунктом 8 статьи 6, пунктом 3 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7-1 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе».

Порядок и программы тестирования граждан Республики Казахстан, поступающих на правоохранительную службу и службу в органы гражданской защиты, определяются уполномоченным органом по согласованию с правоохранительными органами и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

Статья 22. Специальная проверка

1. Гражданам Республики Казахстан, впервые поступающим на государственную службу или вновь поступающим на государственную службу после ее прекращения, за исключением лиц, указанных в пунктах 2 и 5 настоящей статьи, необходимо получение положительных результатов обязательной специальной проверки, проводимой органами национальной безопасности Республики Казахстан, на предмет соответствия условиям поступления на государственную службу в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Государственный орган в течение тридцати календарных дней со дня принятия на должность граждан Республики Казахстан, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, направляет их документы в органы национальной безопасности Республики Казахстан для проведения обязательной специальной проверки.

2. Государственный служащий не считается вновь поступившим на государственную службу в случае занятия им другой государственной должности при должностном перемещении.

3. Обязательная специальная проверка кандидатов на государственные должности проводится в течение трех месяцев.

Специальная проверка кандидатов на избираемые государственные должности проводится в течение тридцати календарных дней со дня поступления необходимых документов в органы национальной безопасности Республики Казахстан.

4. Граждане Республики Казахстан, поступающие в соответствии с настоящим Законом на государственную службу, за исключением политических государственных служащих, назначаемых Президентом Республики Казахстан либо избираемых Курултаем Республики Казахстан, временно исполняют обязанности, предусмотренные государственной должностью, до дня получения результатов обязательной специальной проверки.

Трудовые отношения с ними регулируются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

В период проведения обязательной специальной проверки на таких граждан Республики Казахстан распространяются положения настоящего Закона в части обязанностей и ответственности государственных служащих, ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе. Права таких граждан Республики Казахстан определяются трудовым договором.

Прием на работу оформляется актом государственного органа.

Период временного исполнения обязанностей, предусмотренных государственной должностью, включается в стаж государственной службы.

В случае получения отрицательных результатов обязательной специальной проверки трудовые отношения с гражданами Республики Казахстан прекращаются.

5. В отношении граждан Республики Казахстан, прекративших государственную службу и в течение трех месяцев вновь поступивших на государственную службу, за исключением случаев прекращения государственной службы по отрицательным мотивам, результатам оценки деятельности либо аттестации, не распространяются требования о прохождении обязательной специальной проверки, представлении декларации о доходах и имуществе при условии, если они в течение указанных трех месяцев не состояли в трудовых отношениях с физическими и (или) юридическими лицами, не выезжали за пределы Республики Казахстан.

Статья 23. Классификация государственных должностей и квалификационные требования

1. Государственные должности государственных служащих учреждаются в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Для административных государственных служащих устанавливаются категории административных государственных должностей. Для политических государственных служащих категории государственных должностей не устанавливаются.

Правила определения соотношения руководящего и исполнительского состава административных государственных служащих утверждаются уполномоченным органом.

3. Реестр должностей политических, избираемых и административных государственных служащих утверждается Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

4. Квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса «Б» разрабатываются с учетом основных направлений деятельности государственного органа и его структурных подразделений, должностных полномочий административных государственных служащих.

Квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса «Б» утверждаются должностным лицом (органом), имеющим право назначения на государственные должности, по согласованию с уполномоченным органом или его территориальным подразделением на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям.

Типовые квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса «Б» утверждаются уполномоченным органом.

Порядок разработки и согласования квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса «Б» определяется уполномоченным органом.

5. К отдельным политическим государственным должностям могут быть установлены квалификационные требования по решению Президента Республики Казахстан.

6. Специальные квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса «А» утверждаются Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

7. Квалификационные требования к избираемым государственным должностям утверждаются Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

Соответствие квалификационным требованиям устанавливается уполномоченным органом на основании документов, представленных соответствующей территориальной избирательной комиссией.

Для проверки соответствия квалификационным требованиям гражданин Республики Казахстан, претендующий на занятие избираемой государственной должности, представляет в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимые документы, перечень которых устанавливается уполномоченным органом совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан.

8. Квалификационные требования к государственным должностям в правоохранительных органах и органах гражданской защиты устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Квалификационные требования к государственным должностям дипломатической службы устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 24. Кадровый резерв государственной службы

1. В кадровый резерв государственной службы включаются граждане Республики Казахстан, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв, региональный молодежный кадровый резерв столицы, области, города республиканского значения.

Граждане Республики Казахстан приобретают статус резервиста со дня вынесения решения о зачислении кандидатов в кадровый резерв государственной службы и утрачивают его со дня исключения из кадрового резерва государственной службы в случаях, предусмотренных актами Президента Республики Казахстан.

2. Граждане Республики Казахстан, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв, региональный молодежный кадровый резерв столицы, области, города республиканского значения, могут быть назначены на государственные должности без проведения конкурса в порядке, предусмотренном настоящим Законом и актами Президента Республики Казахстан.

Назначения граждан Республики Казахстан, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв, осуществляются в течение трех лет со дня зачисления в Президентский молодежный кадровый резерв по решению уполномоченной комиссии при Президенте Республики Казахстан в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Законом и актами Президента Республики Казахстан.

Назначения граждан Республики Казахстан, зачисленных в региональный молодежный кадровый резерв столицы, области, города республиканского значения, осуществляются в течение двух лет со дня зачисления в региональный молодежный кадровый резерв столицы, области, города республиканского значения в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Законом и актами Президента Республики Казахстан.

3. Формирование Президентского молодежного кадрового резерва, регионального молодежного кадрового резерва столицы, области, города республиканского значения, назначение на государственные должности из кадрового резерва государственной службы осуществляются в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.

Статья 25. Занятие политической государственной должности

1. Занятие политической государственной должности осуществляется на основании назначения или на иных основаниях, установленных законодательством Республики Казахстан.

Назначение на политическую государственную должность и освобождение от должности осуществляются должностным лицом (органом), имеющим такое право в соответствии с полномочиями, либо иным должностным лицом (органом), которому делегированы эти полномочия.

2. Назначение на политическую государственную должность осуществляется при условии прохождения согласования, необходимого для занятия данной должности, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан или иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Кандидаты на политическую государственную должность должны соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к данной должности, в случае их наличия.

Не допускается назначение на политическую государственную должность политического государственного служащего, который в течение года перед назначением ушел в отставку за совершение непосредственно подчиненным ему государственным служащим коррупционного преступления.

Статья 26. Избрание на государственную должность

1. Избрание на государственную должность осуществляется в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», настоящим Законом в части, не урегулированной законами Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Полномочия избранного государственного служащего начинаются с момента его регистрации территориальной избирательной комиссией в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Статья 27. Занятие административной государственной должности корпуса «А»

1. Занятие административной государственной должности корпуса «А» осуществляется на основании назначения без проведения конкурса.

Назначение на административную государственную должность корпуса «А» и освобождение от должности, за исключением должностей руководителей исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения, финансируемых из местного бюджета, руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств в столице, областях, городах республиканского значения, осуществляются должностным лицом (органом), имеющим такое право в соответствии с полномочиями, либо иным должностным лицом (органом), которому делегированы эти полномочия, по согласованию с уполномоченной комиссией.

Назначение на должности руководителей исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения, финансируемых из местного бюджета, руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств в столице, областях, городах республиканского значения, относящиеся к административным государственным должностям корпуса «А», осуществляется при условии прохождения согласования с уполномоченным органом в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Президент Республики Казахстан назначает граждан Республики Казахстан на административные государственные должности корпуса «А» и освобождает их от должностей без согласования.

2. При занятии гражданином Республики Казахстан административной государственной должности корпуса «А» с ним заключается трудовой договор.

Порядок заключения, продления и расторжения трудового договора с административным государственным служащим корпуса «А» определяется уполномоченным органом.

3. В случаях преобразования государственной должности в административную государственную должность корпуса «А», преобразования двух и более административных государственных должностей корпуса «А» в одну административную государственную должность корпуса «А» прием на данную государственную должность осуществляется в соответствии с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня ее преобразования.

Государственному служащему, государственная должность которого преобразована в административную государственную должность корпуса «А», государственным органом предлагается иная вакантная государственная должность в соответствии с его квалификацией.

В случае отсутствия вакантной государственной должности или отказа государственного служащего от предложенной государственной должности он подлежит увольнению. При этом государственному служащему, имеющему стаж государственной службы не менее трех лет, государственным органом выплачивается выходное пособие в размере четырех среднемесячных заработных плат.

Государственный служащий, государственная должность которого преобразована в административную государственную должность корпуса «А», вправе продолжить работу до приема его или иного лица на административную государственную должность корпуса «А».

4. В случае преобразования административной государственной должности корпуса «А» в политическую, избираемую государственную должность или административную государственную должность корпуса «Б» государственному служащему, занимающему данную должность, государственным органом предлагается иная вакантная государственная должность, предусмотренная штатным расписанием, при условии его соответствия установленным квалификационным требованиям.

В случаях отсутствия вакантной государственной должности и (или) отказа государственного служащего от предложенной государственной должности он подлежит увольнению. При этом государственному служащему, имеющему стаж государственной службы не менее трех лет, государственным органом выплачивается выходное пособие в размере четырех среднемесячных заработных плат.

Статья 28. Занятие административной государственной должности корпуса «Б»

1. Занятие административной государственной должности корпуса «Б» осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, а также назначения местными представительными органами в соответствии с законами Республики Казахстан.

Назначение на административную государственную должность корпуса «Б» и увольнение (освобождение) от должности осуществляются должностным лицом (органом), имеющим такое право в соответствии с полномочиями, либо иным должностным лицом (органом), которому делегированы эти полномочия.

2. Конкурс на занятие административной государственной должности корпуса «Б» проводится посредством государственной цифровой кадровой системы.

К участию в конкурсе допускаются граждане, предварительно прошедшие процедуры тестирования в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Порядок проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «Б» определяется уполномоченным органом.

При необходимости конкурс проводится иными способами в порядке, определенном уполномоченным органом.

Решение об итогах конкурса может быть обжаловано в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, или в суд.

3. В случае, если административная государственная должность корпуса «Б» остается вакантной и (или) временно вакантной более трех месяцев, конкурс на занятие указанной должности подлежит автоматическому объявлению посредством государственной цифровой кадровой системы, за исключением случая приема лиц в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

4. Прием граждан Республики Казахстан для временного исполнения обязанностей, предусмотренных временно вакантной административной государственной должностью корпуса «Б», допускается без проведения конкурса.

Трудовые отношения с гражданами Республики Казахстан, не являющимися государственными служащими, регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан и оформляются на основании типового трудового договора, утверждаемого уполномоченным органом.

Трудовые отношения осуществляются на период, устанавливаемый по соглашению сторон, но не более одного года.

На граждан Республики Казахстан, занимающих временно вакантную административную государственную должность корпуса «Б», распространяются положения Трудового кодекса Республики Казахстан в части прав, свобод и гарантий работников, а также настоящего Закона в части обязанностей и ответственности государственных служащих, ограничений, связанных с несением государственной службы и пребыванием на ней.

Права этих лиц определяются трудовым договором.

Период временного исполнения обязанностей, предусмотренных временно вакантной административной государственной должностью корпуса «Б», включается в стаж государственной службы.

5. По решению уполномоченной комиссии на административные государственные должности корпуса «Б» без проведения конкурса могут быть приняты следующие лица:

1) действующие судьи, депутаты Курултая Республики Казахстан, депутаты маслихатов, работающие на постоянной основе;

2) международные служащие, судьи, выполнявшие свои полномочия не менее шести месяцев и прекратившие их, за исключением прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам;

3) политические государственные служащие, выполнявшие свои полномочия не менее шести месяцев и прекратившие их, за исключением прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам, при условии, что их должности отнесены к политическим государственным должностям в соответствии с реестром должностей политических, избираемых и административных государственных служащих, действующим на момент принятия решения уполномоченной комиссии;

4) имеющие стаж работы не менее пяти последних лет в международных, зарубежных или транснациональных организациях, зарубежных государственных структурах;

5) имеющие стаж работы по специальности не менее двух лет и завершившие обучение по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, определяемых республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом;

6) зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв.

6. По согласованию с уполномоченным органом или его территориальным подразделением на административные государственные должности корпуса «Б» без проведения конкурса могут быть приняты следующие лица:

1) административные государственные служащие корпуса «А» в течение одного года после окончания срока полномочий;

2) избранные государственные служащие в течение одного года после окончания срока полномочий;

3) окончившие обучение и сдавшие квалификационный экзамен в Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, в течение одного года после окончания обучения – на административные государственные должности корпуса «Б» в уполномоченном государственном органе в сфере судебного администрирования и его территориальных подразделениях;

4) окончившие обучение в организациях образования при Президенте Республики Казахстан по программам послевузовского образования с результатом обучения не ниже значения, установленного уполномоченным органом, в течение двух лет после окончания обучения – на административные государственные должности корпуса «Б» в исполнительных органах, финансируемых из местного бюджета, аппаратах маслихатов, ревизионных комиссиях, территориальных подразделениях центральных государственных органов и их ведомств (кроме исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, аппарата маслихата, ревизионной комиссии, территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств в столице и ее районах);

5) окончившие обучение в организациях образования по программам высшего и (или) послевузовского образования с результатом обучения не ниже значения, установленного уполномоченным органом, в течение одного года после окончания обучения:

на низовую должность аппаратов акима и маслихата района или города областного значения (кроме города областного значения, являющегося административным центром области);

на не руководящую должность исполнительного органа района и города областного значения (кроме города областного значения, являющегося административным центром области), финансируемого из местного бюджета;

на не руководящую должность аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;

на не руководящую должность территориального подразделения центрального государственного органа и его ведомства в районе или городе областного значения (кроме города областного значения, являющегося административным центром области);

6) зачисленные в региональный молодежный кадровый резерв столицы, области, города республиканского значения.

Положения подпунктов 5) и 6) части первой настоящего пункта не распространяются на лиц, указанных в пункте 5 статьи 19 и пункте 5 статьи 20 настоящего Закона.

7. По согласованию с уполномоченным органом без проведения конкурса допускается прием лиц на административные государственные должности корпуса «Б»:

1) руководителя самостоятельного структурного подразделения центрального государственного органа;

2) заместителя руководителя ведомства центрального государственного органа.

8. Прием лиц на административные государственные должности корпуса «Б» помощников или советников руководителей государственных органов, пресс-секретарей допускается без проведения конкурса.

Последующий перевод лиц, занявших административные государственные должности в порядке, установленном частью первой настоящего пункта, внутри государственного органа не допускается.

9. По согласованию с первыми руководителями государственных органов без проведения конкурса допускается прием лиц на административные государственные должности корпуса «Б» в порядке, определенном законами Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан», «О правоохранительной службе», «О воинской службе и статусе военнослужащих».

10. Порядок согласования приема лиц на административные государственные должности корпуса «Б» без проведения конкурса определяется уполномоченным органом.

Примечание. Международными служащими в настоящей статье признаются граждане Республики Казахстан, не являющиеся государственными служащими, осуществляющие деятельность в международных организациях и признаваемые международными служащими в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Статья 29. Прием на работу граждан Республики Казахстан в период создания государственного органа

1. При создании государственного органа допускается прием на работу граждан Республики Казахстан на срок не более трех месяцев для временного исполнения обязанностей, предусмотренных государственной должностью.

В течение этого срока, который не может быть продлен, указанные государственные должности должны быть заняты в соответствии с настоящим Законом.

Трудовые отношения с такими гражданами Республики Казахстан, не являющимися государственными служащими, регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан.

В период временного исполнения обязанностей, предусмотренных государственной должностью, на этих граждан Республики Казахстан распространяются положения настоящего Закона в части обязанностей и ответственности государственных служащих, ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе. Права этих граждан Республики Казахстан определяются трудовым договором.

Прием на работу оформляется актом государственного органа.

Период временного исполнения обязанностей, предусмотренных государственной должностью, включается в стаж государственной службы.

2. Прием на работу для временного исполнения обязанностей, предусмотренных административными государственными должностями корпуса «А», осуществляется из числа лиц, соответствующих установленным специальным квалификационным требованиям к административным государственным должностям корпуса «А» и иным требованиям, установленным настоящим Законом.

3. Численность принимаемых на работу граждан Республики Казахстан для временного исполнения обязанностей, предусмотренных государственной должностью, не должна превышать двадцать процентов штатной численности государственного органа.

Положения настоящего пункта не распространяются на государственные органы со штатной численностью менее двадцати пяти единиц.

Статья 30. Оформление поступления на государственную службу

1. При оформлении поступления граждан Республики Казахстан на государственную службу государственным органом обеспечивается соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы и о противодействии коррупции.

2. В государственном органе ведутся личные дела, документы учета государственных служащих, содержащие их персональные данные, сведения об их профессиональной деятельности. Перечень документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего, определяется уполномоченным органом.

Личные дела государственных служащих формируются в электронной форме в государственной цифровой кадровой системе. При необходимости личные дела могут формироваться в бумажном виде.

3. На государственных служащих службами управления персоналом (кадровыми службами) оформляется послужной список. Форма послужного списка утверждается уполномоченным органом.

Службой управления персоналом (кадровой службой) в течение тридцати календарных дней со дня приема на государственную службу гражданина Республики Казахстан фиксируются в письменном виде принятые им ограничения, установленные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Типовые формы документов кадрового делопроизводства государственной службы определяются уполномоченным органом.

4. Административному государственному служащему, за исключением государственного служащего, указанного в части третьей настоящего пункта, выдается идентификационная карта, которая является документом, подтверждающим его государственную должность и должностные полномочия.

Описание идентификационных карт, порядок их выдачи и использования утверждаются уполномоченным органом.

Политическому государственному служащему, административному государственному служащему корпуса «А», административному государственному служащему Аппарата Курултая Республики Казахстан, Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Аппарата Правительства Республики Казахстан выдается служебное удостоверение, которое является документом, подтверждающим его государственную должность и должностные полномочия.

Порядок выдачи служебного удостоверения, его описание утверждаются государственным органом.

При необходимости государственным служащим, указанным в части третьей настоящего пункта, может быть выдана идентификационная карта.

Избранному государственному служащему в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, выдается соответствующее служебное удостоверение, подтверждающее его государственную должность и должностные полномочия. При необходимости ему может быть выдана идентификационная карта.

Глава 6. ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Статья 31. Принесение присяги государственным служащим

1. Государственные служащие приносят присягу в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.

Текст присяги государственных служащих устанавливается законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

2. Государственные служащие приносят присягу однократно, за исключением лиц, впервые назначаемых на государственные должности Вице-Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан и иных членов Правительства Республики Казахстан, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан, помощников, советников Президента Республики Казахстан, Председателя Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, акимов столицы, областей, городов республиканского значения, а также граждан Республики Казахстан, вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения по отрицательным мотивам, по истечении сроков ограничений, указанных в подпунктах 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 16) части первой пункта 2 статьи 21 настоящего Закона.

Отказ от принесения присяги влечет прекращение государственной службы.

Статья 32. Рабочее место

1. Государственному служащему, лицу, временно исполняющему обязанности, предусмотренные государственной должностью, обеспечиваются рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, а также надлежащие организационно-технические условия, необходимые для выполнения должностных обязанностей.

