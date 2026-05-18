Новый вид змей обнаружили в Китае

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Ученые обнаружили на юге Китая новый вид неядовитых змей семейства тростниковых Calamaria incredibilis, которые используют свой хвост для имитации второй головы. Об этом 15 мая сообщил журнал Popular Science.

Исследователи впервые заметили пресмыкающееся во время изучения биоразнообразия в национальном природном заповеднике Хуапин, расположенном недалеко от границы с Вьетнамом. Змея длиной около 20 см ведет преимущественно ночной образ жизни, обладает коричневой чешуей с семью темными полосами и питается личинками насекомых и дождевыми червями.

Когда рептилия чувствует опасность, она поднимает хвост над землей и начинает размахивать им. Сходство усиливают характерные отметины на чешуе хвоста, которые визуально напоминают рисунок на голове змеи. По мнению ученых, такая стратегия позволяет скрытному и неагрессивному животному вводить хищников в заблуждение.

Авторы исследования подчеркнули, что открытие нового вида подчеркивает недооцененное разнообразие семейства рептилий и подтверждает статус региона как важной «горячей точки» обитания уникальных животных.