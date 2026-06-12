Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Рост стоимости SpaceX вывел Илона Маска на недосягаемый для других миллиардеров уровень - cостояние главы компании превысило $1 трлн. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные инвесторов и оценку стоимости принадлежащих ему активов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основатель SpaceX и Tesla Elon Musk стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в один триллион долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Topnews.ru

Ключевым фактором роста капитала Маска стало первичное размещение акций SpaceX. После выхода компании на биржу ее рыночная стоимость резко выросла, что привело к беспрецедентному увеличению состояния предпринимателя.

По оценкам аналитиков, именно доля в SpaceX сегодня составляет основную часть его богатства. После проведения первичного размещения акций (IPO) рыночная капитализация SpaceX оценивается примерно в 866 млрд долларов.

По данным Reuters, с учетом долей предпринимателя в SpaceX, Tesla и других активах совокупное состояние Илона Маска к началу биржевых торгов в пятницу может превысить отметку в 1,1 трлн долларов.

Эксперты отмечают, что еще несколько лет назад рубеж в один триллион долларов считался практически недостижимым для одного человека. Однако стремительный рост космической отрасли, развитие спутниковой связи и коммерческих запусков позволили SpaceX превратиться в одну из самых дорогих технологических компаний мира.

Особую роль сыграл проект спутникового интернета Starlink, который за последние годы значительно расширил присутствие на мировом рынке. Доходы компании продолжают расти за счет контрактов с государственными структурами, коммерческими клиентами и международными партнерами.

Сам Маск уже много лет остается самым богатым человеком планеты, однако новый рубеж выводит его в отдельную категорию. Для сравнения, состояния других представителей мирового списка миллиардеров по-прежнему измеряются сотнями миллиардов долларов, тогда как капитал главы SpaceX впервые превысил четырехзначную отметку в миллиардах.

На фоне рекордного роста состояния предпринимателя аналитики вновь заговорили о том, что космические технологии становятся одним из главных драйверов мировой экономики.

По их мнению, успех SpaceX может изменить не только рынок запусков и спутниковой связи, но и расстановку сил среди крупнейших технологических корпораций мира.

Как ранее писал Topnews, SpaceX оценили почти в $2 трлн — инвесторы сделали крупнейшую ставку на Илона Маска.

#первый #Илон Маск #триллионер

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