Рабочее место государственного служащего, лица, временно исполняющего обязанности, предусмотренные государственной должностью, определяется по месту нахождения государственного органа, за исключением случаев, когда оно установлено за его пределами либо когда предусмотрено применение дистанционного или комбинированного дистанционного режима работы.

2. Перемещение государственного служащего на другое рабочее место допускается без его согласия, за исключением случаев перемещения за пределы населенного пункта.

Государственный орган обеспечивает государственного служащего, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, оборудованием, средствами связи, цифровыми системами и иными средствами, необходимыми для выполнения должностных обязанностей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 33. Должностные инструкции

1. Профессиональная деятельность административного государственного служащего осуществляется в соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой должностным лицом (органом), уполномоченным на назначение на государственную должность и освобождение от занимаемой государственной должности, за исключением случаев, когда должностные полномочия государственного служащего определены законодательством Республики Казахстан.

Административный государственный служащий обязан ознакомиться с должностной инструкцией.

2. В должностные инструкции включаются должностные полномочия, ответственность, перечень функций, исполнение которых возлагается на административную государственную должность.

Порядок разработки должностных инструкций административных государственных служащих определяется уполномоченным органом.

Статья 34. Наставничество

1. Наставничество представляет собой деятельность, направленную на профессиональную адаптацию государственных служащих, впервые поступивших на административную государственную службу, передачу им профессионального опыта, знаний и навыков, необходимых для надлежащего выполнения ими должностных полномочий, а также деятельность по передаче государственным служащим профессионального опыта, знаний и навыков, оказанию методической поддержки в целях обеспечения преемственности профессионального развития государственных служащих.

2. В качестве наставников закрепляются государственные служащие, имеющие стаж государственной службы не менее трех лет, обладающие высокими профессиональными качествами.

3. Порядок организации наставничества определяется уполномоченным органом.

4. Положения настоящей статьи не распространяются на государственных служащих, занимающих избираемые государственные должности.

Статья 35. Должностное перемещение и продвижение по государственной службе

1. Должностное перемещение государственного служащего осуществляется без прекращения государственной службы посредством занятия вышестоящей, равнозначной, нижестоящей государственных должностей по конкурсу, без конкурса, в порядке перевода, ротации, прикомандирования и иных случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Под вышестоящими государственными должностями подразумеваются должности вышестоящей категории либо должности иных категорий, к которым предъявляются более высокие квалификационные требования.

Под равнозначными государственными должностями подразумеваются должности одной категории либо должности иных категорий, к которым предъявляются идентичные или аналогичные по существу квалификационные требования.

Под нижестоящими государственными должностями подразумеваются должности нижестоящей категории либо должности иных категорий, к которым предъявляются более низкие квалификационные требования.

2. Продвижение по государственной службе предусматривает занятие вышестоящих государственных должностей и (или) повышение должностного уровня с учетом квалификации, компетенций, способностей государственного служащего, результатов деятельности, добросовестности выполнения должностных обязанностей.

Административному государственному служащему корпуса «Б» в рамках одной государственной должности устанавливается должностной уровень, который определяет размер должностного оклада.

Понижение должностного уровня административного государственного служащего корпуса «Б» осуществляется в случае применения дисциплинарного взыскания или на основании результатов оценки и аттестации.

3. Продвижение по службе в порядке перевода, ротации, по результатам оценки деятельности, без проведения конкурса, а также повышение должностного уровня не допускаются в течение шести месяцев со дня привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, за нарушение норм служебной этики.

4. Правила изменения должностных уровней административных государственных служащих корпуса «Б» утверждаются Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа по согласованию с Аппаратом Правительства Республики Казахстан.

5. Изменение должностных уровней административных государственных служащих корпуса «Б» осуществляется с учетом результатов комплексной оценки компетенций государственного служащего, проводимой в целях выявления потребности в дальнейшем профессиональном развитии и обучении.

Порядок проведения комплексной оценки компетенций административных государственных служащих корпуса «Б», а также перечень государственных должностей, подлежащих комплексной оценке, определяются правилами изменения должностных уровней административных государственных служащих корпуса «Б».

Статья 36. Занятие административных государственных должностей корпуса «Б» в порядке перевода

Занятие государственными служащими вакантных или временно вакантных административных государственных должностей корпуса «Б» в порядке перевода допускается в соответствии с порядком, определяемым Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

Статья 37. Ротация государственных служащих

1. Ротация государственных служащих осуществляется для более эффективного использования их профессионального потенциала при прохождении государственной службы.

Ротация политических государственных служащих и административных государственных служащих корпуса «А» осуществляется путем их должностного перемещения на вакантные или временно вакантные политические государственные должности и административные государственные должности корпуса «А» либо между политическими и административными государственными должностями корпуса «А».

Ротация административных государственных служащих корпуса «Б» осуществляется путем их должностного перемещения на вакантные административные государственные должности корпуса «Б» либо между административными государственными служащими корпуса «Б», за исключением случаев, предусмотренных законом Республики Казахстан, регулирующим правовые основы и порядок организации деятельности дипломатической службы Республики Казахстан.

На основании заявления государственного служащего, которому на момент наступления срока ротации осталось два года и менее до достижения пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, принимается акт об освобождении от ротации данного служащего.

2. Порядок и сроки проведения ротации, условия и сроки продления ротации, а также перечень государственных должностей, подлежащих ротации, определяются Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа, за исключением случаев, предусмотренных законом Республики Казахстан, определяющим правовые основы, а также порядок организации деятельности дипломатической службы Республики Казахстан.

Отказ от ротации в случаях, предусмотренных правилами проведения ротации государственных служащих, может являться основанием для принятия решений по понижению в государственной должности либо увольнению, за исключением случаев, указанных в части восьмой настоящего пункта. Понижение в государственной должности осуществляется без проведения конкурсных процедур.

При этом в течение одного года не допускается назначение лица на предыдущую должность, с которой осуществлена ротация, а также с которой он был понижен в должности или уволен в связи с отказом от ротации, если Президентом Республики Казахстан не будет принято иное решение.

В случае назначения государственного служащего на ранее занимаемую должность в течение одного года с момента освобождения от данной должности по собственному желанию либо в связи с занятием иной должности в сроке проведения ротации учитывается ранее отработанный период.

При ротации в другой населенный пункт государственным служащим выплачивается подъемное пособие, компенсируются затраты на перевозку личного имущества, а также предоставляется служебное жилище в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях». В случае отсутствия служебного жилища ротированным государственным служащим на период исполнения ими должностных обязанностей производятся ротационные выплаты.

Правила исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, возврата, приостановления и возобновления ротационных выплат, выплат подъемного пособия, а также возмещения затрат на перевозку личного имущества государственным служащим, ротированным в другой населенный пункт, утверждаются Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

Координацию ротации административных государственных служащих корпуса «Б» осуществляет уполномоченный орган.

Ротация, связанная с переездом в другой населенный пункт государственных служащих, являющихся лицами с инвалидностью, беременными, одинокими родителями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет, имеющими (являющимися опекунами) детей с инвалидностью, в том числе усыновленных (удочеренных), многодетными родителями (опекунами) или на иждивении которых находится (находятся) родитель (родители), супруг (супруга) с инвалидностью либо родитель-пенсионер (родители-пенсионеры) по возрасту, установленному Социальным кодексом Республики Казахстан, допускается только по согласию данных государственных служащих, если иное не предусмотрено законом Республики Казахстан, определяющим правовые основы, а также порядок организации деятельности дипломатической службы Республики Казахстан.

При этом указанные обстоятельства являются основанием для продления срока проведения ротации государственного служащего, не превышающего восьмилетнего срока пребывания его на занимаемой должности.

Указанные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

3. Положения настоящей статьи не распространяются на политических государственных служащих, назначаемых на должности Президентом Республики Казахстан, политических государственных служащих, для которых Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан определены сроки их полномочий, и государственных служащих, занимающих избираемые государственные должности.

Статья 38. Прикомандирование государственных служащих

1. Государственные служащие с целью выполнения задач, поставленных перед государственными органами, могут быть прикомандированы к государственным органам, загранучреждениям Республики Казахстан, международным и иным организациям по согласованию с их первыми руководителями в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

2. За прикомандированными государственными служащими сохраняются прежнее место работы (государственная должность), права, гарантии, льготы, компенсации, надбавки, выплаты, пенсионное обеспечение и социальная защита, установленные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

3. Прикомандирование сотрудников специальных государственных органов на административные государственные должности осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан».

4. Государственные служащие, имеющие ученые степени кандидата наук, доктора наук, а также степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, могут быть прикомандированы к организациям образования при Президенте Республики Казахстан.

5. Положения настоящей статьи не распространяются на государственных служащих, занимающих избираемые государственные должности.

6. Прикомандирование государственного служащего на должность уполномоченного по этике осуществляется на основании решения уполномоченного органа в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 39. Временное возложение обязанностей

1. В связи со служебной необходимостью на государственного служащего без освобождения от занимаемой (основной) должности могут быть временно возложены обязанности другой должности, за исключением случаев, установленных настоящим Законом и актами Президента Республики Казахстан.

Временное возложение обязанностей руководителей самостоятельных структурных подразделений центральных государственных органов, руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств, руководителей исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения, финансируемых из местного бюджета, районных исполнительных органов, а также исполнительных органов городов областного значения, финансируемых из местного бюджета, допускается на период, не превышающий трех месяцев.

На государственного служащего одновременно с выполнением обязанностей по основной должности может быть временно возложено исполнение обязанностей только по одной государственной должности.

2. Вопросы прохождения и прекращения государственной службы, а также рассмотрения ответственности государственного служащего, временно исполняющего обязанности другой должности, регулируются по его основной должности.

3. На помощников и советников политических государственных служащих не могут быть возложены обязанности руководящей должности.

На избранного государственного служащего не могут быть возложены обязанности политической или административной государственной должности. Обязанности избираемой государственной должности могут быть временно возложены на административного государственного служащего. Временное возложение обязанностей осуществляется актом вышестоящего акима.

На административного государственного служащего корпуса «А» не могут быть возложены обязанности избранного государственного служащего или административного государственного служащего корпуса «Б».

На помощников и советников руководителей государственных органов не могут быть возложены обязанности руководящей должности.

4. На государственного служащего не могут быть временно возложены обязанности другой должности при наличии сведений о совершении им коррупционного преступления.

5. В период временного исполнения обязанностей другой должности государственному служащему устанавливается доплата в соответствии с законодательством Республики Казахстан, исходя из должностного оклада, предусмотренного по временно исполняемой должности, с учетом иных выплат.

Доплата государственным служащим в период временного исполнения обязанностей другой должности не производится в случае, если временное исполнение обязанностей другой должности входит в должностные обязанности государственного служащего, за исключением периода временного исполнения обязанностей по вакантной и (или) временно вакантной государственной должности.

Статья 40. Обучение государственных служащих

1. Обучение государственных служащих направлено на поддержание и повышение их квалификации, необходимой для надлежащего выполнения должностных обязанностей, и включает в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных служащих.

Подготовка государственных служащих включает процесс обучения для получения академической и ученой степени по программам послевузовского образования.

Переподготовка государственных служащих включает курсы обучения, направленные на приобретение новых и дополнительных профессиональных знаний, необходимых для эффективного выполнения должностных обязанностей.

Повышение квалификации государственных служащих включает обучающие семинары для поддержки, расширения, углубления и совершенствования компетенций государственного служащего.

Правила подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих утверждаются Правительством Республики Казахстан.

При направлении государственного служащего на переподготовку, повышение квалификации за ним сохраняются место работы (государственная должность) и заработная плата.

2. Подготовка государственных служащих осуществляется на основе государственного образовательного заказа по направлению государственного органа в организациях образования при Президенте Республики Казахстан и Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан.

Срок обучения по программам послевузовского образования и порядок поступления на обучение определяются правилами приема на обучение, утверждаемыми указанными организациями образования.

К участию в конкурсе на обучение в рамках государственного образовательного заказа по программам послевузовского образования допускаются государственные служащие, занимающие постоянные штатные государственные должности в государственном органе, предусмотренные реестром должностей политических, избираемых и административных государственных служащих, при условии, что сроки их обучения и последующей отработки не превышают установленный Социальным кодексом Республики Казахстан пенсионный возраст на момент подачи документов.

3. Государственному служащему, зачисленному в магистратуру и (или) докторантуру в организацию образования при Президенте Республики Казахстан, на время обучения по программам послевузовского образования устанавливается стипендия в размере его должностного оклада на момент поступления на обучение, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов и докторантов, обучающихся по государственному образовательному заказу.

С государственным служащим, поступающим на обучение в организацию образования при Президенте Республики Казахстан и Академию правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, заключается договор обучения, в котором предусматривается условие по отработке после завершения обучения. Форма договора обучения, порядок его заключения, продления, изменения, расторжения и прекращения определяются правилами приема на обучение, утверждаемыми организацией образования при Президенте Республики Казахстан и Академией правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан.

4. Государственный служащий в случае поступления на обучение в рамках государственного образовательного заказа по программам послевузовского образования по направлению государственного органа обязан завершить обучение, в том числе получить степень по соответствующей программе послевузовского образования.

После завершения обучения государственный служащий обязан отработать на государственной службе в порядке и сроки, которые определены правилами подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих. Неисполнение данных обязательств влечет возмещение лицом государству бюджетных средств, выделенных на его обучение, и связанных с обучением затрат. Возмещение расходов осуществляется соразмерно фактически отработанному периоду.

Приостановление и прекращение обязанности по отработке, освобождение от обязанности по отработке определяются правилами подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и договором обучения.

Мониторинг исполнения обязанности по отработке осуществляется уполномоченным органом и организацией образования при Президенте Республики Казахстан.

Мониторинг прохождения отработки государственными служащими, завершившими обучение в рамках государственного образовательного заказа, осуществляется уполномоченным органом.

5. Государственный служащий направляется на повышение квалификации в соответствии с целями и задачами государственного органа.

Административный государственный служащий проходит повышение квалификации не реже одного раза в три года.

Политические государственные служащие, избранные государственные служащие и административные государственные служащие корпуса «А» осуществляют проведение учебных занятий в порядке, предусмотренном правилами подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.

6. Приобретение услуг по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих осуществляется в организациях образования при Президенте Республики Казахстан и их филиалах.

Методика расчета стоимости подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих определяется уполномоченным органом.

Повышение квалификации государственных служащих может осуществляться и в иных организациях образования по профилю деятельности государственного органа.

Требования к организациям образования, осуществляющим повышение квалификации государственных служащих, определяются законодательством Республики Казахстан в области образования и правилами подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.

Статья 41. Стажировка государственных служащих

1. Стажировка государственных служащих проводится по направлению государственных органов в целях приобретения ими профессиональных знаний и опыта, продвижения по государственной службе.

Административные государственные служащие проходят стажировку не реже одного раза в три года, за исключением случаев, определенных уполномоченным органом.

2. Правила проведения стажировки административных государственных служащих утверждаются уполномоченным органом.

Статья 42. Оценка деятельности государственных служащих

1. Оценка деятельности государственных служащих проводится в целях определения эффективности и качества их работы. При проведении оценки учитываются сведения о результатах общественного мониторинга качества общественно значимых услуг.

Порядок и сроки проведения оценки деятельности государственных служащих определяются Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

Методика оценки деятельности административных государственных служащих утверждается уполномоченным органом.

2. Результаты оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «А» являются основанием для принятия решений по выплате бонусов, поощрению, обучению, ротации либо продлению с ними трудового договора.

Неудовлетворительная оценка деятельности административного государственного служащего корпуса «А», за исключением должностей руководителей исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения, финансируемых из местного бюджета, руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств в столице, областях, городах республиканского значения, является основанием для расторжения с ним трудового договора по согласованию с уполномоченной комиссией.

Неудовлетворительная оценка деятельности руководителей исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения, финансируемых из местного бюджета, руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств в столице, областях, городах республиканского значения, относящихся к административным государственным должностям корпуса «А», является основанием для расторжения с ними трудового договора по согласованию с уполномоченным органом.

Оценка деятельности административного государственного служащего корпуса «А» не проводится в случае, если срок его пребывания на конкретной государственной должности составляет менее трех месяцев.

3. Результаты оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» являются основанием для принятия решений по выплате бонусов, поощрению, обучению, ротации, повышению или понижению должностного уровня, повышению или понижению в государственной должности либо увольнению.

Получение административным государственным служащим корпуса «Б» неудовлетворительных оценок деятельности в соответствии с правилами проведения оценки деятельности административных государственных служащих влечет:

1) понижение должностного уровня при наличии следующего нижестоящего должностного уровня;

2) при отсутствии следующего нижестоящего должностного уровня – понижение в государственной должности при наличии следующей вакантной нижестоящей государственной должности в государственном органе, за исключением временно вакантных государственных должностей, и соответствии государственного служащего квалификационным требованиям (понижение в государственной должности осуществляется без проведения конкурса).

В случае отказа административного государственного служащего от предложенной должности он подлежит увольнению.

4. Государственные служащие вправе обжаловать результаты оценки деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 43. Аттестация административных государственных служащих

1. Аттестация административных государственных служащих проводится по решению Президента Республики Казахстан, определяющего ее порядок, сроки и категории административных аттестуемых государственных служащих.

2. Для проведения аттестации административных государственных служащих создается аттестационная комиссия, в состав которой должно входить не менее пяти человек. Аттестационная комиссия возглавляется председателем.

3. По итогам аттестации административных государственных служащих аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) соответствует занимаемой государственной должности и рекомендуется к повышению в должности;

2) соответствует занимаемой государственной должности и рекомендуется к повышению должностного уровня;

3) не соответствует должностному уровню и рекомендуется к его понижению при наличии следующего нижестоящего должностного уровня;

4) не соответствует занимаемой государственной должности и рекомендуется к понижению в государственной должности;

5) не соответствует занимаемой государственной должности и рекомендуется к увольнению.

4. Административные государственные служащие, дважды не явившиеся на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины, рекомендуются к увольнению.

5. Административные государственные служащие, не прошедшие аттестацию и (или) отказавшиеся продолжить государственную службу в государственных органах, в том числе на нижестоящих государственных должностях или нижестоящих должностных уровнях, подлежат увольнению.

6. Повышение в административной государственной должности по итогам аттестации осуществляется без проведения конкурсных процедур при наличии вакантной вышестоящей административной государственной должности и соответствии государственного служащего квалификационным требованиям, установленным к данной должности.

7. Решение аттестационной комиссии, принятое по итогам аттестации, является основанием для назначения государственного служащего на вышестоящую административную государственную должность или повышения должностного уровня, понижения государственного служащего в административной государственной должности или понижения должностного уровня либо увольнения.

8. Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано государственным служащим руководителю государственного органа, в уполномоченный орган или его территориальные подразделения, в суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 44. Иные вопросы прохождения государственной службы

1. Международное сотрудничество в сфере государственной службы осуществляется путем участия уполномоченного органа в инициативах, программах и проектах с участием зарубежных и международных организаций, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование государственной службы.

2. Международное сотрудничество включает следующие направления:

1) образование международных организаций в сфере государственной службы и участие в их деятельности;

2) обучение государственных служащих в зарубежных странах;

3) обучение иностранных государственных служащих и иных лиц в Республике Казахстан;

4) осуществление совместных исследований по вопросам государственной службы.

3. В период военного положения действуют нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие вопросы приема на государственную службу, ее прохождения и прекращения.

