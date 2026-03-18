Известный казахстанский политолог Талгат Калиев проанализировал итоги общенационального референдума, выделив активность избирателей как главный фактор легитимности конституционных реформ, сообщает Kazpravda.kz
По словам эксперта, новая Конституция Казахстана закладывает переход от персоналистской модели власти к институциональной системе, где стабильность обеспечивается правилами и процедурами, а не отдельными политическими фигурами.
Талгат Калиев отметил, что современный мир переживает период высокой турбулентности — от геополитических кризисов до масштабных экономических и технологических изменений. В таких условиях государства должны опираться на устойчивые институты и эффективные механизмы управления.
В этой связи документ следует рассматривать не только как внутренний политический проект, но и как ответ Казахстана на международные вызовы. Особое внимание в новой Конституции уделено усилению роли парламента: отказ от президентских квот повышает самостоятельность законодательного органа, законотворческая деятельность сосредоточена в Курултае, а одновременно представительство регионов, этносов и общественных групп реализуется через Халық Кеңесі.
«Обновление более 90% текста фактически означает создание новой Конституции и формирование иного правового фундамента. Меняется вся архитектура власти, создается новая модель государственного устройства. Это не промежуточные изменения, а полноценный переход к обновленной системе. В первую очередь это отражается на формировании парламента, изменении структуры исполнительной власти и введении новых механизмов ответственности. Речь идет о фундаментальной перестройке всей государственной архитектуры, которая будет определять работу органов власти на долгие годы.
Цель новой Конституции — формирование сбалансированной, представительной и процедурно оформленной политической системы, где долгосрочная устойчивость обеспечивается эффективной работой институтов. Это предполагает переход от ручного управления к четким правовым алгоритмам, минимизирующим влияние субъективного фактора. В такой модели ключевая роль отводится системе сдержек и противовесов, которая гарантирует необратимость демократических преобразований», — констатировал эксперт.
По его словам, мировое сообщество в целом положительно оценивает принятый документ, а легитимность процедур подтверждается отчетами международных наблюдателей, которые отметили прозрачность процесса, его соответствие демократическим стандартам и высокий уровень организации народного голосования.
Явка в 75% свидетельствует о значительном интересе граждан к политическим преобразованиям, при этом особая активность отмечалась среди нового поколения избирателей. Такой показатель связан с тем, что в электоральный возраст вступило поколение зумеров. Молодежь во всем мире проявляет высокий уровень политической активности, и наши зумеры не исключение. На избирательных участках видел много молодых людей, которые активно интересовались вопросами референдума, обсуждали изменения в Конституции и приходили голосовать сознательно. Это показывает, что молодое поколение готово участвовать в формировании будущего страны и осознаёт значение своих гражданских прав», — пояснил политолог.
Он также обратил внимание на дискуссии в социальных сетях и на YouTube-каналах, которые помогли привлечь внимание к референдуму и лучше понять суть предлагаемых изменений.
«Летом пройдут выборы в Курултай и формирование парламента Халық Кеңесі, и эти процессы будут идти параллельно. Кандидатура вице-президента станет известна после заседания нового парламента, за нее проголосуют депутаты. После вступления Конституции в силу будут объявлены новые выборы, а также принят пакет ключевых законов о президенте, выборах и статусе политических партий. Это позволит закрепить изменения на практике и обеспечить плавный переход к новой системе управления, открывает возможности для дальнейшего развития институтов власти и повышает вовлеченность граждан в политический процесс», — заключил спикер.
В завершение он подчеркнул, что референдум стал важным этапом обновления государственного устройства и показал активность граждан, в том числе молодежи, в формировании будущего страны.