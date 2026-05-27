ИИ-решения для казахского языка

Встреча прошла в рамках проекта «Создание большой языковой модели (LLM) для поддержки казахского языка и технологического прогресса», реализуемого консорциумом научно-исследовательских организаций, в который входят Институт умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI), Farabi University, Институт информационных и вычислительных технологий, Институт языкознания им. А. Байтурсынулы, Национальный научно-практический центр Til-Qazyna им. Ш. Шаяхметова. По словам организаторов, прошедший семинар стал логическим продолжением профессионального диалога, состоявшегося в ноябре прошлого года в Алматы в стенах Farabi University. И тогда, и сейчас участники подчеркнули важность создания отечественных языковых моделей и инструментов искусственного интеллекта, способных поддерживать казахский язык в цифровой среде и способствовать технологическому прогрессу Казахстана.

Был презентован ряд проектов по большим языковым моделям, мультимодальному искусственному интеллекту, инфраструктуре данных, корпусной лингвистике и прикладным решениям в области ИИ. Специалисты рассказали о методах сбора и анализа казахского языкового корпуса, системах семантического поиска и генерации ответов для юридических запросов, значении специализированных казахскоязычных наборов данных и лингвистической экспертизы в разработке ИИ и многом другом. На сессиях обсуждались особенности обучения моделей на базе Til-Qazyna, достижения и перспективы казахской цифровой и корпусной лингвистики, разработка ИИ-помощника для журналистов на основе отечественных газет и так далее. Также был представлен проект FogGen – саморазвивающийся маршрутизатор больших языковых моделей между периферийными и облачными средами с использованием предиктивных токенов достоверности.

Участники посетили Центр обработки данных, где ознакомились с высокопроизводительным суперкомпьютером Irgetas, представляющим собой мощнейшую вычислительную платформу, спроектированную для прорывных научных исследований и развития искусственного интеллекта.

На протяжении всего семинара и докладчики и гости проявляли живой интерес к представленным исследованиям, активно участвуя в обсуждениях. Особое внимание было уделено практическому применению современных технологий искусственного интеллекта для развития, сохранения и поддержки казахского языка, что подчеркивает растущую потребность в качественных национальных языковых решениях и цифровых инструментах.