4. Иные вопросы прохождения государственной службы, не урегулированные настоящим Законом, регламентируются законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 7. ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Статья 45. Защита от противоправных действий

1. Государственным служащим гарантируется защита от незаконного вмешательства в их деятельность, необоснованных обвинений и преследований, иных противоправных действий.

Оскорбление государственных служащих, угроза насилием или посягательство на их жизнь, здоровье, честь и достоинство, имущество, другие действия, препятствующие выполнению возложенных на них должностных обязанностей, влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

2. В интересах государственного служащего с ходатайством об оказании юридической помощи может обратиться служба профилактики правонарушений государственного органа, в котором государственный служащий осуществляет свою деятельность, в порядке, установленном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, юридическая помощь государственному служащему может безвозмездно оказываться иными лицами.

Статья 46. Режим рабочего времени

1. Для государственных служащих устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

В случаях, предусмотренных настоящей статьей, для государственных служащих может устанавливаться неполная рабочая неделя.

2. Продолжительность ежедневной работы устанавливается до восьми часов, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 47 настоящего Закона.

Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать сорок часов в неделю, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 47 настоящего Закона.

3. По инициативе государственного служащего или государственного органа по соглашению сторон для государственного служащего может устанавливаться неполное рабочее время с пропорциональным сокращением размера должностного оклада.

Неполным рабочим временем считается время, которое меньше нормальной продолжительности рабочего времени, установленной настоящей статьей, в том числе:

1) неполный рабочий день, то есть уменьшение продолжительности ежедневной работы;

2) неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе;

3) одновременное уменьшение продолжительности ежедневной работы и сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для государственного служащего ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, дополнительных оплачиваемых дней отпуска, исчислении стажа государственной службы и других прав, установленных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

4. Государственным служащим с инвалидностью первой и второй групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более тридцати шести часов в неделю. При этом заработная плата выплачивается в полном объеме как за полную рабочую неделю, исходя из установленной ставки государственной должности.

5. Государственный орган по письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей (усыновителя, удочерителя), имеющего ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также государственного служащего, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, устанавливает им режим неполного рабочего времени.

6. В течение ежедневной работы государственному служащему должен быть предоставлен один перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью не менее часа. Время перерыва не включается в рабочее время.

Время предоставления перерыва, его продолжительность устанавливаются актом государственного органа.

Продолжительность ежедневного отдыха государственного служащего между окончанием работы и ее началом на следующий рабочий день не может быть менее двенадцати часов.

7. По инициативе государственного служащего или государственного органа по соглашению сторон для государственного служащего может устанавливаться работа в режиме гибкого рабочего времени.

8. В период введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье государственных служащих, государственный орган вправе своим актом временно устанавливать дистанционную работу или комбинированную дистанционную работу до устранения вышеуказанных случаев.

В случае, если государственный служащий для выполнения должностных обязанностей использует собственное оборудование, цифровые объекты в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан и иные средства, а также несет расходы по оплате услуг связи, государственным органом выплачивается компенсация, размер, порядок и срок выплаты которой устанавливаются по соглашению с государственным служащим.

При дистанционной работе устанавливается фиксированный учет рабочего времени с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени.

9. Уполномоченным органом утверждаются типовые правила трудового распорядка государственных служащих.

Государственные органы утверждают правила трудового распорядка на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих.

10. Уполномоченный орган и его территориальные подразделения осуществляют мониторинг соблюдения режима рабочего времени в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Статья 47. Гарантии, связанные с режимом рабочего времени

1. Работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия государственного служащего на основании акта государственного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

За работу в выходные и праздничные дни государственному служащему производится оплата в повышенном размере, не ниже чем в полуторном, исходя из дневной ставки государственного служащего.

При планировании расходов на оплату труда за работу в выходные и праздничные дни их размер устанавливается в пределах одного процента общей численности штатных единиц государственного органа, утвержденной на соответствующий финансовый год.

По желанию государственного служащего, привлеченного к работе в выходные и праздничные дни, ему предоставляются соответствующие дни (часы) отдыха.

К работе в выходные и праздничные дни не допускаются беременные женщины, представившие работодателю справку о беременности, лица с инвалидностью.

2. Привлечение государственного служащего по инициативе государственного органа к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочной работе) допускается с письменного согласия государственного служащего на основании акта государственного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

Сверхурочная работа не должна превышать два часа в течение рабочего дня. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

При сверхурочной работе государственному служащему за переработанные часы предоставляются дни (часы) отдыха либо производится доплата за работу в сверхурочное время в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, представившие работодателю справку о беременности, лица с инвалидностью.

3. Привлечение к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни без согласия государственного служащего допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий;

2) для предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибелью человека или порчей имущества;

3) для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа государственного органа в целом или его отдельных структурных подразделений;

4) при введении чрезвычайного или военного положения либо введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье человека;

5) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Статья 48. Оплата труда государственных служащих

1. Оплата труда государственных служащих, за исключением государственных служащих Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, осуществляется в соответствии с единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета, утверждаемой Правительством Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан.

Оплата труда государственных служащих производится за счет средств республиканского и местных бюджетов, средств Национального Банка Республики Казахстан и (или) Специального государственного фонда, определенного законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов, если дополнительные источники финансирования не установлены законами Республики Казахстан.

Порядок и условия выплаты бонусов, премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет средств государственного бюджета, определяются Правительством Республики Казахстан.

2. Оплата труда государственных служащих устанавливается в зависимости от характера, объема и результатов выполняемой государственными служащими работы.

3. Должностной оклад государственных служащих подлежит индексации в соответствии с законодательством Республики Казахстан не реже одного раза в три года в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан по представлению центрального уполномоченного органа по государственному планированию.

4. В стаж работы государственных служащих, предусмотренный законодательством Республики Казахстан, дающий право на установление должностного оклада, устанавливаемого на основании единой системы финансирования и оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет средств государственного бюджета, включается все время пребывания на государственной службе и иное время, определяемое правилами исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада, на которых распространяется соответствующее законодательство Республики Казахстан.

Правила исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада, утверждаются уполномоченным органом по согласованию с Аппаратом Правительства Республики Казахстан.

5. Удержания из заработной платы государственного служащего производятся по решению суда, а также в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан и настоящей статьей.

6. Удержания из заработной платы государственного служащего для погашения его задолженности перед государственном органом, в котором он работает, могут производиться на основании акта работодателя с уведомлением государственного служащего:

1) для погашения неизрасходованных и несвоевременно возвращенных денег, выданных в связи с командировкой;

2) для возмещения неотработанного аванса, выданного государственному служащему в счет заработной платы;

3) в случае перенесения ежегодного оплачиваемого трудового отпуска и (или) дополнительных оплачиваемых дней отпуска или отзыва государственного служащего из них;

4) в иных случаях при наличии письменного согласия государственного служащего.

7. Удержания из заработной платы государственного служащего для погашения его задолженности перед организацией образования при Президенте Республики Казахстан в связи с незавершением обучения могут производиться на основании акта работодателя с уведомлением государственного служащего.

8. При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным листам, а также в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан и настоящей статьей, размер ежемесячного удержания не может превышать пятьдесят процентов причитающейся государственному служащему заработной платы.

9. Размер должностного оклада граждан Республики Казахстан, принятых по трудовому договору для временного исполнения обязанностей, предусмотренных государственной должностью, до получения результатов специальной проверки, а также граждан Республики Казахстан, временно назначенных на исполнение таких должностных полномочий при создании государственного органа или на временно вакантную административную государственную должность корпуса «Б», устанавливается в минимальном размере, предусмотренном для соответствующей государственной должности.

Статья 49. Отпуска государственных служащих

1. Государственному служащему предоставляется отпуск, предусмотренный настоящим Законом, трудовым законодательством Республики Казахстан.

2. Предоставление, перенос отпуска, дополнительных оплачиваемых дней отпуска либо отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и (или) из дополнительных оплачиваемых дней отпуска осуществляются по решению должностного лица (органа), имеющего право назначения на должность государственного служащего и освобождения его от должности, либо уполномоченного им должностного лица (органа).

Избранный государственный служащий уходит в отпуск или использует дополнительные оплачиваемые дни отпуска путем издания собственного акта по согласованию с вышестоящим должностным лицом. Отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и (или) из дополнительных оплачиваемых дней отпуска избранного государственного служащего осуществляется по решению вышестоящего должностного лица.

3. Государственному служащему предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью тридцать календарных дней с выплатой пособия для оздоровления в размере двух должностных окладов в течение рабочего года, который составляет двенадцать календарных месяцев, исчисленных с первого дня работы.

Пособие для оздоровления выплачивается государственному служащему единовременно в полном объеме один раз в календарном году и не может предоставляться более одного раза в одном рабочем году. В случае использования ежегодного оплачиваемого трудового отпуска по частям пособие для оздоровления выплачивается вместе с одной из частей отпуска.

При должностном перемещении в течение года на другую государственную должность выплата пособия для оздоровления не производится, если оно было предоставлено на предыдущей государственной должности в том же календарном году.

4. Государственному служащему в зависимости от стажа государственной службы предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отпуска:

1) имеющему стаж работы десять и более лет, – продолжительностью три календарных дня;

2) имеющему стаж работы пятнадцать и более лет, – продолжительностью пять календарных дней;

3) имеющему стаж работы двадцать и более лет, – продолжительностью десять календарных дней.

Государственным служащим в целях формирования здорового образа жизни и пропаганды массового спорта предоставляются дополнительные дни отпуска продолжительностью три календарных дня.

Дополнительные оплачиваемые дни отпуска суммируются с оплачиваемым ежегодным трудовым отпуском и могут предоставляться одновременно с ним или отдельно по желанию государственного служащего.

5. Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков и дополнительных оплачиваемых дней отпуска определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым уполномоченным должностным лицом с учетом мнения государственных служащих, либо устанавливается вне графика отпусков по соглашению сторон.

Внесение изменений в график отпусков допускается по взаимному согласию сторон.

6. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предоставляется государственному служащему в течение рабочего года за фактически отработанное время в полном объеме.

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и (или) дополнительные оплачиваемые дни отпуска предоставляются государственному служащему в обязательном порядке в соответствии с графиком отпусков.

По желанию государственного служащего оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, дополнительные оплачиваемые дни отпуска могут предоставляться по частям. При этом продолжительность одной из частей оплачиваемого ежегодного трудового отпуска должна составлять не менее двух календарных недель.

Перенос неиспользованного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, дополнительных оплачиваемых дней отпуска или части указанных отпусков государственным служащим на следующий рабочий год допускается на период, не превышающий тридцати календарных дней.

7. Оплата ежегодного трудового отпуска, пособия для оздоровления, дополнительных оплачиваемых дней отпуска производится не позднее чем за три календарных дня до его начала, а в случае предоставления отпуска вне графика отпусков оплата производится не позднее трех календарных дней со дня его предоставления.

8. Государственному служащему может быть предоставлен краткосрочный оплачиваемый отпуск в полном объеме или по частям сроком не более десяти календарных дней в течение календарного года в случаях:

1) смерти членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков) или свойственников (братьев, сестер, родителей и детей супругов);

2) вступления в брак;

3) рождения ребенка, усыновления или удочерения детей;

4) в иных случаях по взаимному согласию сторон.

Краткосрочный оплачиваемый отпуск предоставляется по заявлению государственного служащего, поданному не позднее тридцати календарных дней со дня наступления соответствующего события.

9. Государственному служащему, направленному на обучение, стажировку за рубеж в рамках международной стипендии «Болашак», предоставляется учебный отпуск с сохранением места работы (государственной должности).

При этом учебный отпуск, в том числе в случае обучения в рамках государственного образовательного заказа по программам послевузовского образования, за исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящего пункта, предоставляется государственному служащему по соглашению с государственным органом.

Государственному служащему предоставляется учебный отпуск с сохранением места работы (государственной должности) и заработной платы при направлении на переподготовку, повышение квалификации.

Государственный служащий, находящийся в учебном отпуске, в случаях совершения дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, нарушения норм служебной этики может быть отозван из учебного отпуска без его согласия для рассмотрения вопроса о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Учебный отпуск возобновляется после принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности государственного служащего, за исключением случаев его увольнения.

10. Административный государственный служащий с его письменного согласия может быть отозван из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и (или) дополнительных оплачиваемых дней отпуска в случае служебной необходимости.

Отзыв государственного служащего из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и (или) дополнительных оплачиваемых дней отпуска без его согласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий;

2) для предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибелью человека или порчей имущества;

3) при введении чрезвычайного или военного положения либо введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье человека.

Оставшаяся часть неиспользованного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и (или) дополнительных оплачиваемых дней отпуска предоставляется государственному служащему в любое другое время календарного года либо с согласия государственного служащего ему производится компенсационная выплата за дни неиспользованной части оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и (или) дополнительных оплачиваемых дней отпуска.

11. При прекращении государственной службы либо освобождении от государственной должности в связи с назначением на другую государственную должность в ином государственном органе государственному служащему, который не использовал оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, его часть и (или) дополнительные оплачиваемые дни отпуска, производится компенсационная выплата за неиспользованные дни отпуска. Компенсационная выплата исчисляется из расчета средней заработной платы государственного служащего.

12. Государственному служащему по его заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан. В период отпуска без сохранения заработной платы за государственным служащим сохраняется место работы (государственная должность).

Статья 50. Гарантии, связанные с изменением условий труда

1. Изменение наименования государственной должности административного государственного служащего либо наименования государственного органа (структурного подразделения), в котором он работает, не влекущее изменений условий труда, не является основанием для его увольнения или назначения на другую государственную должность.

В данном случае должностным лицом (органом), имеющим право назначения на государственную должность, издается соответствующий акт о переназначении на государственную должность.

2. В случае если по временно вакантной административной государственной должности основной административный государственный служащий освобожден от государственной должности без выхода на работу, то лицо, временно занимающее данную государственную должность, вправе продолжить работу на данной государственной должности на постоянной основе без проведения конкурса, за исключением лиц, указанных в пункте 4 статьи 28 настоящего Закона.

В данном случае должностным лицом (органом), имеющим право назначения на государственную должность, издается акт о переназначении на государственную должность.

3. При изменении структуры управления внутри государственного органа административный государственный служащий назначается на государственную должность, равнозначную ранее занимаемой государственной должности, соответствующую ранее исполняемым должностным полномочиям.

В случае отсутствия равнозначной государственной должности административному государственному служащему предлагается иная государственная должность при условии его соответствия установленным квалификационным требованиям. При отсутствии иной государственной должности административный государственный служащий подлежит увольнению.

Не допускается назначение административных государственных служащих на временно вакантные государственные должности при наличии иной вакантной государственной должности, кроме случаев замещения временно отсутствующего государственного служащего либо согласия самого административного государственного служащего.

Административный государственный служащий, получивший уведомление о предлагаемой государственной должности, обязан в течение пяти рабочих дней сообщить о принятом решении. В случае отсутствия решения в указанный срок или отказа от предложенной государственной должности он подлежит увольнению.

При увольнении административному государственному служащему, имеющему стаж государственной службы не менее трех лет, выплачивается выходное пособие в размере четырех среднемесячных заработных плат.

При стаже государственной службы менее трех лет административному государственному служащему выплачивается выходное пособие в размере одной среднемесячной заработной платы.

4. При передаче государственному органу функций, полномочий и (или) штатных единиц другого государственного органа, в том числе упраздненного (ликвидированного) либо реорганизованного государственного органа, административным государственным служащим, выполнявшим переданные функции, полномочия и (или) занимавшим такие штатные единицы, предлагаются равнозначные государственные должности в государственном органе, которому переданы функции, полномочия и (или) штатные единицы другого государственного органа, в том числе упраздненного (ликвидированного) либо реорганизованного государственного органа.

В случае отсутствия равнозначной государственной должности административному государственному служащему предлагается иная государственная должность в этом же государственном органе при условии его соответствия установленным квалификационным требованиям.

При отсутствии иной государственной должности административный государственный служащий подлежит увольнению.

Не допускается назначение административных государственных служащих на временно вакантные государственные должности при наличии иной вакантной государственной должности, кроме случаев замещения временно отсутствующего государственного служащего либо согласия самого административного государственного служащего.

Административный государственный служащий, получивший уведомление о предлагаемой государственной должности, обязан в течение пяти рабочих дней сообщить о принятом решении. В случае отсутствия решения в указанный срок или отказа от предложенной государственной должности он подлежит увольнению.

При увольнении административному государственному служащему, имеющему стаж государственной службы не менее трех лет, государственным органом, которому переданы функции, полномочия и (или) штатные единицы другого государственного органа, в том числе упраздненного (ликвидированного) либо реорганизованного государственного органа, выплачивается выходное пособие в размере четырех среднемесячных заработных плат. При стаже государственной службы менее трех лет административному государственному служащему выплачивается выходное пособие в размере одной среднемесячной заработной платы.

Административный государственный служащий, получивший выходное пособие, в случае приема в течение трех месяцев после увольнения в государственный орган, в котором ему предлагалась государственная должность в соответствии с настоящим пунктом, обязан возвратить выходное пособие.

Примечание. Для целей настоящего пункта под другим государственным органом подразумевается государственный орган, зарегистрированный в качестве самостоятельного юридического лица.

5. При сокращении штатной численности государственного органа или государственных должностей государственному служащему, занимающему сокращаемую государственную должность, производится выплата выходного пособия в размере четырех среднемесячных заработных плат при наличии стажа государственной службы не менее трех лет. При стаже государственной службы менее трех лет государственному служащему выплачивается выходное пособие в размере одной среднемесячной заработной платы.

6. В случае упразднения (ликвидации) государственного органа административному государственному служащему производится выплата выходного пособия в размере четырех среднемесячных заработных плат при наличии стажа государственной службы не менее трех лет. При стаже государственной службы менее трех лет административному государственному служащему выплачивается выходное пособие в размере одной среднемесячной заработной платы.

Статья 51. Передислокация государственного органа

1. Передислокация государственного органа подразумевает перемещение его места нахождения в пределах либо за пределы установленного населенного пункта.

Передислокация государственного органа осуществляется на основании акта Президента Республики Казахстан.

2. При передислокации государственного органа должны быть соблюдены следующие требования:

1) обеспечение бесперебойного выполнения государственных функций и предоставления государственных услуг;

2) соблюдение прав и интересов государственных служащих, в том числе их прав на труд и социальные гарантии;

3) рациональное использование бюджетных средств, выделенных на передислокацию государственного органа.

3. Государственный орган не менее чем за месяц уведомляет государственных служащих о передислокации и их перемещении на другие рабочие места. Государственные служащие, получившие уведомление, обязаны в течение пяти рабочих дней сообщить о принятом решении по перемещению на другие рабочие места в связи с передислокацией государственного органа. При отказе государственных служащих от перемещения они подлежат увольнению.

4. При передислокации государственного органа в другой населенный пункт государственным служащим должны быть предложены служебное жилище либо жилищные выплаты, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

Правила исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, возврата, приостановления и возобновления жилищных выплат, выплат подъемного пособия, а также возмещения затрат на перевозку личного имущества государственным служащим, перемещенным в другой населенный пункт в связи с передислокацией государственного органа, утверждаются Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

Статья 52. Меры социальной защиты государственных служащих

1. Государственные служащие обеспечиваются жилищем в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях» и иным законодательством Республики Казахстан.

Государственные служащие имеют право на участие в льготных жилищных программах, разработанных для обеспечения их жилищем. Условия и порядок участия в таких программах регулируются законодательством Республики Казахстан.

