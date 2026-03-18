«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог

Мнения,Референдум
Дана Аменова
специальный корреспондент

Известный казахстанский политолог Талгат Калиев проанализировал итоги общенационального референдума, выделив активность избирателей как главный фактор легитимности конституционных реформ, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам эксперта, новая Конституция Казахстана закладывает переход от персоналистской модели власти к институциональной системе, где стабильность обеспечивается правилами и процедурами, а не отдельными политическими фигурами.

Талгат Калиев отметил, что современный мир переживает период высокой турбулентности — от геополитических кризисов до масштабных экономических и технологических изменений. В таких условиях государства должны опираться на устойчивые институты и эффективные механизмы управления.

В этой связи документ следует рассматривать не только как внутренний политический проект, но и как ответ Казахстана на международные вызовы. Особое внимание в новой Конституции уделено усилению роли парламента: отказ от президентских квот повышает самостоятельность законодательного органа, законотворческая деятельность сосредоточена в Курултае, а одновременно представительство регионов, этносов и общественных групп реализуется через Халық Кеңесі.

«Обновление более 90% текста фактически означает создание новой Конституции и формирование иного правового фундамента. Меняется вся архитектура власти, создается новая модель государственного устройства. Это не промежуточные изменения, а полноценный переход к обновленной системе. В первую очередь это отражается на формировании парламента, изменении структуры исполнительной власти и введении новых механизмов ответственности. Речь идет о фундаментальной перестройке всей государственной архитектуры, которая будет определять работу органов власти на долгие годы.

Цель новой Конституции — формирование сбалансированной, представительной и процедурно оформленной политической системы, где долгосрочная устойчивость обеспечивается эффективной работой институтов. Это предполагает переход от ручного управления к четким правовым алгоритмам, минимизирующим влияние субъективного фактора. В такой модели ключевая роль отводится системе сдержек и противовесов, которая гарантирует необратимость демократических преобразований», — констатировал эксперт.

По его словам, мировое сообщество в целом положительно оценивает принятый документ, а легитимность процедур подтверждается отчетами международных наблюдателей, которые отметили прозрачность процесса, его соответствие демократическим стандартам и высокий уровень организации народного голосования.

Явка в 75% свидетельствует о значительном интересе граждан к политическим преобразованиям, при этом особая активность отмечалась среди нового поколения избирателей. Такой  показатель связан с тем, что в электоральный возраст вступило поколение зумеров. Молодежь во всем мире проявляет высокий уровень политической активности, и наши зумеры не исключение. На избирательных участках видел много молодых людей, которые активно интересовались вопросами референдума, обсуждали изменения в Конституции и приходили голосовать сознательно. Это показывает, что молодое поколение готово участвовать в формировании будущего страны и осознаёт значение своих гражданских прав», — пояснил политолог.

Он также обратил внимание на дискуссии в социальных сетях и на YouTube-каналах, которые помогли привлечь внимание к референдуму и лучше понять суть предлагаемых изменений.

«Летом пройдут выборы в Курултай и формирование парламента Халық Кеңесі, и эти процессы будут идти параллельно. Кандидатура вице-президента станет известна после заседания нового парламента, за нее проголосуют депутаты. После вступления Конституции в силу будут объявлены новые выборы, а также принят пакет ключевых законов о президенте, выборах и статусе политических партий. Это позволит закрепить изменения на практике и обеспечить плавный переход к новой системе управления, открывает возможности для дальнейшего развития институтов власти и повышает вовлеченность граждан в политический процесс», — заключил спикер.

В завершение он подчеркнул, что референдум стал важным этапом обновления государственного устройства и показал активность граждан, в том числе молодежи, в формировании будущего страны. 

#мнение #конституция #референдум #политолог #Талгат Калиев

Популярное

Все
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Дети снова играют в асыки!
Возрождение степных ремесел
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Получили шанс на полноценную жизнь
Пять медалей дзюдоистов
В Атырау начал работу особенный магазин
Двойной успех в Закопане
Военная семья – надежный тыл
Театр голосов
Стать достойным защитником Отечества
Встретят праздник в новых квартирах
Чтобы дети видели мир!
Шахматный Наурыз
Вклад в демократическое развитие
Автопром: от регламентной модели сервиса к прогнозной
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Soltüstık Qazaqstan – кузница национальной журналистики
Сегодня модно быть здоровым
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Победы на турнире Alem Cup
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Референдум является проявлением зрелости политической систе…
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил народ Казахстана
Озвучены итоги республиканского референдума
«Наурыз бал» для дипкорпуса

