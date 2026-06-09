Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам реализации проекта строительства водовода от канала имени К.И. Сатпаева до города Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции №4, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В обсуждении приняли участие представители государственных органов, акимата столицы и предприятия «Elorda Aqua».

В ходе совещания рассмотрен текущий статус работ. Обсуждены меры по ускорению реализации проекта и началу строительно-монтажных работ в установленные сроки.

Проект имеет стратегическое значение для обеспечения долгосрочной водной безопасности столицы. Он предусматривает строительство 203 км водовода, трех насосных станций и насосно-фильтровальной станции №4 производительностью 210 тыс. м3 воды в сутки. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

Реализация проекта позволит обеспечить устойчивое водоснабжение Астаны с учетом роста населения и увеличения потребления воды и сформировать второй источник водоснабжения города.

По итогам совещания Нурлыбек Налибаев поручил заинтересованным государственным органам обеспечить принятие необходимых решений и завершить все планируемые процедуры в максимально сжатые сроки для своевременной реализации проекта.