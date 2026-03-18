Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам эксперта, новая Конституция Казахстана закладывает переход от персоналистской модели власти к институциональной системе, где стабильность обеспечивается правилами и процедурами, а не отдельными политическими фигурами.

Талгат Калиев отметил, что современный мир переживает период высокой турбулентности — от геополитических кризисов до масштабных экономических и технологических изменений. В таких условиях государства должны опираться на устойчивые институты и эффективные механизмы управления.

В этой связи документ следует рассматривать не только как внутренний политический проект, но и как ответ Казахстана на международные вызовы. Особое внимание в новой Конституции уделено усилению роли парламента: отказ от президентских квот повышает самостоятельность законодательного органа, законотворческая деятельность сосредоточена в Курултае, а одновременно представительство регионов, этносов и общественных групп реализуется через Халық Кеңесі.

«Обновление более 90% текста фактически означает создание новой Конституции и формирование иного правового фундамента. Меняется вся архитектура власти, создается новая модель государственного устройства. Это не промежуточные изменения, а полноценный переход к обновленной системе. В первую очередь это отражается на формировании парламента, изменении структуры исполнительной власти и введении новых механизмов ответственности. Речь идет о фундаментальной перестройке всей государственной архитектуры, которая будет определять работу органов власти на долгие годы. Цель новой Конституции — формирование сбалансированной, представительной и процедурно оформленной политической системы, где долгосрочная устойчивость обеспечивается эффективной работой институтов. Это предполагает переход от ручного управления к четким правовым алгоритмам, минимизирующим влияние субъективного фактора. В такой модели ключевая роль отводится системе сдержек и противовесов, которая гарантирует необратимость демократических преобразований», — констатировал эксперт.

По его словам, мировое сообщество в целом положительно оценивает принятый документ, а легитимность процедур подтверждается отчетами международных наблюдателей, которые отметили прозрачность процесса, его соответствие демократическим стандартам и высокий уровень организации народного голосования.

Явка в 75% свидетельствует о значительном интересе граждан к политическим преобразованиям, при этом особая активность отмечалась среди нового поколения избирателей. Такой показатель связан с тем, что в электоральный возраст вступило поколение зумеров. Молодежь во всем мире проявляет высокий уровень политической активности, и наши зумеры не исключение. На избирательных участках видел много молодых людей, которые активно интересовались вопросами референдума, обсуждали изменения в Конституции и приходили голосовать сознательно. Это показывает, что молодое поколение готово участвовать в формировании будущего страны и осознаёт значение своих гражданских прав», — пояснил политолог.

Он также обратил внимание на дискуссии в социальных сетях и на YouTube-каналах, которые помогли привлечь внимание к референдуму и лучше понять суть предлагаемых изменений.

«Летом пройдут выборы в Курултай и формирование парламента Халық Кеңесі, и эти процессы будут идти параллельно. Кандидатура вице-президента станет известна после заседания нового парламента, за нее проголосуют депутаты. После вступления Конституции в силу будут объявлены новые выборы, а также принят пакет ключевых законов о президенте, выборах и статусе политических партий. Это позволит закрепить изменения на практике и обеспечить плавный переход к новой системе управления, открывает возможности для дальнейшего развития институтов власти и повышает вовлеченность граждан в политический процесс», — заключил спикер.

В завершение он подчеркнул, что референдум стал важным этапом обновления государственного устройства и показал активность граждан, в том числе молодежи, в формировании будущего страны.