2. Государственные служащие и члены их семей, проживающие совместно с ними, пользуются в установленном порядке медицинским обслуживанием в соответствующих государственных учреждениях здравоохранения.

3. Дети дошкольного возраста государственных служащих, ротированных, передислоцированных или перемещенных в другой населенный пункт (за исключением государственных служащих, назначенных на должность по конкурсу), имеют право на зачисление в детские дошкольные учреждения по месту жительства вне очереди.

4. Государственным служащим при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, за исключением занятия государственной должности по конкурсу, предоставляются жилищные выплаты, подъемное пособие, а также возмещаются затраты на перевозку их личного имущества.

Правила исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, возврата, приостановления и возобновления жилищных выплат, выплат подъемного пособия, а также возмещения затрат на перевозку личного имущества государственным служащим, назначенным в другой населенный пункт, утверждаются Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

Перечень должностей государственных служащих, имеющих право при назначении в другой населенный пункт на жилищные выплаты, подъемное пособие, а также возмещение затрат на перевозку личного имущества, определяются правилами исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, возврата, приостановления и возобновления жилищных выплат, выплат подъемного пособия, а также возмещения затрат на перевозку личного имущества государственным служащим, назначенным в другой населенный пункт.

5. Административным государственным служащим корпуса «Б», работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. В случае смерти государственного служащего членам его семьи выплачивается единовременное пособие в размере трех среднемесячных заработных плат по последнему месту службы в государственном органе, при этом размер пособия не может быть ниже размера, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан.

7. При направлении государственного служащего на прохождение обязательных медицинских осмотров либо при временном освобождении для выполнения государственных или общественных обязанностей за ним сохраняются место работы (государственная должность) и заработная плата.

Статья 53. Особенности прохождения государственной службы в период временной нетрудоспособности

1. Государственный орган за счет предусмотренных средств обязан выплачивать государственным служащим выплаты по временной нетрудоспособности.

Выплаты по временной нетрудоспособности не производятся:

1) государственному служащему, временная нетрудоспособность которого наступила при исполнении должностных обязанностей, полученная при совершении им уголовного правонарушения, в случае установления виновности вступившим в законную силу обвинительным приговором суда;

2) при временной нетрудоспособности работника вследствие заболеваний или производственных травм, наступивших из-за употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

3) за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, дополнительные дни отпуска, краткосрочный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы;

4) за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

5) в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан.

2. Период временной нетрудоспособности государственного служащего не должен превышать два месяца подряд либо суммарно более шести месяцев по различным заболеваниям в течение рабочего года, за исключением случаев, когда заболевание входит в перечень заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемый уполномоченным государственным органом в области здравоохранения.

Истечение установленного срока временной нетрудоспособности является основанием для увольнения государственного служащего.

Действие настоящего пункта не распространяется на случаи нахождения государственного служащего в отпуске по беременности, родам или усыновлению (удочерению) новорожденного ребенка (детей).

Время нахождения государственного служащего на лечении в связи с полученными им при исполнении должностных полномочий производственными травмами либо увечьями (ранениями, контузиями, травмами) сроком не ограничивается.

Статья 54. Пенсионное и социальное обеспечение государственных служащих

Пенсионное и социальное обеспечение государственных служащих осуществляется в соответствии с Социальным кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 55. Гарантии и компенсации государственным служащим при служебных командировках

1. Государственным служащим возмещаются расходы на служебные командировки, в том числе и в иностранные государства, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

На государственных служащих распространяются предусмотренные законодательством Республики Казахстан гарантии и право на получение суточных за время нахождения в служебной командировке и возмещение расходов по проезду к месту назначения и обратно, расходов по найму жилого помещения.

2. За командированными государственными служащими сохраняются место работы (государственная должность) и заработная плата.

Статья 56. Гарантии и компенсации персонала дипломатической службы Республики Казахстан

Гарантии и компенсации персонала дипломатической службы Республики Казахстан устанавливаются Законом Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан».

Статья 57. Гарантии при призыве государственных служащих на воинскую службу

Государственным служащим в случае их призыва на воинскую службу (за исключением призыва по мобилизации, при военном положении и в военное время) или воинские сборы в соответствии с законодательством Республики Казахстан предоставляется отпуск без сохранения заработной платы и за ними сохраняется место работы (государственная должность) на период воинской службы (воинских сборов), а в случае заключения контракта о прохождении воинской службы в резерве сохраняется место работы (государственная должность) в периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях.

Глава 8. СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Статья 58. Служебная дисциплина

1. Служебной дисциплиной на государственной службе является обязательное соблюдение государственным служащим законодательства Республики Казахстан, актов государственных органов и его должностных обязанностей.

2. Руководители государственных органов и структурных подразделений государственного органа несут ответственность за состояние служебной дисциплины среди подчиненных государственных служащих.

3. За уголовные и административные правонарушения, совершенные государственными служащими вне расположения государственных органов в неслужебное время и не связанные со служебной деятельностью или интересами государственной службы, соответствующий руководитель не несет ответственности, за исключением совершения коррупционных преступлений.

4. В целях обеспечения и укрепления служебной дисциплины в отношении государственных служащих могут применяться меры поощрения, дисциплинарные взыскания, а также меры правового воздействия, не связанные с дисциплинарными взысканиями, предусмотренные настоящим Законом.

Статья 59. Поощрения

1. Поощрения государственных служащих применяются за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную государственную службу, выполнение заданий особой важности и сложности, другие достижения в работе, а также по результатам оценки их деятельности.

2. К государственным служащим могут применяться следующие поощрения с указанием конкретных заслуг в акте государственного органа:

1) премирование в виде единовременного денежного вознаграждения;

2) объявление благодарности;

3) награждение ценным подарком;

4) награждение грамотой;

5) присвоение почетного звания;

6) досрочное снятие дисциплинарного взыскания;

7) иные формы поощрения, в том числе награждение ведомственными наградами.

При досрочном снятии дисциплинарного взыскания одновременно с ним в течение одного месяца не могут применяться другие формы поощрения.

Типовые правила применения поощрений к государственным служащим, за исключением премирования в виде единовременного денежного вознаграждения, досрочного снятия дисциплинарного взыскания, утверждаются уполномоченным органом.

3. За особые заслуги государственные служащие могут быть представлены к награждению государственными наградами в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан».

4. По случаю празднования национальных, государственных, профессиональных и иных праздников к награждению ведомственными наградами могут быть представлены ветераны государственной службы Республики Казахстан в порядке, установленном актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

5. При выходе на пенсию государственного служащего, награжденного государственной наградой или ведомственной наградой уполномоченного органа, имеющего стаж государственной службы не менее двадцати пяти лет, ему выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере четырех должностных окладов.

Статья 60. Ответственность государственных служащих

1. Государственные служащие несут юридическую ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей, нарушение требований законодательства Республики Казахстан и актов государственных органов в соответствии с законами Республики Казахстан.

Юридическая ответственность включает уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность.

2. Политическая ответственность наступает за ненадлежащее исполнение и (или) недостижение целей и задач государственной политики.

Политическая ответственность влечет прекращение полномочий политических государственных служащих в связи с отставкой, утратой доверия либо принятием решения о прекращении полномочий должностным лицом (органом), уполномоченным на назначение на государственную должность и освобождение от занимаемой государственной должности.

Политические государственные служащие несут политическую и юридическую ответственность.

3. Избираемые государственные служащие несут юридическую ответственность.

Избираемые государственные служащие также несут ответственность перед населением за недостижение целей и задач предвыборной программы и (или) решения, принимаемые либо реализуемые ими в рамках своих должностных полномочий, которая включает прекращение их полномочий в связи с отставкой или в иных случаях в соответствии с законами Республики Казахстан.

4. Административные государственные служащие несут юридическую ответственность.

5. Должностным лицам запрещается отдавать приказы, распоряжения, не имеющие отношения к исполнению должностных обязанностей и (или) направленные на нарушение законодательства Республики Казахстан.

Выполнение заведомо противоправного приказа, распоряжения не освобождает государственного служащего от ответственности.

При сомнениях в правомерности полученного для исполнения приказа, распоряжения государственный служащий должен незамедлительно сообщить об этом в письменном виде своему непосредственному руководителю и руководителю, отдавшему приказ, распоряжение. В случае, если непосредственный руководитель государственного служащего и руководитель письменно подтверждают приказ, распоряжение, государственный служащий обязан их исполнить, если выполнение их не влечет действий, которые относятся к уголовным правонарушениям или административным правонарушениям.

Ответственность за последствия исполнения государственным служащим неправомерных приказа, распоряжения несет непосредственный руководитель или руководитель, подтвердивший приказ, распоряжение.

6. Государственные служащие имеют право на обжалование принимаемых в отношении них решений государственного органа, действий (бездействия) его должностных лиц в вышестоящий государственный орган и (или) уполномоченный орган либо в суд.

7. Руководители государственных органов и их заместители, акимы и их заместители, руководители аппаратов, руководители структурных подразделений государственных органов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, несут в соответствии с законами Республики Казахстан дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных преступлений непосредственно им подчиненными либо курируемыми ими лицами при совокупности следующих условий:

1) установлена связь между коррупционным преступлением и виной в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений;

2) в отношении указанных лиц имеется вступивший в законную силу судебный акт о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное преступление либо уголовное дело за совершение коррупционного преступления прекращено органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

8. Материальная ответственность государственного служащего наступает за ущерб, причиненный государственному органу, в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Государственный служащий обязан возместить прямой действительный ущерб, причиненный государственному органу.

10. Материальная ответственность государственного служащего за ущерб, причиненный государственному органу, исключается, если ущерб возник в результате непреодолимой силы либо крайней необходимости, необходимой обороны, а также неисполнения государственным органом обязанности по обеспечению надлежащих условий для сохранности государственного имущества, переданного государственному служащему.

Статья 61. Дисциплинарные проступки государственного служащего и дисциплинарные взыскания

1. Дисциплинарный проступок государственного служащего (далее – дисциплинарный проступок) – противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него обязанностей, превышение должностных полномочий, нарушение служебной дисциплины и служебной этики, а также непринятие мер по устранению нарушений.

2. Дисциплинарные взыскания являются мерой дисциплинарной ответственности.

За совершение дисциплинарных проступков на государственных служащих налагаются следующие виды дисциплинарных взысканий:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) предупреждение о неполном служебном соответствии;

5) понижение должностного уровня государственного служащего;

6) понижение в государственной должности, за исключением избранных государственных служащих;

7) признание избранного государственного служащего не соответствующим занимаемой должности;

8) увольнение с занимаемой государственной должности, за исключением избранных государственных служащих.

Законами Республики Казахстан могут устанавливаться иные виды взысканий.

3. Дисциплинарное взыскание в виде понижения в государственной должности налагается при наличии следующей вакантной нижестоящей государственной должности в государственном органе, за исключением временно вакантных государственных должностей, и соответствии государственного служащего квалификационным требованиям, установленным к данной государственной должности. Назначение на нижестоящую государственную должность осуществляется без проведения конкурса.

Дисциплинарное взыскание в виде понижения должностного уровня государственного служащего налагается при наличии следующего нижестоящего должностного уровня. При его отсутствии налагается дисциплинарное взыскание в виде понижения в государственной должности в соответствии с частью первой настоящего пункта.

Дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой государственной должности и признания избранного государственного служащего не соответствующим занимаемой должности налагается по основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

4. Государственный служащий, занявший другую политическую или административную государственную должность, привлекается к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка на предыдущей государственной должности с учетом сроков наложения дисциплинарного взыскания в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Дисциплинарное взыскание:

1) налагается должностным лицом (органом), имеющим такие полномочия, либо иным должностным лицом (органом), которому делегированы эти полномочия (далее – лицом, уполномоченным на наложение дисциплинарного взыскания);

2) не может быть наложено повторно за один и тот же проступок при условии законности наложения первого дисциплинарного взыскания и соответствия дисциплинарного взыскания тяжести проступка;

3) налагается в соответствии с настоящим Законом и порядком наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих, определяемых Президентом Республики Казахстан.

6. Лицами, уполномоченными на наложение дисциплинарного взыскания, признаются при:

1) наложении дисциплинарного взыскания на политического государственного служащего – должностное лицо (орган), имеющее (имеющий) право назначения на должность политического государственного служащего и освобождения его от должности, либо уполномоченное им должностное лицо (орган);

2) наложении дисциплинарного взыскания на избранного государственного служащего – вышестоящее должностное лицо;

3) наложении дисциплинарного взыскания на административного государственного служащего, за исключением административного государственного служащего, назначаемого местным представительным органом, – должностное лицо (орган), имеющее (имеющий) право назначения на должность административного государственного служащего и освобождения его от должности, либо уполномоченное им должностное лицо (орган);

4) наложении дисциплинарного взыскания на административного государственного служащего, назначаемого местным представительным органом, – местный представительный орган либо уполномоченное им должностное лицо (уполномоченный орган).

7. Решение вопросов дисциплинарной ответственности государственного служащего принимается лицом, уполномоченным на наложение дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарная ответственность государственного служащего рассматривается коллегиальным органом в соответствии с порядком наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, определяемым Президентом Республики Казахстан.

8. При наложении на избранного государственного служащего дисциплинарного взыскания в виде признания не соответствующим занимаемой должности копия соответствующего акта направляется в местный представительный орган, который в месячный срок рассматривает вопрос о прекращении полномочий избранного государственного служащего либо продолжении осуществления им своих обязанностей.

В случае принятия решения о прекращении полномочий избранного государственного служащего копия решения местного представительного органа направляется в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Территориальная избирательная комиссия на основании решения местного представительного органа принимает к сведению факт утраты полномочий избранного государственного служащего.

Статья 62. Дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу

1. Дисциплинарными проступками, дискредитирующими государственную службу, в настоящем Законе признаются следующие деяния государственных служащих:

1) неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, организаций;

2) использование своих должностных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением своих материальных интересов либо близких родственников и свойственников;

3) предоставление не предусмотренных законами Республики Казахстан преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по государственной службе;

4) оказание неправомерного предпочтения физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений;

5) оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного законодательством Республики Казахстан содействия в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением дохода деятельности;

6) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении государственных функций, если таковая не подлежит официальному распространению;

7) необоснованный отказ в предоставлении информации физическим и (или) юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством Республики Казахстан, либо ее задержка, передача недостоверной или неполной информации;

8) требование от физических и (или) юридических лиц информации, предоставление которой такими лицами не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

9) передача государственных финансовых и материальных ресурсов в избирательные фонды отдельных кандидатов;

10) дарение подарков и оказание неслужебных услуг лицам для получения с использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества;

11) явное воспрепятствование физическим и (или) юридическим лицам в реализации их прав, свобод и законных интересов;

12) грубые нарушения требований к организации и проведению государственного контроля в отношении субъектов предпринимательства, установленных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 7) статьи 151, подпунктах 2), 6) и 8) пункта 2 статьи 156 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

13) делегирование полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим или юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль и надзор за нею;

14) передача государственных контрольных и надзорных функций организациям, не имеющим статуса государственного органа;

15) принятие за исполнение своих государственных или приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, услуг и иных форм от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Деньги, поступившие на счет государственного служащего без ведома указанного лица, а также средства, полученные им в связи с выполнением соответствующих функций в нарушение части первой настоящего подпункта, подлежат не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств;

16) принятие подарков и (или) услуг в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций от государственных служащих и иных лиц, зависимых от них по службе, за общее покровительство или попустительство по службе.

Подарки, поступившие без ведома государственного служащего, а также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций в нарушение части первой настоящего подпункта, подлежат безвозмездной передаче в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом в течение семи рабочих дней со дня получения подарка либо со дня, когда государственному служащему стало известно о поступившем подарке, а оказанные государственному служащему при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи рабочих дней со дня оказания услуги либо со дня, когда государственному служащему стало известно об оказании услуги.

Государственный служащий, к которому поступили подарки, вправе их выкупить в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе». Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются в республиканский бюджет;

17) принятие приглашений во внутригосударственные и зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц как иностранных, так и Республики Казахстан, за исключением поездок:

по приглашению супруга (супруги), родственников за их счет;

по приглашению иных физических лиц (с согласия вышестоящего должностного лица и (или) органа), если отношения с ними не затрагивают вопросов служебной деятельности приглашаемых;

осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан или на взаимной договоренности между государственными органами Республики Казахстан и государственными органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных организаций;

осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица или органа для участия в научных, спортивных, творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет средств организаций, в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких организаций;

18) использование не предусмотренных законодательством Республики Казахстан преимуществ в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущества.

2. Дисциплинарными проступками, дискредитирующими государственную службу, также являются действия, в том числе не связанные с исполнением должностных полномочий, но подрывающие достоинство и авторитет государственной службы, а именно:

1) немедицинское употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров;

2) управление транспортным средством в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения.

3. Члены семьи государственного служащего не вправе принимать подарки и (или) услуги, приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц как иностранных, так и Республики Казахстан, с которыми государственный служащий связан по службе.

Государственный служащий обязан безвозмездно передать незаконно полученные членами его семьи подарки в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом в течение семи рабочих дней со дня, когда ему стало известно о получении подарка, и возместить стоимость услуг, которыми неправомерно воспользовались члены его семьи, путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи рабочих дней со дня, когда государственному служащему стало известно об оказании услуги.

4. Совершение государственным служащим каких-либо дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, указанных в подпунктах 1), 6), 7), 8), 10), 11) и 12) пункта 1 настоящей статьи, если они не содержат признаков уголовного правонарушения либо административного правонарушения, влечет понижение в государственной должности, а в случае отсутствия вакантной нижестоящей государственной должности – наложение дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Повторное совершение дисциплинарных проступков, указанных в части первой настоящего пункта, в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первый дисциплинарный проступок влечет увольнение с занимаемой государственной должности, признание избранного государственного служащего не соответствующим занимаемой должности.

5. Совершение государственным служащим каких-либо дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, если они не содержат признаков уголовного правонарушения либо административного правонарушения, влечет наложение дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, признания избранного государственного служащего не соответствующим занимаемой должности, увольнения с занимаемой государственной должности.

Повторное совершение дисциплинарных проступков, указанных в части первой настоящего пункта, в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первый дисциплинарный проступок влечет увольнение с занимаемой государственной должности, признание избранного государственного служащего не соответствующим занимаемой должности.

6. Совершение государственным служащим каких-либо дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, указанных в подпунктах 9), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) пункта 1 и пункте 2 настоящей статьи, влечет увольнение с занимаемой государственной должности, признание избранного государственного служащего не соответствующим занимаемой должности.

Статья 63. Основания и условия наложения дисциплинарных взысканий, а также гарантии прав государственных служащих при привлечении их к дисциплинарной ответственности

1. Основанием наложения дисциплинарного взыскания является совершение государственным служащим дисциплинарного проступка.

Условием наложения дисциплинарного взыскания является отсутствие обстоятельств, исключающих дисциплинарную ответственность государственного служащего.

2. Обстоятельствами, исключающими дисциплинарную ответственность, признаются:

1) истечение срока наложения дисциплинарного взыскания;

2) исполнение неправомерных приказа, распоряжения, подтвержденных непосредственным руководителем и руководителем;

3) вынужденные меры для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни, здоровью, правам и законным интересам физических и юридических лиц, интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными способами;

4) признание утратившим силу, отмена ранее изданного акта или его отдельных положений, нарушение которых влечет дисциплинарную ответственность;

5) привлечение государственного служащего к административной ответственности в качестве должностного лица;

6) иные случаи, предусмотренные законами Республики Казахстан.

