Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, малоподвижный западный циклон продолжит свое влияние на большую часть территории, с которым сохранится неустойчивый характер погоды. Прогнозируются дожди с грозами, усиление порывистого и шквалистого ветра, а также возможно выпадение града.

Сильные дожди пройдут: 9-11 июня на северо-западе, севере, 11 июня на юго-востоке страны. В начале периода на востоке, с середины периода на юго-западе страны погода будет преимущественно без осадков.

Дневная температура на западе страны воздух повысится до +27+35°С, на севере понизится до 17-28°С, небольшой спад жары: на северо-востоке, в центре до 25-33°С, на юге, юго-востоке до +27+35°С, на востоке сохранится жаркая погода до +32+39°С.