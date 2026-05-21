Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламентарий в соцсетях высказался по поводу реформы медобразования. По его словам, для тех, кто поступил до 2022 года, ничего не меняется. Изменения коснутся только тех, кто зачислился в университеты после 2022 года. Ниже приводим его публикацию.



Сегодня обучение в медвузах организовано по трем системам:



Поступившие в 2019 году (завершают обучение в этом году) - учатся по формату «5 лет бакалавриата + 2 года интернатуры».

После 7 лет учебы они могут работать только врачами общей практики (ВОП). Для узкой специализации нужна резидентура.



Поступившие в 2020-2021 годах (выпуск 2026-2027 гг.) - учатся по схеме «5+1». После 6 лет обучения они могут работать только по 6 специальностям. Для узкого профиля также обязательна резидентура.



Поступившие в 2022 году - должны учиться 6 лет, включая бакалавриат, магистратуру и всего полгода интернатуры. Первые выпускники получат дипломы в 2028 году.



Здесь есть несколько серьезных проблем:



· Трудоустройство: Даже окончив университет в 2028-2029 годах, выпускники не смогут выйти на работу. Все обязаны пройти резидентуру (2-4 года). При этом грантов в резидентуру в разы меньше, чем выпускников, а значит, большинству придется платить за обучение из своего кармана.



· Недостаточная практика: В программе заложен год магистратуры, который о основном уходит на подготовку диссертации, а на интернатуру остается всего 6 месяцев. В эти полгода у студента в больнице нет статуса, нет доступа к информсистемам и права участвовать в лечении. По сути, он предоставлен сам себе.



· Замкнутый круг: После такой шестилетней учебы нельзя работать даже врачом общей практики. Для этого обязательна резидентура, еще 2-4 года.



Что меняется?



1. Возврат к 7-летнему обучению, но с современным и обновленным содержанием: 6 лет учебы и 1 год полноценной практической интернатуры в больнице.



2. Возможность работы. После этого выпускники смогут работать врачами общей практики и еще по 5 направлениям первичного звена. Если же возникнет желание стать узким специалистом (невропатологом, нейрохирургом и т.д.), нужно будет продолжить путь в резидентуре. Сама программа станет более интенсивной. Количество кредитов увеличится.



Важные моменты:



· Фундаментальные знания: Такие дисциплины, как анатомия и физиология, будут жестко закреплены в типовых программах. Каждый медвуз обязан дать их в полном объеме. После освоения базы студенты будут сдавать экзамен на независимой площадке.



· Статус врача-интерна: Студент 6-го курса впервые получит официальный статус «врача-интерна». Это дает право на доступ к медицинским системам, проведение манипуляций под контролем наставника, даже получение зарплаты и обеспечение средствами защиты. Это реальный опыт, а не имитация.