Новый вид змей обнаружили в Китае

Китай,Природа
Айман Аманжолова
корреспондент

У змей нашли необычный механизм защиты, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Ученые обнаружили на юге Китая новый вид неядовитых змей семейства тростниковых Calamaria incredibilis, которые используют свой хвост для имитации второй головы. Об этом 15 мая сообщил журнал Popular Science.

Исследователи впервые заметили пресмыкающееся во время изучения биоразнообразия в национальном природном заповеднике Хуапин, расположенном недалеко от границы с Вьетнамом. Змея длиной около 20 см ведет преимущественно ночной образ жизни, обладает коричневой чешуей с семью темными полосами и питается личинками насекомых и дождевыми червями.

Когда рептилия чувствует опасность, она поднимает хвост над землей и начинает размахивать им. Сходство усиливают характерные отметины на чешуе хвоста, которые визуально напоминают рисунок на голове змеи. По мнению ученых, такая стратегия позволяет скрытному и неагрессивному животному вводить хищников в заблуждение.

Авторы исследования подчеркнули, что открытие нового вида подчеркивает недооцененное разнообразие семейства рептилий и подтверждает статус региона как важной «горячей точки» обитания уникальных животных.

#Китай #змея

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
В Астане на LRT зафиксировали нарушения
Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО
Свыше 84% граждан Казахстана поддерживают вектор развития страны – результаты соцопроса
Назначен вице-министр просвещения
Дзюдоист Нурмухамет Ботабай стал победителем турнира в Испании
Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Китае
Китайский турист застрял из-за травмы в горах близ БАО
Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием
Смартфоны и шпаргалки: 86 нарушений выявили за первую неделю основного ЕНТ
Столичный бегун победил на чемпионате Центральной Азии
Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Реала» - источник
Права новорожденных нарушали в Кызылординской области
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Ки…
США и Китай продолжат тесное сотрудничество после саммита в…
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем автор…
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвест…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]