3. При наложении дисциплинарного взыскания и определении его вида учитываются следующие критерии:

1) содержание и характер совершенного дисциплинарного проступка;

2) тяжесть и обстоятельства совершенного проступка;

3) данные, характеризующие личность государственного служащего и его отношение к службе;

4) степень вины государственного служащего;

5) обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность;

6) обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность.

4. Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

1) добровольное сообщение государственного служащего

о совершении им дисциплинарного проступка непосредственному руководителю или руководству государственного органа;

2) совершение дисциплинарного проступка при отсутствии дисциплинарного взыскания и наличии согласия с фактом совершения проступка;

3) совершение дисциплинарного проступка при сложившихся тяжелых личных или семейных обстоятельствах;

4) совершение дисциплинарного проступка в результате физического, психического либо иного принуждения;

5) отсутствие негативных последствий.

5. Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

1) повторное совершение такого же дисциплинарного проступка, если за первый проступок к государственному служащему уже применялось дисциплинарное взыскание и оно не снято в установленном порядке;

2) вовлечение подчиненного государственного служащего в совершение дисциплинарного проступка;

3) совершение дисциплинарного проступка в период введения чрезвычайного положения или иных ограничительных мер;

4) грубое несоблюдение должностных обязанностей;

5) совершение дисциплинарного проступка в период нахождения на профилактическом учете;

6) совершение дисциплинарного проступка в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения или в результате употребления психоактивного вещества.

6. К грубому несоблюдению должностных обязанностей относится ненадлежащее исполнение или неисполнение государственным служащим обязанностей, заключающееся в:

1) причинении вреда жизни и здоровью человека;

2) совершении действий, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению обязанностей, несоблюдении служебной этики, вызвавших общественный резонанс;

3) нахождении на работе в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения, в том числе употреблении в течение рабочего дня веществ, вызывающих такое опьянение;

4) разглашении служебной информации, причинившем вред интересам государственного органа;

5) разглашении сведений, затрагивающих личную жизнь, честь и достоинство человека и гражданина;

6) необеспечении сохранности государственной собственности, использовании вверенной государственной собственности в неслужебных целях;

7) совершении иных действий, вызвавших негативные последствия, явно подрывающих имидж государственной службы;

8) иных действиях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

7. Наложение дисциплинарного взыскания не освобождает государственного служащего, совершившего дисциплинарный проступок, от исполнения обязанности, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой было наложено дисциплинарное взыскание.

8. Государственный служащий должен быть ознакомлен со всеми материалами, связанными с привлечением его к дисциплинарной ответственности, ему предоставляется право лично участвовать в процедуре служебного расследования.

9. Действия (бездействие) и решения государственного органа или должностного лица могут быть обжалованы привлекаемыми к ответственности государственными служащими в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 64. Сроки наложения и действия дисциплинарных взысканий

1. Дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

Дисциплинарное взыскание за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, предусмотренное настоящим Законом, налагается не позднее трех месяцев со дня обнаружения проступка и не может быть наложено позднее одного года со дня совершения проступка.

В случаях прекращения уголовного дела органом уголовного преследования или судом, прекращения производства по делу об административном правонарушении и наличия в деяниях государственного служащего признаков дисциплинарного проступка дисциплинарное взыскание налагается не позднее трех месяцев со дня прекращения уголовного дела, производства по делу об административном правонарушении, но не позднее одного года со дня совершения данного проступка.

Дисциплинарное взыскание за нарушение бюджетного законодательства Республики Казахстан налагается не позднее трех месяцев со дня обнаружения проступка и не может быть наложено позднее одного года со дня совершения проступка.

Днем обнаружения дисциплинарного проступка, c которого начинается течение срока, считается день, когда коллегиальным органом, рассматривающим дисциплинарную ответственность государственного служащего, вынесена рекомендация о наложении дисциплинарного взыскания лицу, уполномоченному на наложение дисциплинарного взыскания, либо день, когда указанному лицу представлено письменное объяснение государственного служащего о согласии с фактом совершения им данного проступка.

Длящимся признается дисциплинарный проступок, который характеризуется непрерывным осуществлением единого состава определенного проступка и не завершен к моменту его обнаружения.

2. Течение срока наложения дисциплинарного взыскания приостанавливается в случаях:

1) временной нетрудоспособности государственного служащего;

2) нахождения государственного служащего в отпуске или командировке;

3) нахождения государственного служащего на подготовке, переподготовке, курсах повышения квалификации и стажировке;

4) освобождения государственного служащего от исполнения своих обязанностей на время выполнения им государственных или общественных обязанностей;

5) обжалования государственным служащим в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, актов государственных органов и материалов, связанных с привлечением его к дисциплинарной ответственности;

6) производства по уголовному делу, а также до вступления в законную силу соответствующего судебного акта, связанного с исполнением государственным служащим своих должностных полномочий;

7) производства по уголовному делу по коррупционному преступлению, а также до вступления в законную силу соответствующего судебного акта в отношении подчиненного государственного служащего;

8) производства об административном правонарушении, а также до вступления в законную силу соответствующего судебного акта или акта должностного лица, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, связанного с исполнением государственным служащим своих должностных полномочий;

9) рассмотрения в суде решения государственного органа, связанного с действием (бездействием) государственного служащего.

Течение срока наложения дисциплинарного взыскания также приостанавливается на период рассмотрения актов прокурорского надзора и реагирования и возобновляется со дня принятия решения по данному акту.

3. Рассмотрение вопроса о дисциплинарной ответственности приостанавливается, а также дисциплинарное взыскание не применяется в случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, за исключением случаев, когда командирование и (или) отзыв из отпуска государственного служащего связаны с привлечением его к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение вопроса о дисциплинарной ответственности не приостанавливается, если до наступления временной нетрудоспособности государственный служащий надлежащим образом извещен о рассмотрении материалов, связанных с его дисциплинарной ответственностью.

4. Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать:

1) два месяца со дня наложения дисциплинарного взыскания в виде замечания;

2) три месяца со дня наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора;

3) четыре месяца со дня наложения дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора;

4) шесть месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, понижения должностного уровня государственного служащего, признания избранного государственного служащего не соответствующим занимаемой должности.

По дисциплинарному взысканию в виде понижения в государственной должности срок действия не устанавливается.

5. Повторное совершение дисциплинарного проступка в течение шести месяцев после наложения дисциплинарного взыскания за предыдущий дисциплинарный проступок влечет более строгое дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения с занимаемой государственной должности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Лицо, уполномоченное на наложение дисциплинарного взыскания, вправе без наложения дисциплинарного взыскания ограничиться ранее наложенным дисциплинарным взысканием, мерами правового воздействия, не связанными с дисциплинарными взысканиями, если не истек срок действия ранее наложенного дисциплинарного взыскания, имеются обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, отсутствуют обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность.

Положения части первой настоящего пункта не распространяются на дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу.

7. Дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно до истечения его срока действия лицом, уполномоченным на наложение дисциплинарного взыскания, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 65. Временное отстранение государственного служащего от исполнения должностных полномочий

Государственный служащий может быть временно отстранен от исполнения должностных полномочий:

1) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

2) в случае рассмотрения его дисциплинарной ответственности – лицом, уполномоченным на наложение дисциплинарного взыскания, до решения вопроса о дисциплинарной ответственности на срок не более одного месяца с сохранением заработной платы.

Лицом, уполномоченным на наложение дисциплинарного взыскания, издается акт о временном отстранении государственного служащего от исполнения должностных полномочий.

Статья 66. Меры правового воздействия, не связанные с дисциплинарными взысканиями

1. Меры правового воздействия, не связанные с дисциплинарными взысканиями, применяются в отношении государственных служащих в целях предупреждения совершения ими дисциплинарных проступков, устранения причин и условий, способствующих их совершению.

2. Основанием для рассмотрения вопроса о принятии мер правового воздействия, не связанных с дисциплинарными взысканиями, является наличие следующих обстоятельств:

1) совершение дисциплинарного проступка;

2) совершение административного правонарушения;

3) обращения физических и (или) юридических лиц, информация из средств массовой информации;

4) обращения правоохранительных и иных государственных органов.

3. Мерами правового воздействия, не связанными с дисциплинарными взысканиями, являются:

1) профилактическая беседа;

2) письменное предупреждение;

3) проверка компетенций государственного служащего, необходимых для эффективного выполнения государственным служащим своих должностных обязанностей;

4) индивидуальные рекомендации к поведению государственного служащего;

5) профилактический учет и мониторинг.

4. Меры правового воздействия, не связанные с дисциплинарными взысканиями, могут применяться вместе с дисциплинарными взысканиями либо отдельно в случаях, если имеются обстоятельства, исключающие или смягчающие дисциплинарную ответственность.

Меры правового воздействия, не связанные с дисциплинарными взысканиями, применяются по решению лица, уполномоченного на наложение дисциплинарного взыскания.

Решение о применении мер правового воздействия, не связанных с дисциплинарными взысканиями, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Координация деятельности государственных органов по мерам правового воздействия, не связанным с дисциплинарными взысканиями, и их учет осуществляются уполномоченными по этике.

Сведения о применении в отношении государственного служащего мер правового воздействия, не связанных с дисциплинарными взысканиями, могут быть учтены при проведении оценки деятельности государственного служащего, применении поощрений и дисциплинарных взысканий.

6. При выявлении причин и условий, способствующих совершению дисциплинарных проступков, уполномоченный орган, его территориальное подразделение, уполномоченный по этике вносят обязательные к рассмотрению рекомендации об устранении данных причин и условий лицу, уполномоченному на наложение дисциплинарного взыскания. Информация о результатах рассмотрения рекомендаций и принятых мерах предоставляется в месячный срок.

7. Порядок применения в отношении государственных служащих мер правового воздействия, не связанных с дисциплинарными взысканиями, определяется уполномоченным органом.

Глава 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ

Статья 67. Основания прекращения государственной службы

1. Основаниями прекращения государственной службы являются:

1) увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в порядке, установленном настоящим Законом;

2) смерть или объявление умершим государственного служащего в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу;

3) признание государственного служащего в порядке, установленном законами Республики Казахстан, безвестно отсутствующим или недееспособным, ограниченно дееспособным;

4) восстановление на государственной службе гражданина Республики Казахстан в должности, которую он ранее занимал;

5) выход на работу основного государственного служащего, занимающего государственную должность (в случае занятия временно вакантной государственной должности);

6) переход на выборную и иную работу (должность), влекущий прекращение государственной службы;

7) упразднение (ликвидация) государственного органа;

8) сокращение штатной численности государственного органа или государственных должностей.

2. Занятие другой государственной должности в случаях перевода, ротации, по итогам конкурса, без проведения конкурса, занятия политической государственной должности, избираемой государственной должности и иных случаях, предусмотренных настоящим Законом, законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, не является основанием для прекращения государственной службы государственным служащим. В этом случае издается акт об освобождении от государственной должности.

3. Основаниями увольнения (прекращения полномочий) государственного служащего являются:

1) подача заявления об увольнении (прекращении полномочий) по собственному желанию, за исключением случаев рассмотрения его ответственности за коррупционное правонарушение либо совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу;

2) истечение сроков должностных полномочий, предусмотренных законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

3) достижение пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан.

Политические государственные служащие, назначаемые Президентом Республики Казахстан, по достижении пенсионного возраста либо в случае истечения сроков их должностных полномочий могут продолжать осуществлять свои полномочия, как правило, сроком до пяти лет, если Президентом Республики Казахстан не принято решение об их освобождении.

Достижение избранным государственным служащим пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, не является основанием для прекращения его полномочий.

Административный государственный служащий по взаимному согласию сторон вправе один раз продлить срок пребывания на государственной службе на один год.

При этом для осуществления наставничества административный государственный служащий по взаимному согласию сторон вправе один раз продлить срок пребывания на государственной службе на два года.

Продление срока пребывания на государственной службе административного государственного служащего корпуса «Б» не допускается, если в течение одного рабочего года он дважды не получил по результатам оценки деятельности эффективную оценку, установленную законодательством Республики Казахстан, либо в течение рабочего года на него накладывалось дисциплинарное взыскание за нарушение служебной этики либо дисциплинарное взыскание за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;

4) прекращение гражданства Республики Казахстан вследствие утраты, лишения либо выхода из гражданства Республики Казахстан.

В случае приобретения государственным служащим гражданства другого государства он подлежит увольнению в порядке, установленном частью второй пункта 9 статьи 68 настоящего Закона;

5) преобразование занимаемой им государственной должности в другую государственную должность (политической должности – в административную либо избираемую должность, административной должности – в политическую либо избираемую должность, избираемой должности – в политическую либо административную должность);

6) прекращение допуска к государственным секретам в соответствии с законами Республики Казахстан, влекущее увольнение в соответствии с законами Республики Казахстан;

7) разглашение государственным служащим сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, ставших ему известными в связи с выполнением должностных обязанностей;

8) неудовлетворительные результаты оценки деятельности государственного служащего в соответствии с настоящим Законом;

9) отказ от ротации с учетом соблюдения требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы;

10) неявка государственного служащего на работу вследствие временной нетрудоспособности, влекущая увольнение в соответствии с настоящим Законом;

11) несоответствие требованиям, установленным настоящим Законом, при занятии государственной должности;

12) отсутствие на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день;

13) отсутствие на работе в связи с применением к нему меры административного ареста или привлечения к общественным работам в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

14) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;

15) прекращение уголовного дела на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

16) совершение административного коррупционного правонарушения, за исключением случая, когда государственный служащий впервые привлечен к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;

17) совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, влекущее увольнение в соответствии с законами Республики Казахстан;

18) прием на государственную должность граждан Республики Казахстан, указанных в подпунктах 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) части первой пункта 2, пункте 3 статьи 21 настоящего Закона;

19) несоблюдение ограничений, установленных законами Республики Казахстан, влекущее увольнение в соответствии с законами Республики Казахстан;

20) наложение дисциплинарного взыскания в виде увольнения за несоблюдение обязанностей, установленных законами Республики Казахстан;

21) непредставление или умышленное искажение сведений при поступлении на государственную службу, которые могли являться основаниями для отказа в приеме на государственную службу;

22) представление заведомо ложных сведений о доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности;

23) непередача в доверительное управление имущества, использование которого влечет получение доходов, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

24) непринятие мер по прекращению предпринимательской деятельности и (или) отчуждению имущества, предусмотренных частью второй пункта 5 статьи 14 настоящего Закона;

25) нахождение на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, в том числе в случаях употребления в течение рабочего дня веществ (их аналогов), вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;

26) отказ от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;

27) несоответствие расходов государственного служащего его доходам, влекущее увольнение в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

28) иные основания, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

4. Основаниями для прекращения полномочий политического государственного служащего, кроме случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи, также являются:

1) принятие отставки на основании личного письменного заявления политического государственного служащего о сложении полномочий;

2) принятие соответствующего решения должностным лицом (органом), наделенным правом назначения на должность политического государственного служащего и освобождения его от должности;

3) переход на другую работу;

4) утрата доверия.

Политические государственные служащие, назначаемые Президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению Президента Республики Казахстан в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий.

5. Основаниями для прекращения полномочий избранного государственного служащего, кроме случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи, также являются:

1) принятие отставки на основании личного письменного заявления избранного государственного служащего о сложении полномочий;

2) регистрация территориальной избирательной комиссией вновь избранного государственного служащего;

3) нахождение в социальном отпуске, на обучении и иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что избранный государственный служащий будет отсутствовать на работе более трех месяцев подряд;

4) принятие местным представительным органом района и города областного значения решения о прекращении полномочий избранного государственного служащего в связи с наложением на него дисциплинарного взыскания в виде признания не соответствующим занимаемой должности;

5) принятие вышестоящим должностным лицом вотума недоверия в отношении избранного государственного служащего, выраженного местным представительным органом района и города областного значения.

При прекращении полномочий избранного государственного служащего соответствующая территориальная избирательная комиссия принимает решение, констатирующее факт утраты соответствующим лицом полномочий избранного государственного служащего.

6. Основаниями для увольнения административного государственного служащего, кроме случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи, также являются:

1) истечение срока трудового договора, предусмотренного законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы;

2) отмена итогов конкурса или акта о назначении на административную государственную должность;

3) отрицательные результаты аттестации.

Основанием увольнения административного государственного служащего корпуса «А» является также решение должностного лица (органа), имеющего право назначения на должность административного государственного служащего корпуса «А» и освобождения его от должности, принимаемое на основе рекомендаций уполномоченной комиссии.

В случае истечения срока прикомандирования сотрудники специальных государственных органов, правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также военнослужащие, занимающие воинские должности, подлежат отзыву направляющим государственным органом либо увольнению в соответствии с законами Республики Казахстан.

7. Смена политических государственных служащих, руководителей государственных органов, являющихся административными государственными служащими, не является основанием для прекращения государственной службы административными государственными служащими корпуса «Б» по инициативе указанных лиц.

8. Государственные служащие, уволенные в соответствии с подпунктами 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) и 27) пункта 3, подпунктом 4) части первой пункта 4, подпунктами 4) и 5) части первой пункта 5 настоящей статьи, признаются уволенными (прекратившими полномочия) по отрицательным мотивам.

Статья 68. Порядок и условия увольнения (прекращения полномочий) государственного служащего

1. Решение о прекращении государственной службы, об увольнении (прекращении полномочий) государственного служащего осуществляется должностным лицом (органом), имеющим право назначения на должность государственного служащего и освобождения его от должности, либо уполномоченным им должностным лицом (органом).

2. Прекращение государственной службы осуществляется по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в случаях, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 1 статьи 67 настоящего Закона.

Датой прекращения государственной службы по указанным основаниям являются дата смерти государственного служащего, решения суда, вступившего в законную силу, о признании безвестно отсутствующим или недееспособным, ограниченно дееспособным, решения о восстановлении на государственной службе гражданина Республики Казахстан, ранее занимавшего государственную должность.

3. Прекращение государственной службы в случае, указанном в подпункте 5) пункта 1 статьи 67 настоящего Закона, осуществляется на основании уведомления (заявления) о выходе на работу основного государственного служащего, занимающего государственную должность. Уведомление (заявление) направляется лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи.

Направление уведомления о прекращении государственной службы государственному служащему, занимавшему временно вакантную государственную должность на период отсутствия основного государственного служащего, не требуется.

4. Прекращение государственной службы в случае, указанном в подпункте 6) пункта 1 статьи 67 настоящего Закона, осуществляется на основании уведомления (заявления) государственного служащего или акта избрания (назначения) на другую должность.

Уведомление направляется лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи.

Непредставление уведомления и акта избрания или назначения на другую должность не является основанием для отказа в увольнении (прекращении полномочий).

5. Прекращение государственной службы в случаях, указанных в подпунктах 7) и 8) пункта 1 статьи 67 настоящего Закона, осуществляется на основании решения об упразднении (ликвидации) государственного органа, сокращении штатной численности государственного органа.

Государственный служащий уведомляется об упразднении (ликвидации) государственного органа, сокращении штатной численности государственного органа не менее чем за один месяц до даты прекращения государственной службы. Уведомление направляется лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

С письменного согласия государственного служащего прекращение государственной службы может быть произведено до истечения срока уведомления.

