Единственный ветеран войны в Актюбинской области проголосовал на референдуме

Ветеран подчеркнул важность реформ в стране и отметил, что считает долгом каждого гражданина внести свой вклад в светлое будущее следующего поколения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

В голосовании на всенародном референдуме принял участие единственный в области ветеран Второй мировой войны Василий Грецкий.

Свой голос за будущее Казахстана ветеран отдал на дому. Члены избирательной комиссии участка №482, расположенного в г. Хромтау, посетили Василия Ивановича и создали все необходимые условия для голосования.

Ветеран подчеркнул важность реформ в стране и отметил, что считает долгом каждого гражданина внести свой вклад в светлое будущее следующего поколения.

Всего в Хромтауском районе Актюбинской области из дома сегодня голосует 201 человек.