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, при отказе государственного служащего от предложенной государственной должности прекращение государственной службы осуществляется до истечения срока уведомления.

Прекращение государственной службы допускается при письменном отказе государственного служащего либо наличии акта, удостоверяющего отказ государственного служащего от представления письменного отказа.

6. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 1) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании уведомления (заявления) государственного служащего не менее чем за один месяц до даты увольнения (прекращения полномочий) по собственному желанию. Уведомление (заявление) направляется лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи.

По взаимному согласию сторон увольнение (прекращение полномочий) может быть произведено до истечения срока уведомления (заявления).

Уведомление (заявление) может быть отозвано государственным служащим в течение срока уведомления (заявления).

По истечении срока уведомления (заявления) государственный служащий вправе прекратить работу, кроме случаев рассмотрения дисциплинарной ответственности государственного служащего, незавершения приема-передачи государственного имущества (документации) государственным служащим, являющимся материально ответственным лицом.

Днем увольнения является день завершения приема-передачи государственного имущества (документации), вынесения решения о дисциплинарной ответственности государственного служащего.

День увольнения не может быть позже двух месяцев со дня внесения государственным служащим уведомления (заявления) об увольнении (прекращении полномочий) по собственному желанию.

7. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 2) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится со следующего рабочего дня после дня окончания срока должностных полномочий.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

8. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 3) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится со следующего рабочего дня после дня достижения пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан.

Государственному служащему направляется уведомление не менее чем за один месяц до даты увольнения. Уведомление направляется лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

Положения настоящего пункта не распространяются на политических государственных служащих.

9. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случаях, указанных в части первой подпункта 4) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании подтверждающих сведений об утрате, лишении либо выходе из гражданства Республики Казахстан и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации.

Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в части второй подпункта 4) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании сведений, подтверждающих наличие у него иностранного гражданства, и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации, за исключением случая наличия подтверждающих сведений о подаче им ходатайства о прекращении гражданства иностранного государства.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

10. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 5) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании решения о преобразовании государственной должности в другую государственную должность.

Государственный служащий уведомляется не менее чем за один месяц до даты увольнения. Уведомление направляется лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

С письменного согласия государственного служащего увольнение может быть произведено до истечения срока уведомления.

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, при отказе государственного служащего от предложенной должности увольнение (прекращение полномочий) производится до истечения срока уведомления.

Увольнение (прекращение полномочий) допускается при предоставлении письменного отказа государственного служащего либо наличии акта, удостоверяющего отказ государственного служащего от представления письменного отказа.

11. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 6) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании решения о прекращении допуска к государственным секретам в соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан «О государственных секретах».

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

12. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 7) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании информации о разглашении сведений и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

13. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 8) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании решения о неудовлетворительных результатах оценки деятельности государственного служащего.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

14. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 9) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании отказа государственного служащего от ротации.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

Увольнение (прекращение полномочий) допускается при письменном отказе государственного служащего либо наличии акта, удостоверяющего отказ государственного служащего от представления письменного отказа.

15. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 10) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании информации о временной нетрудоспособности и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

Увольнение (прекращение полномочий) допускается при непредоставлении государственным служащим листа о временной нетрудоспособности либо информации о причинах отсутствия в течение десяти календарных дней со дня направления государственному служащему акта об отсутствии по почте заказным письмом с уведомлением о его вручении либо при освобождении от государственной должности вследствие случаев временной нетрудоспособности, предусмотренных статьей 53 настоящего Закона.

16. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 11) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании информации о несоответствии требованиям при занятии государственной должности и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

17. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случаях, указанных в подпункте 12) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится с соблюдением порядка наложения дисциплинарного взыскания.

Увольнение (прекращение полномочий) допускается при непредоставлении государственным служащим информации о причинах отсутствия в течение десяти календарных дней со дня направления государственному служащему акта об отсутствии по почте заказным письмом с уведомлением о его вручении.

18. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случаях, указанных в подпунктах 13), 14), 15) и 16) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании информации о вынесении постановления или приговора суда, прекращении уголовного дела, совершении административного коррупционного правонарушения и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

19. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 17) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится с соблюдением порядка наложения дисциплинарного взыскания.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

20. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 18) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании информации о приеме лица на государственную должность и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

21. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 19) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании информации о несоблюдении ограничений и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

22. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 20) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится с соблюдением порядка наложения дисциплинарного взыскания.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

23. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 21) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании сведений о непредоставлении или умышленном искажении информации и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения таких сведений.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

24. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 22) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании информации о представлении заведомо ложных сведений о доходах и имуществе и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

25. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 23) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании информации о непередаче в доверительное управление имущества и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

26. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 24) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании информации о непринятии мер по прекращению предпринимательской деятельности и (или) отчуждению имущества, предусмотренных частью второй пункта 5 статьи 14 настоящего Закона, и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

27. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 25) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится с соблюдением порядка наложения дисциплинарного взыскания.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

28. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 26) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится с соблюдением порядка наложения дисциплинарного взыскания.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

29. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 27) пункта 3 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании информации о несоответствии расходов государственного служащего его доходам и служебной записки, внесенной лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, соответствующим должностным лицом государственного органа по итогам рассмотрения данной информации.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

30. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 1) части первой пункта 6 статьи 67 настоящего Закона, производится со следующего рабочего дня после дня истечения срока трудового договора.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

31. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 2) части первой пункта 6 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании решения об отмене итогов конкурса, акта о назначении на административную государственную должность.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

32. Увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в случае, указанном в подпункте 3) части первой пункта 6 статьи 67 настоящего Закона, производится на основании решения аттестационной комиссии.

Направление уведомления государственному служащему об увольнении (прекращении полномочий) не требуется.

33. Не допускается увольнение (прекращение полномочий) государственного служащего в период его временной нетрудоспособности (в том числе по беременности и родам), пребывания в отпуске, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 14), 15) и 16) пункта 3, пунктами 4, 5 и 6 статьи 67 настоящего Закона.

Статья 69. Отставка политических государственных служащих

1. Политические государственные служащие подают и уходят в отставку на основаниях и в порядке, установленных Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, законами Республики Казахстан и иным законодательством Республики Казахстан.

Политический государственный служащий вправе заявить государственному органу или должностному лицу, назначившему его на политическую государственную должность, о своей отставке, если считает невозможным дальнейшее осуществление возложенных на него функций.

Принятие отставки означает прекращение полномочий политических государственных служащих.

Если основания отставки не предусмотрены законодательством Республики Казахстан, политические государственные служащие увольняются на общих основаниях, предусмотренных настоящим Законом или трудовым законодательством Республики Казахстан.

2. Отставка принимается или дается мотивированный отказ в принятии отставки государственным органом или должностным лицом, назначившим политического государственного служащего на эту государственную должность.

Решение о принятии отставки или об отказе в принятии отставки принимается в течение десяти календарных дней со дня подачи письменного заявления.

В случае отказа в принятии отставки политический государственный служащий должен продолжать исполнение должностных полномочий и имеет право на увольнение.

В случае отказа в принятии отставки политический государственный служащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан по решению должностного лица (органа), принявшего решение об отказе в отставке.

3. Политические государственные служащие, указанные в настоящем пункте, подают в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня их назначения совершено коррупционное преступление:

1) руководитель центрального государственного органа − за совершение коррупционного преступления его заместителем, непосредственно подчиненным политическим государственным служащим, руководителем аппарата, руководителем территориального подразделения центрального государственного органа (в столице, областях, городах республиканского значения);

2) заместитель руководителя центрального государственного органа − за совершение коррупционного преступления руководителем ведомства, руководителем самостоятельного структурного подразделения, руководителем подведомственной организации – в случае, если он курирует их деятельность;

3) аким столицы, области или города республиканского значения – за совершение коррупционного преступления его заместителем, непосредственно подчиненным политическим государственным служащим, руководителем аппарата, акимом района (города областного значения), района в городе;

4) заместитель акима столицы, области или города республиканского значения − за совершение коррупционного преступления руководителем исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, руководителем подведомственной организации – в случае, если он курирует их деятельность;

5) аким района (города областного значения), района в городе − за совершение коррупционного преступления его заместителем, руководителем аппарата акима, руководителем исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, руководителем подведомственной организации.

4. Политические государственные служащие, указанные в пункте 3 настоящей статьи, также подают в отставку за совершение коррупционного преступления подчиненными лицами, принятыми на работу после их назначения, которые ранее в последние три года находились в их подчинении в другом государственном органе или организации.

5. Политические государственные служащие подают в отставку по основаниям и в порядке, которые предусмотрены пунктами 3 и 4 настоящей статьи, в течение десяти календарных дней после вступления в законную силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

6. В случае отказа в принятии отставки политический государственный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в установленном законодательством Республики Казахстан порядке при наличии любого из следующих оснований в период его деятельности за:

1) совершение коррупционного преступления в крупном или особо крупном размере подчиненным государственным служащим, руководителем курируемой подведомственной организации;

2) совершение коррупционного преступления, если оно совершено неоднократно подчиненным государственным служащим, руководителем курируемой подведомственной организации;

3) совершение коррупционного преступления двумя и более подчиненными государственными служащими, руководителями курируемых подведомственных организаций.

7. Назначение политического государственного служащего на другую политическую государственную должность не освобождает его от обязанности подать в отставку за совершение коррупционного преступления непосредственными подчиненными служащими по прежнему месту работы политического государственного служащего в период его деятельности в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

Статья 70. Отставка избранных государственных служащих

1. Отставкой признается прекращение исполнения обязанностей на соответствующей государственной должности избранным государственным служащим, осуществляемое на основании его письменного заявления.

2. Местный представительный орган района, города областного значения принимает решение о принятии отставки избранного государственного служащего или мотивированном отказе в принятии отставки.

Решение о принятии отставки или об отказе в принятии отставки принимается в месячный срок со дня подачи письменного заявления избранного государственного служащего.

В случае принятия отставки копия соответствующего решения местного представительного органа района, города областного значения направляется в территориальную избирательную комиссию.

В случае отказа в принятии отставки избранный государственный служащий продолжает исполнение своих обязанностей и имеет право на прекращение должностных полномочий по собственному желанию в порядке, установленном настоящим Законом.

3. Избранный государственный служащий подает в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня его избрания совершено коррупционное преступление его заместителем, руководителем аппарата акима, руководителем исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, руководителем курируемой им подведомственной организации.

4. Избранный государственный служащий также подает в отставку за совершение коррупционного преступления подчиненными лицами, принятыми на работу после его избрания, которые ранее в последние три года находились в его подчинении в другом государственном органе или организации.

5. Избранный государственный служащий подает в отставку по основаниям и в порядке, которые предусмотрены пунктами 3 и 4 настоящей статьи, в течение десяти календарных дней после вступления в законную силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

6. В случае отказа в принятии отставки избранный государственный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в установленном законодательством Республики Казахстан порядке при наличии любого из следующих оснований в период его деятельности за:

1) совершение коррупционного преступления в крупном или особо крупном размере подчиненным государственным служащим, руководителем курируемой подведомственной организации;

2) совершение коррупционного преступления, если оно совершено неоднократно подчиненным государственным служащим, руководителем курируемой подведомственной организации;

3) совершение коррупционного преступления двумя и более подчиненными государственными служащими, руководителями курируемых подведомственных организаций.

7. Назначение избранного государственного служащего на политическую государственную должность не освобождает его от обязанности подать в отставку за совершение коррупционного преступления подчиненными лицами в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

Статья 71. Восстановление на государственной службе и (или) в должности

1. Восстановление на государственной службе и (или) в должности осуществляется по решению должностного лица (органа), имеющего право назначения на должность государственного служащего, на основании представления уполномоченного органа или его территориального подразделения об отмене соответствующего акта об увольнении с занимаемой государственной должности или понижении в государственной должности государственного служащего либо по решению суда в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Государственному служащему, восстановленному на государственной службе, выплачивается заработная плата за все время вынужденного прогула или разница в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы при незаконном понижении в государственной должности, но не более чем за шесть месяцев.

Незаконно уволенные или незаконно пониженные в государственной должности государственные служащие при соответствии квалификационным требованиям восстанавливаются на государственной службе в прежней должности, а с их согласия – в равнозначной должности с обеспечением всех прав, которых они были лишены в результате незаконного увольнения или понижения. Данный период включается в стаж государственной службы.

2. Восстановление на государственной службе лица производится не позднее месячного срока со дня его обращения, если оно последовало в течение трех месяцев с момента вступления в силу оправдательного приговора суда либо вынесения постановления о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям.

Государственным служащим, уволенным из государственного органа, в том числе в связи с осуждением за уголовные правонарушения, а затем реабилитированным и восстановленным в государственной должности, за время вынужденного отсутствия на работе возмещается вред, причиненный незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс, в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Глава 10. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРСОНАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Статья 72. Организация управления персоналом государственной службы

1. Управление персоналом государственной службы включает деятельность, направленную на поддержание стабильности кадрового обеспечения государственных органов, внедрение и совершенствование механизмов кадрового планирования, отбора кандидатов на государственную службу, профессионального развития государственных служащих, предупреждение и профилактику правонарушений в целях обеспечения эффективного выполнения функций и задач государства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Организация управления персоналом государственной службы включает следующие направления:

1) прогнозирование и планирование потребности государственных органов в кадрах, отбор и привлечение граждан Республики Казахстан на государственную службу;

2) организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих;

3) оценку деятельности государственных служащих;

4) обеспечение государственных служащих гарантиями, предусмотренными настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан;

5) предупреждение и профилактику правонарушений в сфере государственной службы;

6) иные направления, предусмотренные настоящим Законом.

3. К субъектам управления персоналом государственной службы относятся:

1) уполномоченная комиссия, иные комиссии, предусмотренные актами Президента Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, деятельность которых связана с реализацией кадровой политики;

2) уполномоченный орган и его территориальные подразделения;

3) организации образования при Президенте Республики Казахстан, осуществляющие подготовку, переподготовку, повышение квалификации государственных служащих;

4) руководители государственных органов, акимы, руководители аппаратов государственных органов;

5) службы управления персоналом (кадровые службы);

6) службы профилактики правонарушений, уполномоченные по этике.

Субъекты управления персоналом государственной службы образуют систему, направленную на обеспечение единства государственной кадровой политики, координацию, формирование и эффективное функционирование персонала государственной службы.

Статья 73. Кадровое планирование

Кадровое планирование включает совокупность мероприятий, направленных на обеспечение систематического анализа, прогнозирования потребности государственных органов в кадрах, их своевременного и полного укомплектования необходимым количеством государственных служащих, способных эффективно осуществлять должностные обязанности.

Кадровое планирование осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой).

Уполномоченный орган осуществляет методическую поддержку по вопросам кадрового планирования.

Статья 74. Уполномоченная комиссия и иные комиссии

1. Уполномоченная комиссия образуется для рассмотрения вопросов поступления граждан Республики Казахстан на административную государственную службу, ее прохождения и прекращения, а также привлечения в государственные органы иностранных работников.

Положение и состав уполномоченной комиссии определяются Президентом Республики Казахстан.

2. Национальная комиссия по молодежному кадровому резерву образуется в целях формирования Президентского молодежного кадрового резерва, положение и состав которой определяются Президентом Республики Казахстан.

3. Кадровые комиссии столицы, областей, городов республиканского значения образуются для реализации решений уполномоченной комиссии, выработки предложений по формированию кадровой политики, координации работы по формированию регионального молодежного кадрового резерва.

Типовое положение и типовой состав кадровой комиссии столицы, областей, городов республиканского значения утверждаются Президентом Республики Казахстан.

4. По решению Президента Республики Казахстан могут быть созданы иные комиссии для осуществления деятельности, связанной с реализацией кадровой политики.

Статья 75. Уполномоченный орган

1. Единую систему органов по делам государственной службы образуют уполномоченный орган, его территориальные подразделения, организации, подведомственные уполномоченному органу.

Территориальные подразделения уполномоченного органа осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, установленной уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган:

1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере государственной службы в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

2) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, принимает нормативные правовые акты в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) координирует и осуществляет методологическое руководство деятельностью служб управления персоналом (кадровых служб);

4) координирует и осуществляет методологическое руководство деятельностью уполномоченного по этике и служб профилактики правонарушений;

5) координирует деятельность государственных органов по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, в том числе за рубежом;

6) координирует формирование и размещение государственного образовательного заказа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих;

7) координирует деятельность государственных органов по вопросам проведения стажировок государственных служащих;

8) согласовывает проекты нормативных правовых актов, связанных с оплатой труда административных и политических государственных служащих, лимитами штатной численности государственных органов, их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений;

9) ведет мониторинг состояния кадрового состава политических, избранных и административных государственных служащих, политических, избираемых и административных государственных должностей, а также работников подведомственных организаций, включая обеспечение функционирования государственной цифровой кадровой системы;

10) осуществляет мониторинг кадрового делопроизводства в государственных юридических лицах и субъектах квазигосударственного сектора;

11) ведет мониторинг состояния кадрового состава контрактных служащих в государственных органах;

12) участвует в подготовке проектов международных договоров по вопросам государственной службы;

13) рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия (бездействие) и решения государственных органов или должностных лиц по вопросам нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, а также соблюдения служебной этики;

14) осуществляет государственный контроль в соответствии

с законодательством Республики Казахстан за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы государственными органами, за качеством оказания государственных услуг;

15) осуществляет мониторинг соблюдения режима рабочего времени государственными органами;

16) вносит предложения должностным лицам и государственным органам об отмене их решений, принятых с нарушением настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;

17) вносит в государственные органы и должностным лицам в пределах своей компетенции обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки по вопросам государственной службы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

18) проводит мониторинг и анализ по вопросам дебюрократизации деятельности государственных органов, государственных юридических лиц и субъектов квазигосударственного сектора;

19) формирует Национальный доклад о состоянии государственной службы в Республике Казахстан в порядке и сроки, которые определяются Президентом Республики Казахстан;

20) формирует перечень приоритетных направлений подготовки специалистов для занятия низовых должностей в рамках образовательного гранта по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

21) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

3. При уполномоченном органе действуют комиссия по этике уполномоченного органа, советы по этике в столице, областях и городах республиканского значения, положения о которых утверждаются Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

4. Решения уполномоченного органа и его территориальных подразделений оформляются в форме приказов.

Статья 76. Руководители государственных органов, акимы, руководители аппаратов

1. Государственные органы возглавляют руководители, назначаемые на должность и освобождаемые от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Полномочия руководителей государственных органов определяются законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, положениями о государственных органах.

2. Руководители центральных государственных органов, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, назначают на должности и освобождают от должностей:

1) заместителей руководителей, руководителей аппаратов центральных государственных органов;

2) руководителей ведомств центральных государственных органов;

3) руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов (в столице, областях, городах республиканского значения);

4) руководителей подведомственных организаций центральных государственных органов.

3. Аппараты центральных государственных органов возглавляют руководители аппаратов.

Руководители аппаратов центральных государственных органов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, назначают на должности и освобождают от должностей государственных служащих аппарата центрального государственного органа, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами Республики Казахстан отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов).

Иные полномочия руководителей аппаратов центральных государственных органов определяются руководителями центральных государственных органов, положениями о центральных государственных органах и законодательством Республики Казахстан.

Для выполнения возложенных на него должностных обязанностей руководитель аппарата вправе принимать правовые акты индивидуального применения.

4. Руководители ведомств центральных государственных органов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, назначают на должности и освобождают от должностей:

1) заместителей руководителей ведомств центральных государственных органов;

2) государственных служащих ведомств центральных государственных органов;

3) руководителей территориальных подразделений ведомств центральных государственных органов (в столице, областях, городах республиканского значения);

4) руководителей подведомственных организаций ведомств центральных государственных органов.

5. Руководители территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств (в столице, областях, городах республиканского значения) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, назначают на должности и освобождают от должностей:

1) заместителей руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств;

2) государственных служащих территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств (в столице, областях, городах республиканского значения);

3) руководителей территориальных подразделений (в районах, городах областного значения).

6. Акимы возглавляют акиматы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Полномочия акимов определяются законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Акимы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, назначают на должности и освобождают от должностей:

1) заместителей акимов, нижестоящих акимов, за исключением избранного государственного служащего, руководителей аппаратов;

2) руководителей исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета;

3) руководителей подведомственных организаций.

7. Полномочия руководителей аппаратов акимов устанавливаются Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

8. Руководители исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, назначают на должности и освобождают от должностей:

1) заместителей руководителей исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета;

2) государственных служащих исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета;

3) руководителей подведомственных организаций.

9. Руководители аппаратов, являющихся государственными органами, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, назначают на должности и освобождают от должностей государственных служащих аппаратов, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами Республики Казахстан отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов).

Иные полномочия руководителей аппаратов, являющихся государственными органами, определяются положениями о государственных органах и законодательством Республики Казахстан.

Для выполнения возложенных на них должностных обязанностей руководители аппаратов, являющихся государственными органами, вправе принимать правовые акты индивидуального применения.

10. Не допускается возложение на руководителей аппаратов, не относящихся к политическим государственным должностям, обязанностей политических государственных служащих, а также обязанностей руководителей аппаратов на политических государственных служащих.

11. Руководители государственных органов, акимы, руководители аппаратов несут персональную ответственность за организацию управления персоналом государственной службы.

Статья 77. Служба управления персоналом (кадровая служба)

1. Служба управления персоналом (кадровая служба) в пределах своей компетенции:

1) координирует деятельность структурных подразделений государственного органа по исполнению законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы;

2) организует деятельность комиссий по кадровым вопросам;

3) обеспечивает соблюдение процедур проведения оценки деятельности государственных служащих, конкурсного отбора, продвижения по службе государственных служащих, увольнения (прекращения полномочий) государственных служащих;

4) организует отбор кандидатов, оформляет документы, связанные с прохождением государственными служащими государственной службы, осуществляет учет персональных данных государственных служащих, сведений о результатах оценки деятельности государственных служащих и прохождения обучения, в том числе в государственной цифровой кадровой системе;

5) организует отбор контрактных служащих и процесс заключения, расторжения с ними контракта, внесения изменений в него;

6) обеспечивает соблюдение ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе;

7) организует стажировку, наставничество, ротацию, оценку деятельности государственного служащего, подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных служащих в соответствии с установленными сроками, разрабатывает порядок применения поощрений государственных служащих;

8) осуществляет кадровое планирование, а также взаимодействует с учебными заведениями по вопросам ранней профессиональной ориентации и подготовки персонала в порядке, определяемом уполномоченным органом;

9) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Республики Казахстан.

2. Служба управления персоналом (кадровая служба) организационно самостоятельна от других структурных подразделений государственного органа, непосредственно подчинена руководителю аппарата, а в государственном органе, осуществляющем руководство в сфере внешнеполитической деятельности или в котором не введена должность руководителя аппарата, – руководителю государственного органа.

3. Службу управления персоналом (кадровую службу) возглавляет руководитель службы управления персоналом (кадровой службы), который несет ответственность за организацию работы службы и обеспечение соблюдения требований к работе с персоналом в соответствии с настоящим Законом, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Для руководителя службы управления персоналом (кадровой службы) требуется наличие сертификата по управлению персоналом либо документа об образовании в сфере управления персоналом.

4. В столице, областях, городах республиканского значения, районах, городах областного значения допускается создание в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы единой службы управления персоналом (кадровой службы) для исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов соответствующих административно-территориальных единиц.

Единая служба управления персоналом (кадровая служба) столицы, областных, городов республиканского значения, районных, городов областного значения исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, создается по решению должностного лица (органа), имеющего право назначения руководителей данных исполнительных органов.

5. По решению руководителя центрального государственного органа допускается создание единой службы управления персоналом (кадровой службы) для центрального государственного органа, его ведомств и территориальных подразделений.

По решению руководителя ведомства центрального государственного органа допускается создание единой службы управления персоналом (кадровой службы) для ведомства центрального государственного органа и его территориальных подразделений.

Для территориальных подразделений центрального государственного органа и его ведомства, районов, городов областного значения допускается создание единой службы управления персоналом (кадровой службы)

в межрегиональном или областном территориальном подразделении центрального государственного органа и его ведомства. Единая служба управления персоналом (кадровая служба) территориальных подразделений районов, городов областного значения создается по решению руководителя межрегионального или областного территориального подразделения центрального государственного органа и его ведомства или вышестоящего органа.

6. Типовое положение о службе управления персоналом (кадровой службе) и правила организации деятельности службы управления персоналом (кадровой службы) утверждаются уполномоченным органом.

Статья 78. Служба профилактики правонарушений. Уполномоченный по этике

1. Служба профилактики правонарушений создается в государственных органах с численностью не менее ста двадцати штатных единиц в целях координации деятельности структурных подразделений государственного органа по соблюдению законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы и о противодействии коррупции.

2. Служба профилактики правонарушений:

1) организует деятельность дисциплинарной комиссии;

2) обеспечивает соблюдение процедур проведения служебных расследований, привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности;

3) осуществляет контроль и мониторинг за соблюдением государственными служащими служебной этики, в том числе в социальных сетях;

4) способствует соблюдению государственными служащими ограничений и запретов, установленных законами Республики Казахстан;

5) осуществляет представительство и защиту интересов государственных служащих в судах по вопросам незаконного вмешательства в их профессиональную деятельность, необоснованных обвинений, преследований и иных противоправных действий, совершенных в отношении них в связи с исполнением должностных обязанностей;

6) проводит анализ практики рассмотрения ответственности государственных служащих;

7) вносит предложения о привлечении к ответственности государственных служащих;

8) обеспечивает принятие мер правового воздействия, не связанных с дисциплинарными взысканиями;

9) осуществляет мониторинг соблюдения режима рабочего времени в государственном органе;

10) рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия (бездействие) должностных лиц по вопросам нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы и соблюдения служебной этики;

11) обеспечивает принятие мер по предупреждению коррупции;

12) осуществляет внутренний контроль за качеством государственных услуг;

13) осуществляет контроль за деятельностью подведомственных организаций государственного органа, координацию деятельности комплаенс-служб;

14) принимает меры по повышению правовой культуры государственных служащих, формированию корпоративной культуры, развитию благоприятного морально-психологического климата в государственном органе;

15) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Республики Казахстан.

3. Служба профилактики правонарушений имеет право на доступ к информации и материалам, необходимым для выполнения ее функций, в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

4. Служба профилактики правонарушений организационно самостоятельна от других структурных подразделений государственного органа и непосредственно подчинена руководителю государственного органа.

5. Службу профилактики правонарушений центральных государственных органов, имеющих ведомства, территориальные подразделения, загранучреждения, а также аппаратов акимов столицы, областей, городов республиканского значения возглавляет уполномоченный по этике.

Службу профилактики правонарушений в государственных органах, не имеющих ведомств, территориальных подразделений ведомств, территориальных подразделениях центральных государственных органов, территориальных подразделениях ведомств центральных государственных органов, загранучреждениях, ревизионных комиссиях, аппаратах акимов городов областного значения, районов, районов в городах, аппаратах маслихатов возглавляет руководитель службы профилактики правонарушений.

Типовое положение о службе профилактики правонарушений и порядок организации деятельности службы профилактики правонарушений утверждаются уполномоченным органом.

6. По решению руководителя центрального государственного органа допускается создание единой службы профилактики правонарушений в центральном государственном органе, его ведомствах и территориальных подразделениях.

По решению руководителя ведомства центрального государственного органа допускается создание единой службы профилактики правонарушений в ведомстве центрального государственного органа и его территориальных подразделениях.

Для районных, городов областного значения территориальных подразделений центрального государственного органа и его ведомства допускается создание единой службы профилактики правонарушений в межрегиональном либо областном территориальном подразделении центрального государственного органа и его ведомства. Единая служба профилактики правонарушений территориальных подразделений районов, городов областного значения создается по решению руководителя межрегионального или областного территориального подразделения центрального государственного органа и его ведомства или вышестоящего органа.

В столице, областях, городах республиканского значения, районах и городах областного значения создается единая служба профилактики правонарушений для исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов соответствующих административно-территориальных единиц, по решению должностного лица (органа), уполномоченного на назначение руководителей данных исполнительных органов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

7. Уполномоченный по этике осуществляет обеспечение соблюдения служебной этики, профилактику нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы и о противодействии коррупции в соответствии с Положением об уполномоченном по этике.

Рекомендации и предложения уполномоченного по этике обязательны для рассмотрения государственными служащими, которым они адресованы.

8. Координация, методологическое обеспечение и оценка деятельности уполномоченных по этике осуществляются уполномоченным органом. Уполномоченный орган при необходимости может внести в государственный орган представление об освобождении уполномоченного по этике от занимаемой должности.

9. Положение об уполномоченном по этике утверждается Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

10. На должность уполномоченного по этике назначается прикомандированный государственный служащий уполномоченного органа по согласованию с первым руководителем государственного органа.

За прикомандированным государственным служащим, назначенным на должность уполномоченного по этике, сохраняется статус представителя уполномоченного органа.

При невозможности прикомандирования государственного служащего по согласованию с уполномоченным органом на должность уполномоченного по этике могут быть назначены иные государственные служащие соответствующего государственного органа.

Занятие должности уполномоченного по этике осуществляется без проведения конкурса.

11. Заработная плата и иные выплаты, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы, для прикомандированного государственного служащего, занимающего должность уполномоченного по этике, осуществляются за счет средств соответствующего государственного органа, в который он прикомандирован.

12. Дисциплинарная ответственность уполномоченного по этике рассматривается уполномоченным органом на основании сведений о совершении им дисциплинарного проступка, направленных соответствующим государственным органом для принятия соответствующего решения.

13. Государственный служащий, прикомандированный на должность уполномоченного по этике, может быть отозван уполномоченным органом с последующим назначением его на должность не ниже той, которую он занимал, на основаниях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

В случае отсутствия должности, указанной в части первой настоящего пункта, соответствующей квалификации и профессиональной подготовке, отозванный государственный служащий назначается на иную вакантную должность в уполномоченном органе.

В случае отказа от назначения на должность государственный служащий подлежит увольнению.

14. Увольнение государственного служащего, прикомандированного в государственный орган для занятия должности уполномоченного по этике, осуществляется после его освобождения от должности (увольнения) и отзыва уполномоченным органом в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Увольнение уполномоченного по этике осуществляется по согласованию с уполномоченным органом или на основании его представления, а также в случаях отзыва уполномоченным органом прикомандированного государственного служащего в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

15. Положение настоящей статьи не распространяется на Администрацию Президента Республики Казахстан, Аппарат Курултая Республики Казахстан, Аппарат Правительства Республики Казахстан, Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан, уполномоченный орган.

Глава 11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ.

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ПРИЧИН НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Статья 79. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы

1. Государственным контролем за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы является деятельность уполномоченного органа и его территориальных подразделений, направленная на обеспечение соблюдения государственными органами законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы.

2. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы осуществляется в форме проверки.

Статья 80. Общие вопросы проверки

1. Проверка уполномоченным органом и его территориальными подразделениями проводится:

1) путем посещения проверяемого государственного органа;

2) без посещения проверяемого государственного органа с вызовом должностных лиц и запросом материалов, а также посредством цифровых систем государственных органов.

2. Предметом проверки является соблюдение законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы.

3. Субъектом государственного контроля в форме проверки признаются государственные органы.

4. Проверки деятельности центральных государственных органов, их ведомств проводятся должностными лицами уполномоченного органа.

Проверки деятельности исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, аппаратов маслихатов, ревизионных комиссий, территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств проводятся должностными лицами территориальных подразделений уполномоченного органа в пределах их компетенции, а в случае необходимости – должностными лицами уполномоченного органа.

5. Проверки делятся на плановые и внеплановые.

6. Основанием для назначения плановой проверки является полугодовой план проверки субъектов государственного контроля, утвержденный первым руководителем уполномоченного органа до 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, и до 20 июня текущего календарного года.

Плановой проверке подлежат в совокупности аппарат акима и исполнительные органы столицы, области, города республиканского значения, финансируемые из местного бюджета, а также центральный государственный орган, его ведомства и их территориальные подразделения.

Полугодовой план проверки субъектов государственного контроля размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

В полугодовой план проверки субъектов государственного контроля могут быть внесены изменения решением первого руководителя уполномоченного органа.

Плановая проверка в отношении субъекта государственного контроля не может проводиться более одного раза в год.

7. Для включения в полугодовой план проверки субъектов государственного контроля используются следующие источники информации:

1) результаты предыдущих проверок уполномоченного органа и (или) его территориальных подразделений, Администрации Президента Республики Казахстан;

2) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами государственного контроля, в том числе посредством цифровых систем, проводимого уполномоченным органом и его территориальными подразделениями;

3) наличие происшествий, вызвавших общественный резонанс;

4) наличие обращений физических и юридических лиц в отношении субъектов государственного контроля на нарушение требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы;

5) анализ интернет-ресурсов субъектов государственного контроля, средств массовой информации на наличие материалов, вызвавших критику со стороны населения;

6) результаты анализа сведений, представляемых субъектами государственного контроля, а также получаемых из иных источников информации;

7) результаты проведения мониторинга и анализа причин нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы.

При включении в полугодовой план проверки субъектов государственного контроля не используются источники информации, ранее использованные в отношении конкретного субъекта государственного контроля, либо данные, по которым истек общий срок исковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Основаниями для внеплановой проверки являются:

1) обращения физических и юридических лиц на действия (бездействие) и решения субъектов государственного контроля по вопросам нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы;

2) обращения государственных органов по фактам нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы;

3) контроль исполнения представлений об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки;

4) нарушения, выявленные по результатам проведения мониторинга и анализа причин нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы;

5) публикации в средствах массовой информации и сообщения о нарушениях законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, изученные с запросом информации.

Под публикациями в средствах массовой информации о нарушениях законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, изученных с запросом информации, предусмотренных подпунктом 5) части первой настоящего пункта, понимаются публикации, содержащие сведения о возможных нарушениях законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, в отношении которых проведены следующие действия для получения дополнительных данных:

1) направлен официальный запрос субъекту государственного контроля для представления документов и разъяснений по фактам, изложенным в публикации;

2) уполномоченным органом и его территориальным подразделением произведены изучение и оценка информации, полученной в ответ на запрос.

Публикации в средствах массовой информации о нарушениях законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, изученные с запросом информации, служат основанием для проведения внеплановых проверок в случае, если информация подтверждается или вызывает обоснованные подозрения в нарушениях законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы.

9. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

Статья 81. Порядок проведения проверки

1. Началом проведения проверки считается направление уведомления субъекту государственного контроля о начале проверки посредством цифровых систем.

2. При прибытии к субъекту государственного контроля должностные лица уполномоченного органа, его территориального подразделения обязаны предъявить служебное удостоверение либо идентификационную карту.

3. Сроки проведения проверки устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать:

1) двадцать календарных дней со дня начала плановой проверки;

2) десять календарных дней со дня начала внеплановой проверки.

При необходимости решением уполномоченного органа, его территориального подразделения сроки проведения проверки продлеваются один раз на срок, не превышающий сроки, предусмотренные частью первой настоящего пункта.

При продлении сроков и (или) приостановлении (возобновлении) сроков проведения проверки уполномоченный орган, его территориальное подразделение уведомляют об этом субъект государственного контроля не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения. При этом уведомление о продлении сроков проведения проверки направляется уполномоченным органом, его территориальным подразделением не позднее чем за один рабочий день до окончания сроков проверки посредством цифровых систем.

4. Состав проверяющих должностных лиц уполномоченного органа, его территориального подразделения может быть изменен решением уполномоченного органа, его территориального подразделения.

Уполномоченный орган, его территориальное подразделение при изменении состава проверяющих должностных лиц уполномоченного органа, его территориального подразделения уведомляют об этом субъект государственного контроля не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения посредством цифровых систем.

5. Проверка приостанавливается в случаях:

1) направления в государственные органы, государственным юридическим лицам, должностным лицам и иным лицам запроса о представлении необходимых сведений, имеющих существенное значение в рамках проводимой проверки;

2) введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

Исчисление срока проведения приостановленной проверки продолжается со дня ее возобновления.

Проведение проверки субъекта государственного контроля, по которому проверка была приостановлена и не возобновлена, не допускается.

6. По результатам проверки проверяющим должностным лицом уполномоченного органа, его территориального подразделения составляются:

1) справка о результатах проверки;

2) представление об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки.

7. Датой завершения проверки считается день направления субъекту государственного контроля справки о результатах проверки.

Справка о результатах проверки составляется не позднее последнего дня срока проверки.

Первый экземпляр справки о результатах проверки на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручается субъекту государственного контроля (руководителю либо его уполномоченному лицу) для ознакомления.

Второй экземпляр справки о результатах проверки в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

Третий экземпляр справки о результатах проверки остается у уполномоченного органа, его территориального подразделения.

8. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки субъект государственного контроля в течение трех рабочих дней со дня получения справки о результатах проверки излагает замечания и (или) возражения в письменном виде.

Замечания и (или) возражения прилагаются к справке о результатах проверки, о чем делается соответствующая отметка проверяющим должностным лицом уполномоченного органа, его территориального подразделения.

9. В случае ликвидации или реорганизации субъекта государственного контроля назначенная проверка признается уполномоченным органом, его территориальным подразделением не проведенной, справка о результатах проверки не составляется.

10. Внеплановая проверка, назначенная по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) части первой пункта 8 статьи 80 настоящего Закона, признается не проведенной в случае принятия отзыва обращения (сообщения), послужившего основанием для проведения внеплановой проверки.

В этом случае справка о результатах проверки не составляется, субъект государственного контроля уведомляется об этом не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения посредством цифровых систем.

11. В случаях необходимости для исследования вопросов, требующих специальных знаний и навыков, получения консультаций уполномоченным органом, его территориальным подразделением к проведению проверки могут быть привлечены специалисты, эксперты и (или) консультанты государственных органов и подведомственных организаций, не заинтересованные в итогах проверки.

По требованию уполномоченного органа, его территориального подразделения субъекты государственного контроля обязаны выделять специалистов, экспертов и (или) консультантов для участия в проверке и даче заключения.

По вопросам, поставленным проверяющим должностным лицом уполномоченного органа, его территориального подразделения, специалист, эксперт и (или) консультант, привлеченные к проверке, составляют заключение, которое используется в ходе проверки и прилагается к справке о результатах проверки.

12. Должностные лица уполномоченного органа, его территориального подразделения при проведении проверки имеют право:

1) беспрепятственного доступа к территории и помещениям субъекта государственного контроля;

2) получать копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях для приобщения к справке о результатах проверки или представлению об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (цифровым системам) в соответствии с предметом проверки;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

4) использовать записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото- и видеоаппаратуры, относящиеся к предмету проверки;

5) привлекать специалистов, экспертов и (или) консультантов.

13. Субъекты государственного контроля и их должностные лица при проведении проверки вправе:

1) не допускать к проверке проверяющих должностных лиц уполномоченного органа и его территориального подразделения, прибывших для проведения проверки, в случаях:

превышения либо истечения сроков проверки;

несоблюдения кратности проведения плановой проверки;

отсутствия уведомления и документов, предусмотренных настоящей статьей;

поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих должностных полномочий;

продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящим Законом;

грубых нарушений требований проведения проверки, установленных настоящим Законом;

2) не представлять документы (сведения), если они не относятся

к предмету проводимой проверки;

3) обжаловать результаты проверки (справку о результатах проверки, представление об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки) и действия (бездействие) проверяющих должностных лиц уполномоченного органа, его территориального подразделения в порядке, установленном настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан;

4) фиксировать процесс проведения проверки, а также отдельные действия проверяющего должностного лица уполномоченного органа, его территориального подразделения, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности проверяющего должностного лица.

14. Субъекты государственного контроля и их должностные лица при проведении проверок обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ проверяющих должностных лиц уполномоченного органа, его территориального подразделения к территории и помещениям проверяемого государственного органа;

2) явиться по вызову проверяющих должностных лиц уполномоченного органа, его территориального подразделения;

3) представлять проверяющим должностным лицам уполномоченного органа, его территориального подразделения документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к справке о результатах проверки или представлению об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (цифровым системам) в соответствии с предметом проверки;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы при проведении проверки.

15. Формы уведомлений о начале проверки, продлении сроков и (или) приостановлении (возобновлении) сроков проверки, изменении состава проверяющих должностных лиц уполномоченного органа, его территориального подразделения, справки о результатах проверки и представления об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, утверждаются уполномоченным органом.

Статья 82. Меры, принимаемые должностными лицами уполномоченного органа, его территориального подразделения по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки

1. При выявлении по результатам проверки нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы уполномоченным органом, его территориальным подразделением вносится субъекту государственного контроля или в его вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) обязательное к рассмотрению представление об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, а также принимаются иные меры, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы может являться основанием для признания акта государственного органа (должностного лица) незаконным.

При этом акт государственного органа (должностного лица), соответствующий закону по существу, не может быть признан незаконным исключительно по формальным основаниям, если допущенные процедурные нарушения не повлияли на его законность и обоснованность.

Представление об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, вносится уполномоченным органом, его территориальным подразделением субъекту государственного контроля или в его вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) не позднее пяти рабочих дней со дня составления справки о результатах проверки.

2. Представление об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, подлежит рассмотрению с принятием мер по устранению указанных в нем нарушений в течение тридцати календарных дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

3. Информация об итогах устранения нарушений, указанных в представлении об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, субъектом государственного контроля или его вышестоящим органом (вышестоящим должностным лицом) направляется в уполномоченный орган, его территориальное подразделение по истечении трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи.

В случае непредоставления или неполного предоставления субъектом государственного контроля или его вышестоящим органом (вышестоящим должностным лицом) в установленный срок информации об итогах устранения нарушений, указанных в представлении об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, уполномоченный орган, его территориальное подразделение назначают внеплановую проверку в соответствии с подпунктом 3) части первой пункта 8 статьи 80 настоящего Закона.

4. Непринятие субъектом государственного контроля или его вышестоящим органом (вышестоящим должностным лицом) мер по устранению нарушений, указанных в представлении об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

5. При обнаружении в действиях (бездействии) должностных лиц субъектов государственного контроля признаков уголовного либо административного правонарушения уполномоченным органом, его территориальными подразделениями принимаются меры по направлению материалов проверки в уполномоченные государственные органы.

Статья 83. Недействительность проверки

1. Проверка признается недействительной уполномоченным органом или в порядке, установленном законами Республики Казахстан, если она проведена с грубым нарушением требований к проведению проверки, установленных настоящей статьей.

Признание проверки недействительной влечет недействительность справки о результатах проверки, представления об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки.

2. К грубым нарушениям требований к проведению проверки относятся:

1) отсутствие оснований проведения проверки;

2) отсутствие уведомления о начале проверки;

3) назначение уполномоченным органом, его территориальным подразделением проверок по вопросам, не входящим в их компетенцию.

3. Субъект государственного контроля в течение десяти рабочих дней со дня получения справки о результатах проверки вправе обратиться в уполномоченный орган (к должностному лицу) с обращением о признании проверки, проведенной уполномоченным органом, его территориальным подразделением, недействительной.

Рассмотрение обращения субъекта государственного контроля осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления обращения. Подача обращения субъектом государственного контроля не исключает принятия мер по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки.

Отказ уполномоченного органа (должностного лица) в удовлетворении обращения субъекта государственного контроля может быть обжалован в суд.

4. В случае пропуска субъектом государственного контроля по уважительной причине установленного срока для обращения о признании проверки недействительной в уполномоченный орган этот срок может быть восстановлен уполномоченным органом.

В целях восстановления пропущенного срока в качестве уважительных признаются причины, лишающие субъекта государственного контроля возможности подать обращение.

Пропущенный для обращения о признании проверки недействительной в уполномоченный орган срок не является основанием для отказа в принятии обращения уполномоченным органом. Причина пропуска срока по обращению о признании проверки недействительной устанавливается при рассмотрении обращения и может являться одним из оснований для отказа в удовлетворении обращения.

Статья 84. Мониторинг и анализ причин нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы

1. Мониторинг и анализ причин нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы (далее – мониторинг и анализ) включают меры, направленные на выявление, предупреждение и предотвращение нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, в том числе режима рабочего времени государственных органов, а также на дебюрократизацию деятельности государственных органов и иных организаций, на которых распространяются требования законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы.

2. Задачами мониторинга и анализа являются:

1) соблюдение законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, в том числе режима рабочего времени государственных органов, а также анализ процессов и изменений, которые способствуют или могут способствовать совершению нарушений;

2) сбор, учет, систематизация, обобщение и анализ информации о функционировании государственной службы для выявления нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, а также причин и условий, способствующих их совершению;

3) содействие принятию управленческих решений, направленных на устранение причин и условий, способствующих нарушениям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы.

3. Мониторинг и анализ осуществляются уполномоченным органом и его территориальным подразделением на основе изучения и анализа сведений, отраженных в цифровых системах, и данных, представляемых государственными органами и иными организациями, а также получаемых из иных источников информации о нарушениях законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы.

4. Мониторинг и анализ деятельности центральных государственных органов, их ведомств, иных организаций, на которых распространяются требования законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, проводятся должностными лицами уполномоченного органа.

Мониторинг и анализ деятельности территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств, аппаратов акимов и исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения, городов областного значения, районов, финансируемых из местного бюджета, аппаратов маслихата, ревизионных комиссий, иных организаций, на которых распространяются требования законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, проводятся должностными лицами территориальных подразделений уполномоченного органа, а в случае необходимости проводятся должностными лицами уполномоченного органа.

5. Мониторинг и анализ проводятся в форме дистанционного контроля и при необходимости с посещением субъекта мониторинга и анализа.

Дистанционный контроль проводится на постоянной основе посредством цифровых систем и данных, представляемых государственными органами и иными организациями.

Государственные органы, иные организации, на которые распространяются требования законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, либо их уполномоченные представители при проведении мониторинга и анализа обеспечивают беспрепятственный доступ должностных лиц уполномоченного органа и его территориальных подразделений к территории и помещениям субъекта мониторинга и анализа, а также к автоматизированным базам данных (цифровым системам).

В ходе посещения должностные лица уполномоченного органа и его территориальных подразделений могут истребовать пояснения, а также использовать технические средства фиксации.

Факты нахождения государственных служащих на рабочем месте вне рабочего времени актируются должностными лицами уполномоченного органа и его территориальных подразделений.

При необходимости для проведения мониторинга и анализа с посещением субъекта мониторинга и анализа могут привлекаться уполномоченные по этике или руководитель службы профилактики правонарушений.

В случаях необходимости для исследования вопросов, требующих специальных знаний и навыков, получения консультаций уполномоченным органом, его территориальным подразделением к проведению мониторинга и анализа могут быть привлечены специалисты, эксперты и (или) консультанты.

6. По результатам мониторинга и анализа уполномоченным органом или его территориальным подразделением составляются справка о результатах мониторинга и анализа и заключение об устранении нарушений (при их наличии).

Заключение об устранении нарушений подлежит исполнению субъектами мониторинга и анализа в течение тридцати календарных дней со дня, следующего за днем его получения, с обязательным представлением в течение трех рабочих дней со дня истечения срока устранения нарушений в уполномоченный орган или его территориальное подразделение материалов, подтверждающих его исполнение.

Глава 12. СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ

И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА

Статья 85. Лица, осуществляющие содействие в реализации функций и задач государственных органов

1. Лица, указанные в настоящем пункте, осуществляют содействие в реализации функций и задач государства.

К лицам, осуществляющим содействие в реализации функций и задач государства, относятся:

1) контрактные служащие;

2) иностранные работники;

3) лица, осуществляющие техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственных органов;

4) лица, исполняющие управленческие функции в государственных юридических лицах в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

2. Лица, осуществляющие содействие в реализации функций и задач государства, не могут занимать государственные должности.

На указанных лиц распространяются положения пункта 2 статьи 14 настоящего Закона в части недопущения совместной службы (работы) с близкими родственниками, супругами и (или) свойственниками.

3. Лица, осуществляющие содействие в реализации функций и задач государства, принимают на себя ограничения и обязанности по недопущению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Указанные лица не вправе использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, другое государственное имущество и служебную информацию, а также использовать служебное положение в целях, не связанных с осуществлением должностных полномочий.

Принятие ограничений фиксируется в письменном виде службой управления персоналом (кадровой службой) в течение тридцати календарных дней со дня приема на работу. Непринятие ограничений влечет отказ в приеме на работу либо увольнение.

4. На лиц, осуществляющих содействие в реализации функций и задач государства, распространяются положения Трудового кодекса Республики Казахстан в части, не урегулированной настоящим Законом.

На лиц, исполняющих управленческие функции в государственных юридических лицах, распространяются положения настоящего Закона в части соблюдения требований служебной этики, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу.

Государственные органы устанавливают правила поведения контрактных служащих, иностранных работников, лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственных органов.

5. Трудовые отношения с лицами, осуществляющими содействие в реализации функций и задач государства, могут быть прекращены в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан, а также в случаях несоблюдения ограничений, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, совершения дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, нарушения служебной этики.

Статья 86. Контрактные служащие

1. Контрактные служащие могут привлекаться в государственные органы для реализации национальных и иных проектов.

Порядок привлечения контрактных служащих, виды проектов, по которым привлекаются контрактные служащие, вопросы условий оплаты труда и иные вопросы регулирования их деятельности определяются Правительством Республики Казахстан.

2. В качестве контрактных служащих не могут быть привлечены граждане Республики Казахстан, не соответствующие требованиям, предъявляемым при приеме на государственную службу, предусмотренным пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона.

3. Граждане Республики Казахстан, привлекаемые в качестве контрактного служащего, должны соответствовать установленным квалификационным требованиям. Квалификационные требования контрактного служащего и алгоритм его взаимодействия с государственным органом утверждаются должностным лицом государственного органа, ответственным за реализацию национальных и иных проектов, по согласованию с уполномоченным органом.

4. Привлечение контрактного служащего осуществляется путем заключения контракта и издания акта работодателя по представлению должностного лица государственного органа, ответственного за реализацию национальных и иных проектов.

Срок контракта контрактного служащего государственного органа устанавливается на период выполнения поставленных задач, но не более одного календарного года с возможностью продления в течение периода реализации национальных и иных проектов.

5. График работы и иные индивидуальные условия труда контрактного служащего устанавливаются в контракте контрактного служащего государственного органа.

Условия оплаты труда контрактного служащего устанавливаются в контракте контрактного служащего с указанием временных (этапов реализации задач, проектов), количественных и (или) качественных показателей выполненного объема работы (поставленных задач).

Оплата труда контрактных служащих осуществляется за счет экономии средств, предусмотренных на содержание государственного органа либо реализацию национальных и иных проектов.

6. Контракт контрактного служащего государственного органа может быть расторгнут по соглашению сторон, иные условия расторжения контракта, а также внесение в него изменений и дополнений излагаются в контракте.

Споры между контрактным служащим и государственным органом разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 87. Иностранные работники

1. Государственные органы по решению уполномоченной комиссии могут принять на работу иностранных работников в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Должности иностранных работников устанавливаются государственными органами по согласованию с уполномоченной комиссией.

Порядок привлечения иностранных работников в государственные органы определяется Правительством Республики Казахстан.

2. При приеме на работу в государственные органы иностранные работники подлежат обязательной специальной проверке органов национальной безопасности Республики Казахстан в порядке, определяемом органами национальной безопасности Республики Казахстан совместно с уполномоченным органом.

Статья 88. Лица, осуществляющие техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственных органов

1. В государственные органы могут привлекаться граждане Республики Казахстан для технического обслуживания и обеспечения функционирования государственных органов.

Порядок приема на работу, организации деятельности и увольнения лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственных органов, определяется уполномоченным органом.

2. Предельная численность лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечение функционирования государственных органов, определяется уполномоченным государственным органом по труду по согласованию с уполномоченным органом.

Статья 89. Лица, исполняющие управленческие функции в государственных юридических лицах

1. Прием лиц на должности, связанные с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, осуществляется по конкурсу.

Порядок приема лиц на должности, связанные с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, прохождения ими трудовой деятельности определяется уполномоченным органом по согласованию с Аппаратом Правительства Республики Казахстан, за исключением первых руководителей отдельных государственных юридических лиц образования и культуры, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Республики Казахстан, а также первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации.

2. Граждане Республики Казахстан, претендующие на занятие должностей, связанных с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, должны соответствовать квалификационным требованиям, утверждаемым уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления или местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, районов, городов областного значения или аппаратами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по согласованию с уполномоченным органом или его территориальным подразделением на основе типовых квалификационных требований.

Типовые квалификационные требования к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, за исключением государственных организаций образования, утверждаются уполномоченным органом.

Квалификационные требования к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных организациях образования, разрабатываются по форме, утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду, и утверждаются уполномоченным органом в области образования.

Глава 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 90. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2026 года, за исключением главы 4, подпункта 11) части первой пункта 2 статьи 21, подпункта 27) пункта 3 статьи 67 и пункта 29 статьи 68, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

2. Приостановить до 1 января 2029 года, если иное не предусмотрено пунктом 3 настоящей статьи, действие:

1) пунктов 2, 3, 4 и 5 статьи 35 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данные пункты действуют в следующей редакции:

«2. Продвижение по государственной службе государственных служащих осуществляется с учетом их квалификации, компетенции, способностей, заслуг и добросовестного исполнения своих служебных обязанностей.

3. Продвижение по службе в порядке перевода, ротации, по результатам оценки деятельности, без проведения конкурса не допускается в течение шести месяцев со дня привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, за нарушение норм служебной этики.

4. Временные правила изменения должностных уровней административных государственных служащих корпуса «Б» утверждаются Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа по согласованию с Аппаратом Правительства Республики Казахстан.

5. Изменение должностных уровней административных государственных служащих корпуса «Б» осуществляется с учетом результатов комплексной оценки компетенций, проводимой в целях выявления потребности в дальнейшем профессиональном развитии и обучении.

Порядок проведения комплексной оценки компетенций административных государственных служащих корпуса «Б», а также перечень государственных должностей, подлежащих комплексной оценке, определяются во временных правилах изменения должностных уровней административных государственных служащих корпуса «Б».»;

2) пункта 3 статьи 42 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

«3. Результаты оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» являются основаниями для принятия решений по выплате бонусов, поощрению, обучению, ротации, повышению или понижению в государственной должности либо увольнению.

Понижение в государственной должности осуществляется при наличии следующей вакантной нижестоящей государственной должности в государственном органе, за исключением временно вакантной государственной должности, и соответствии государственного служащего квалификационным требованиям. Понижение в государственной должности осуществляется без проведения конкурса.

В случае отказа административного государственного служащего от предложенной должности он подлежит увольнению.»;

3) пунктов 3, 5 и 7 статьи 43 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данные пункты действуют в следующей редакции:

«3. По итогам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) соответствует занимаемой государственной должности и рекомендуется к повышению в должности;

2) соответствует занимаемой государственной должности;

3) не соответствует занимаемой государственной должности и рекомендуется к понижению в государственной должности;

4) не соответствует занимаемой государственной должности и рекомендуется к увольнению.»;

«5. Административные государственные служащие, не прошедшие аттестацию и (или) отказавшиеся продолжить государственную службу в государственных органах, в том числе на нижестоящих государственных должностях, подлежат увольнению.»;

«7. Решение аттестационной комиссии, принятое по итогам аттестации, является основанием для назначения государственного служащего на вышестоящую административную государственную должность или понижения государственного служащего в административной государственной должности либо увольнения.»;

4) пунктов 2 и 3 статьи 61 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данные пункты действуют в следующей редакции:

«2. Дисциплинарные взыскания являются мерой дисциплинарной ответственности.

За совершение дисциплинарных проступков на государственных служащих налагаются следующие виды дисциплинарных взысканий:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) предупреждение о неполном служебном соответствии;

5) понижение в государственной должности, за исключением избранных государственных служащих;

6) признание избранного государственного служащего

не соответствующим занимаемой должности;

7) увольнение с занимаемой государственной должности, за исключением избранных государственных служащих.

Законами Республики Казахстан могут устанавливаться иные виды взысканий.

3. Дисциплинарное взыскание в виде понижения в государственной должности налагается при наличии следующей вакантной нижестоящей государственной должности в государственном органе, за исключением временно вакантной государственной должности, и соответствии государственного служащего квалификационным требованиям, установленным к такой государственной должности. Понижение в государственной должности осуществляется без проведения конкурса.

Дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой государственной должности и признания избранного государственного служащего не соответствующим занимаемой должности налагается по основаниям, предусмотренным настоящим Законом.»;

5) подпункта 4) части первой пункта 4 статьи 64 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

«4) шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, признания не соответствующим занимаемой должности.».

3. Установить, что пункты 2, 3, 4 и 5 статьи 35, пункт 3 статьи 42, пункты 3, 5 и 7 статьи 43, пункты 2 и 3 статьи 61 и подпункт 4) части первой пункта 4 статьи 64 настоящего Закона действуют в пилотном режиме с 1 января 2027 года до 1 января 2029 года в отношении государственных органов, перечень которых определяется Президентом Республики Казахстан.

4. Требование пункта 3 статьи 27 настоящего Закона не распространяется на лиц, которые на момент введения в действие настоящего Закона занимают должности руководителей исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения, финансируемых из местного бюджета, а также руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств в столице, областях, городах республиканского значения.

Указанные лица с момента введения в действие настоящего Закона считаются занимающими административные государственные должности корпуса «А» и продолжают осуществлять свои должностные полномочия на соответствующих государственных должностях.

5. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 мая 2026 года

№ 290-VІIІ ЗРК